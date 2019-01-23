Садоводы-огородники уже начинают готовиться к наступающему летнему сезону. Главный вопрос, который ежегодно волнует и опытных огородников и начинающих: как определить правильные сроки посадки семян. На этот вопрос редакции Amic.ru ответила старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции Надежда Андреева.

- В первую очередь нужно запомнить, что для прорастания семян томатов нужно 4-8 дней, а тугорослым семенам перцев и баклажанов – 12-20 дней.

Сроки посева семян зависят от того, когда вы собираетесь высадить рассаду в грунт. Или проще сказать, возрастом рассады.

Кто-то высаживает рассаду этих культур в открытый грунт в первой декаде июня, когда минует угроза весенних заморозков, кто-то – под временные необогреваемые укрытия во второй декаде мая, а у кого есть теплицы с обогревом – могут высадить уже в начале мая.

Определитесь сами, когда вам сеять, учитывая, что оптимальный возраст рассады для томатов – 55-60 дней, а у баклажанов и у перцев – 60 и даже 80 дней.

Советую только не спешить с посевом ни в феврале, ни тем более в январе. Помните, что переросшая рассада хуже приживается и может лишиться первой завязи, а высадка молодых растений с недостаточным "забегом" в развитии приведёт к значительному недобору раннего урожая. Следовательно, сроки посева для этих культур в наших условиях колеблются от конца февраля до середины апреля.