Что можно делать со святой водой?

Святую воду пить можно и даже нужно. Как сообщает православный журнал "Фома", вода, освященная в храме, сохраняет в себе благодать Божью. Святую воду принято пить натощак или вечером перед сном. Необязательно пить святую воду в больших количествах, хватит и нескольких глотков. Необходимо наливать ее в отдельную посуду.

Святую воду можно использовать для освящения своего жилья.

Если вы набрали слишком много святой воды, то ей можно поделиться с родственниками, друзьями или соседями.

Святой водой можно умыться. Только не стоит лить воду литрами, как из умывальника. Достаточно немного набрать ее в ладонь и протереть лицо. Некоторые верующие считают, что святая вода способна снять порчу или сглаз, а некоторые, напротив, утверждают, что ей умываются для того, чтобы соприкоснуться с дарованным источником Божьей благодати.

Умыться святой водой может некрещеный человек и даже мусульманин. Пить ее могут все, кто верит в ее благодатное действие. Главное — делать это с верой и должным благоговением.