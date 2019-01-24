В этот день студенты устраивают шумные вечеринки/ Фото: twitter.com/USEmbRu
25 января в России празднуют Татьянин день, а все студенты отмечают еще и День студента. Рассказываем, кто такая Татьяна, почему она стала покровительницей студентов, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день.
По некоторым преданиям, сами мучители страдали от ударов, которые им наносила невидимая рука. Татиану бросили в клетку со львом, но он стал ласкаться к ней, не причинив ни малейшего вреда. Мучители были потрясены стойкостью Татианы, они сами уверовали в Бога и были казнены. Татиану вместе с ее отцом тоже казнили. Позже христиане признали ее святой.
В 1755 году именно на Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Основатель университета граф Иван Шувалов приурочил открытие университета к именинам своей матери Татьяны. Именно это и дало начало празднику, студенты стали почитать Татьяну как свою заступницу и покровительницу, а Татьянин день стал праздноваться ежегодно сначала как день рождения Московского университета, а затем — как праздник всех студентов.
В 2005 году правительство России закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.
Студенты в этот день закатывают веселые и шумные гулянки.
Самой известной студенческой традицией на Татьянин день является призыв Халявы. Ночью студенты выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат "Халява, приди!"
Некоторые студенты в Татьянин день рисуют на последней странице зачетки домик с трубой, из которой валит дым: и чем "длиннее" дым, тем легче и успешнее в этом году будет учеба.
Еще одна примета гласит, что если студент приходит на экзамен на следующий день после веселого празднования Дня студента, то экзамен будет сдан с легкостью.
В Татьянин день нельзя делать следующие вещи:
-
нельзя ссориться и спорить, особенно с родными. Если семья будет ссориться, то ее ждет бедность до следующего января;
-
нельзя отказывать в помощи, если кто-то ее просит и игнорировать тех, кто просит милостыню. Первоначально Татьяна покровительствовала тем, кто нуждается, поэтому нарушать заветы мученицы – плохое решение.
-
Нельзя заниматься работой по дому и рукоделием, убрать дом нужно накануне.
В этот день хозяйка дома пекла каравай в виде солнца. Его ели всей семьей и следили, чтобы каждому достался "кусочек солнца".
Накануне праздника нужно было убраться дома. Девушки, которые родились в преддверии праздника, считались не только хорошими хозяйками, но и прекрасными супругами.
Также в этот день девушки шли на реку рано утром, где выбивали и мыли половики. Обратно половики девушкам помогали нести парни. Затем половики развешивались по заборам, чтобы все видели красоту и чистоту половиков, а по ним судили и о чистоплотности девушки. Благодаря половику иногда удавалось приманить потенциального мужа.
- если в праздник шел снегопад, то летом будет много дождей.
- мороз сулит богатый урожай пшеницы
- если в этот день морозно и ясно — будет хороший урожай, тепло и метель — к неурожаю
- если 25 января идет снег — лето будет дождливым
- если в этот день солнце красно заходит – к ветру
- девушка, родившаяся на Татьяну, будет хорошей хозяйкой.
Приметы в Татьянин день
Комментарии