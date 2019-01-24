Почему Татьянин день называется Днем студента?

В 1755 году именно на Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Основатель университета граф Иван Шувалов приурочил открытие университета к именинам своей матери Татьяны. Именно это и дало начало празднику, студенты стали почитать Татьяну как свою заступницу и покровительницу, а Татьянин день стал праздноваться ежегодно сначала как день рождения Московского университета, а затем — как праздник всех студентов.

В 2005 году правительство России закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.