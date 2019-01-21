Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В субботу, 19 января, православный мир праздновал Крещение Господне. Верующие окунались в прорубь и набирали святую воду. Все православные верят, что святая вода не только помогает при болезнях, но и обладает множеством других свойств. Рассказываем, как можно использовать святую воду и что с ней делать нельзя.
Святую воду пить можно и даже нужно. Как сообщает православный журнал "Фома", вода, освященная в храме, сохраняет в себе благодать Божью. Святую воду принято пить натощак или вечером перед сном. Необязательно пить святую воду в больших количествах, хватит и нескольких глотков. Необходимо наливать ее в отдельную посуду.
Святую воду можно использовать для освящения своего жилья.
Если вы набрали слишком много святой воды, то ей можно поделиться с родственниками, друзьями или соседями.
Святой водой можно умыться. Только не стоит лить воду литрами, как из умывальника. Достаточно немного набрать ее в ладонь и протереть лицо. Некоторые верующие считают, что святая вода способна снять порчу или сглаз, а некоторые, напротив, утверждают, что ей умываются для того, чтобы соприкоснуться с дарованным источником Божьей благодати.
Умыться святой водой может некрещеный человек и даже мусульманин. Пить ее могут все, кто верит в ее благодатное действие. Главное — делать это с верой и должным благоговением.
Мыть полы святой водой нельзя. Даже испортившуюся святую воду выливают в места, где не ходят ногами.
Святую воду не стоит пить из бутылки, так как это проявление неуважения к святыне.
Нельзя ставить святую воду на пол. Таким образом к святыне проявляют уважение. Хранить ее лучше в специальном месте, рядом с иконами. Если же верующий набрал воду в храме и по пути домой вынужденно поставил ее на пол, то ничего страшного в этом нет.
Нельзя давать святую воду животным, так как принимать ее нужно осознанно, с верою и благоговением, а животные смысл этого действия вряд ли могут понять. А вот окропить животное святой водой можно.
Болеющие люди верят, что запивая освященной водой лекарственные препараты, действие таблеток усиливается, и болезнь быстро и неминуемо отступит.
Добавлять святую воду в чай или варить в ней суп нельзя. Святая вода — это не вкусовая добавка, а святыня, и пить ее надо не между делом, а осознанно, с молитвой.
Нельзя принимать ванну из святой воды, так как ее попадание в канализацию считается неуважительным отношением.
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