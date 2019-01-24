Изменения коснутся экзамена по математике и иностранному языку/ Фото: moscow-live.ru

В 2019 году выпускников школ, которым предстоит сдавать ЕГЭ, ждут несколько нововведений. О них рассказал журналистам министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

По словам министра, выпускников ждет два основных новшества.

Первое заключается в том, что выпускник может выбрать для сдачи экзамена либо базовую, либо профильную математику. Раньше школьники могли одновременно сдавать и базовую, и профильную.

"Многие из учеников почему-то боятся сдавать профильную математику. Не надо ее бояться, это возможно сделать, и у нас есть примеры, когда этот экзамен сдавали на 100 баллов. Но если вдруг не получилось набрать необходимое количество баллов, то в основной период сдачи ЕГЭ можно сдать базовый уровень математики в резервные дни", — рассказал Костенко.

Еще одним нововведением в этом году стало включение в список экзаменов для ЕГЭ китайского языка. Пока что школьники не подали заявлений на сдачу данного предмета, но регион готов принять этот экзамен.

"В этом году у нас появилась новая предметная комиссия по ЕГЭ, сформированы и обучены эксперты по китайскому языку с привлечением нашей вузовской общественности. <…> Уже сформирована и методическая, и педагогическая, и экспертная база. Мы провели ряд совещаний, встречу с руководителями предметной комиссии, и в частности, предметной комиссии по китайскому языку. В этом смысле мы на 100% подготовлены и созданы все необходимые условия", — сообщил он.

Таким образом, учащиеся смогут сдавать пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский.

Как и в предыдущие годы, прохождение итоговой аттестации выпускниками 11 классов начнется с написания сочинения (изложения), успешная сдача которого является условием их допуска к ЕГЭ. Как сообщает Рособрнадзор, в 2019 году контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ не претерпели существенных изменений. Наиболее значительное изменение – отказ от аргументации с опорой на литературный материал в последнем задании ЕГЭ по русскому языку: теперь выпускники будут выполнять это задание, работая только с незнакомым текстом, который будет им предложен в КИМ.

Всего ЕГЭ будет проводиться по 15 предметам: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание, информатика и ИКТ, биология, география, иностранные языки и литература.

Экзамены, как и прежде, пройдут в три этапа. Подробнее о них вы можете почитать здесь.

Остается неизменным и требование для получения школьного аттестата: выпускникам нужно сдать русский язык и математику базового либо профильного уровня.