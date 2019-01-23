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Не чихайте на меня: как не заболеть ОРВИ и как вылечиться

, ИА "Амител"
Советы врача-терапевта

Фото: 1obl.ru


В Роспотребнадзоре Алтайского края прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ в конце января, но многие перешли в "чихательно-кашельный" режим уже сейчас, в поликлиниках разрастаются очереди, в аптеках нарасхват противовирусные средства. О том, чем опасны ОРВИ и грипп, как не заболеть и когда стоит прекращать самолечение и идти к врачу, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала терапевт Диагностического центра Алтайского края  Евгения Ларионова.

1
Каковы симптомы?

Острые респираторные вирусные инфекции – это большая группа инфекционных заболеваний. Вирусов, вызывающих ОРВИ, более 200. Грипп – заболевание той же группы, но самое тяжелое из всех.

Чаще всего при ОРВИ встречаются симптомы: насморк, боль в горле, повышение температуры, слабость, недомогание. При гриппе температура резко поднимается до 39 градусов и выше, появляется ломота в теле, мышцах, суставах, выраженная головная боль, кашель, боли в горле, чихание и слезотечение.

2
Насколько это серьезные заболевания?

Серьезные, говорит Евгения Ларионова. Пациент с ОРВИ считается нетрудоспособным и даже при легкой форме врач дает больничный, потому что переход от легкой к тяжелой форме может произойти за часы.

Степень заражения ОРВИ достаточно высокая, распространение идет преимущественно воздушно-капельным путем, возможен бытовой путь передачи. То есть заболеть можно буквально от чихающего и кашляющего рядом больного. В том числе и поэтому лучше сидеть дома и не заражать коллег.

ОРВИ длится в среднем 3-5 дней. Если больше – это уже осложнения. Также в этот период могут обостриться хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные и другие.

3
Что делать при появлении симптомов?

Если появились симптомы, не стоит ходить на работу, переносить болезнь "на ногах", отправлять ребенка в детсад или школу. Первые дни – самые заразные.

Засвербило в носу, зачихали, заслезились глаза? Сразу же примите элементарные меры защиты: теплое обильное питье, противовирусные препараты, не нагружайте организм, больше отдыхайте. Но если симптомы не прошли, а даже усилились, больше суток держится температура – это повод обратиться к врачу. При высокой температуре лучше вызвать медика на дом. Самолечение допускается при легких симптомах. Если улучшение наступило, то всё нормально. Помните, что постановка правильного диагноза – это 90% успешного лечения.

4
Что делать, чтобы не заболеть?

Есть несколько простых правил:

  • первое и самое главное – прививаться от гриппа,
  • регулярно проветривать помещение, чаще делать влажную уборку, по возможности кварцевать, увлажнять воздух,
  • часто мыть руки, промывать нос, стараться не трогать немытыми руками лицо,
  • соблюдать здоровый образ жизни: высыпаться, пить достаточно воды и натуральных морсов, правильно питаться,
  • есть цитрусовые, овощи и другие продукты, богатые витамином С, особенно лук и чеснок,
  • стараться избегать тесных контактов с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ,
  • ограничивать время пребывания в общественных местах, а после их посещения промывать нос, полоскать рот,
  • избегать переохлаждения и сквозняков.

Больным рекомендуется носить маску, здоровым тоже можно, но помните, что инфекция может попасть в организм не только через нос и рот, но и через слизистую глаза.

5
Когда нужно делать прививки от гриппа и ОРВИ?

Вакцинация – основная профилактика гриппа. В группу риска, которым настоятельно рекомендуется ставить вакцину, входят дошкольники и школьники, студенты, люди старше 60 лет, беременные, медицинские работники, учителя, работники сферы обслуживания, больные хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, заболеваниями дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы. Эта категория может поставить прививку бесплатно по месту жительства. Остальные – платно, как по месту жительства, так и в частных клиниках.

Вакцинироваться нужно заранее: с августа по ноябрь. Прививку надо делать один раз в год и ежегодно.

Против других ОРВИ прививок нет.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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