Вторник, 22 Январь, 07:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,36
€ 75,55
244866
Обь
6см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Вопрос дня



Традиции на Филиппов день: почему в этот день принято убирать дом и мыться в бане

, ИА "Амител"
Рассказываем, почему хозяйки в этот день убирали дом и гладили, а мужчины занимались тяжелым трудом

Фото: xexe.mirtesen.ru


22 января отмечается народный праздник Филиппов день. По-другому праздник также называется "Скрута Будняя", Филипп", "День Филиппа", "День Евстратия". Рассказываем о народных приметах и традициях этого дня.

Кто такой Филипп и почему в его честь назван праздник?

Филипп II был епископом Русской церкви, митрополитом Московской и всея Руси. Жил Филипп во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. До избрания на московскую кафедру был игуменом Соловецкого монастыря. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением церковного собора был лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь, где в последствии был убит Малютой Скуратовым.

Филиппов день: народные традиции 22 января

Филиппов день на Руси считался днем хозяйственных забот. В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел. Хозяйки в этот день стирали, гладили, убирали дом. Мужчины занимались тяжелым трудом. Также в этот день принято ходить в баню. Это называлось "смывать Святки".

Народные приметы на Филиппов день

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

  • Ясный день – к хорошему урожаю.
  • Скотина, выпущенная во двор, в хлев стремится – к холоду и снегопаду.
  • Морозная погода – к хорошему урожаю яровых.
  • Вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.
  • Кошка на печь залазит – к похолоданию, лежит кверху брюхом – к потеплению, точит когти об дерево – к ветреной погоде, спит целый день – к теплу.
  • Собака спит, свернувшись клубком – к холодам.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:34
"Увидеть сына стоящим на ногах": барнаульскому мальчику с ДЦП необходима помощь 0
07:19
Губернатор Томенко анонсировал программу поддержки алтайских экспортеров 0
07:03
Традиции на Филиппов день: почему в этот день принято убирать дом и мыться в бане 0
06:48
Цифровая экономика: ALTAY.RU будет продвигать алтайские эко-товары в России 0
06:32
Зажигаем в СССР: фотоподборка советских дискотек 0
06:17
Снег и порывистый ветер придут в Алтайский край 22 января 0
06:01
"Марафонцы" поневоле: дети на Алтае не могут доехать до школы и ходят по 5 км 1
05:58
Женщине, которой сломали лицо в отделении полиции, присудили 5 тысяч компенсации 0
04:53
Единороссы подали заявления об отказе от пенсионных надбавок 0
03:49
Чубайс ответил Захаровой на критику его слов о бедности россиян 0
02:01
Число погибших при пожаре на суднах в Керченском проливе увеличилось до 10 0
01:21
Эксперты назвали популярное физическое упражнения, которое может навредить 0
00:14
Ученые нашли рыб, которые научились жить без кислорода 0
23:47
Медведев: все больницы и поликлиники получили доступ к скоростному интернету 2
23:37
Коллектору, терроризировавшему московскую школу, запретили выходить из дома 1
23:16
Минобороны России показало своих роботов-саперов 0
22:44
Сибирские ученые выведут породистых клопов для борьбы с вредителями 0
22:21
Патриарху Кириллу приостановили присвоение звания "почетный профессор" 0
22:03
Повысить успеваемость ребенка в школе можно с помощью туризма 0
21:41
Детей в городах хотят обязать носить светоотражающие элементы 0
21:34
Виллы на Мальдивах и путешествия: СМИ рассказали о жизни дочери Собянина 2
21:19
Путин поручил Кудрину осуществлять контроль за реализацией нацпроектов 1
20:31
Россия закончит испытания экзоскелета в 2019 году 0
20:25
Количество миллиардеров выросло вдвое, а доходы бедных падают 3
20:13
Сильный ветер обрушился на Барнаул вечером 21 января 0
19:51
Мэр Саранска отругал подчиненных после часового ожидания автобуса 0
19:33
Женский отряд космонавтов появится в России 0
19:08
Коротко о главном: зарплаты растут, холода не идут, а депутатов лишают мандатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 января
18:26
Приписки к электронной медкарте выявили в больнице под Волгоградом 4
18:19
Самая пожилая жительница России умерла на 129-м году жизни 6
18:04
Сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой облили раствором кислоты 2
17:48
Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафом в пять тысяч рублей 2
17:32
Директор барнаульской УК задолжала сотрудникам больше миллиона 1
17:24
Россиян хотят штрафовать за неверное указание границ Крыма 1
17:13
Мобильный телемедицинский комплекс впервые применят в Алтайском крае 0
17:02
Мэр Таганрога объяснил пособие в 47,5 рубля многодетной матери 6
16:52
Большегрузам на Алтае разрешили ездить по-новому в зимний период 0
16:50
Депутатам Госдумы отправили посылки с красноярским мусором 0
16:41
Новосибирский театр "Глобус" привезет в Барнаул три своих топовых спектакля 0
16:33
Экстремизм за мемы: прекращено громкое уголовное дело барнаульца Даниила Маркина 0
16:22
Поезд-раздора: ЛДПР на Алтае и РЖД продолжают спорить из-за спасенного маршрута 0
16:13
Торговым сетям могут запретить оптовые продажи продукции со скидками 0
16:02
Святая вода: как использовать, как долго ее можно хранить и что с ней делать нельзя 1
15:54
Заявление Ющенко о любви россиян к рабству прокомментировали в Госдуме 5
15:43
Средняя зарплата в Алтайском крае под занавес 2018 года достигла почти 25 тысяч 9
15:32
Глава Хакасии заявил, что продолжит выплачивать премии чиновникам 5
15:22
Центр исторических реконструкций хотят создать в Алтайском крае 1
15:15
Население Китая за год увеличилось на 5,3 миллиона человек 2
15:02
Школу и больницу в Магнитогорске эвакуировали после рассылки с угрозами 0
14:50
Привязал к машине: барнаульца судят за пытки и издевательства над девушками 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.