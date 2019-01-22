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22 января отмечается народный праздник Филиппов день. По-другому праздник также называется "Скрута Будняя", Филипп", "День Филиппа", "День Евстратия". Рассказываем о народных приметах и традициях этого дня.

Кто такой Филипп и почему в его честь назван праздник?

Филипп II был епископом Русской церкви, митрополитом Московской и всея Руси. Жил Филипп во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. До избрания на московскую кафедру был игуменом Соловецкого монастыря. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением церковного собора был лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь, где в последствии был убит Малютой Скуратовым.

Филиппов день: народные традиции 22 января

Филиппов день на Руси считался днем хозяйственных забот. В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел. Хозяйки в этот день стирали, гладили, убирали дом. Мужчины занимались тяжелым трудом. Также в этот день принято ходить в баню. Это называлось "смывать Святки".

Народные приметы на Филиппов день

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.