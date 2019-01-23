Насколько это серьезные заболевания?

Серьезные, говорит Евгения Ларионова. Пациент с ОРВИ считается нетрудоспособным и даже при легкой форме врач дает больничный, потому что переход от легкой к тяжелой форме может произойти за часы.

Степень заражения ОРВИ достаточно высокая, распространение идет преимущественно воздушно-капельным путем, возможен бытовой путь передачи. То есть заболеть можно буквально от чихающего и кашляющего рядом больного. В том числе и поэтому лучше сидеть дома и не заражать коллег.

ОРВИ длится в среднем 3-5 дней. Если больше – это уже осложнения. Также в этот период могут обостриться хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные и другие.