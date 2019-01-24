Четверг, 24 Январь, 17:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,33
€ 75,39
244218
Обь
4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Вопрос дня



Что нельзя делать в Татьянин день и как студенты в этот день "приманивают" легкую учебу

, ИА "Амител"
Рассказываем о любимом празднике студентов

В этот день студенты устраивают шумные вечеринки/ Фото: twitter.com/USEmbRu

В этот день студенты устраивают шумные вечеринки/ Фото: twitter.com/USEmbRu


25 января в России празднуют Татьянин день, а все студенты отмечают еще и День студента. Рассказываем, кто такая Татьяна, почему она стала покровительницей студентов, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

1
Кто такая святая Татияна?
Святая мученица Татиана родилась в Риме в семье сановника, который тайно почитал христианство. Вера и почитание христианства передалось и Татиане. Когда Татиана выросла, она отказалась выходить замуж и решила посвятить себя церкви. Во время гонений на христиан при императора Александре Севере ее схватили и начали принуждать принести жертву языческому идолу. Тогда Татиана начала молиться и Бог услышал ее молитвы и статуя языческого бога разрушилась. После этого девушку начали пытать, но следы мучений исчезали с ее тела.

По некоторым преданиям, сами мучители страдали от ударов, которые им наносила невидимая рука. Татиану бросили в клетку со львом, но он стал ласкаться к ней, не причинив ни малейшего вреда. Мучители были потрясены стойкостью Татианы, они сами уверовали в Бога и были казнены. Татиану вместе с ее отцом тоже казнили. Позже христиане признали ее святой.
2
Почему Татьянин день называется Днем студента?

В 1755 году именно на Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Основатель университета граф Иван Шувалов приурочил открытие университета к именинам своей матери Татьяны. Именно это и дало начало празднику, студенты стали почитать Татьяну как свою заступницу и покровительницу, а Татьянин день стал праздноваться ежегодно сначала как день рождения Московского университета, а затем — как праздник всех студентов.

В 2005 году правительство России закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.

3
Как студенты отмечают Татьянин день?

Студенты в этот день закатывают веселые и шумные гулянки.

Самой известной студенческой традицией на Татьянин день является призыв Халявы. Ночью студенты выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат "Халява, приди!"

Некоторые студенты в Татьянин день рисуют на последней странице зачетки домик с трубой, из которой валит дым: и чем "длиннее" дым, тем легче и успешнее в этом году будет учеба.

Еще одна примета гласит, что если студент приходит на экзамен на следующий день после веселого празднования Дня студента, то экзамен будет сдан с легкостью.

4
Что нельзя делать в Татьянин день?

В Татьянин день нельзя делать следующие вещи:

  • нельзя ссориться и спорить, особенно с родными. Если семья будет ссориться, то ее ждет бедность до следующего января;

  • нельзя отказывать в помощи, если кто-то ее просит и игнорировать тех, кто просит милостыню. Первоначально Татьяна покровительствовала тем, кто нуждается, поэтому нарушать заветы мученицы – плохое решение.

  • Нельзя заниматься работой по дому и рукоделием, убрать дом нужно накануне.

5
Что нужно делать в Татьянин день?

В этот день хозяйка дома пекла каравай в виде солнца. Его ели всей семьей и следили, чтобы каждому достался "кусочек солнца".

Накануне праздника нужно было убраться дома. Девушки, которые родились в преддверии праздника, считались не только хорошими хозяйками, но и прекрасными супругами.

Также в этот день девушки шли на реку рано утром, где выбивали и мыли половики. Обратно половики девушкам помогали нести парни. Затем половики развешивались по заборам, чтобы все видели красоту и чистоту половиков, а по ним судили и о чистоплотности девушки. Благодаря половику иногда удавалось приманить потенциального мужа.

6
Приметы в Татьянин день
  • если в праздник шел снегопад, то летом будет много дождей.
  • мороз сулит богатый урожай пшеницы
  • если в этот день морозно и ясно — будет хороший урожай, тепло и метель — к неурожаю
  • если 25 января идет снег — лето будет дождливым
  • если в этот день солнце красно заходит – к ветру
  • девушка, родившаяся на Татьяну, будет хорошей хозяйкой.

 

 

 

 

Приметы в Татьянин день

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
17:14
Экс-начальника отдела поста Алтайской таможни судят за взятку от логиста 0
17:11
Сотрудник алтайской колонии рассказал, как спас провалившегося в колодец ребенка 0
17:03
Что нельзя делать в Татьянин день и как студенты в этот день "приманивают" легкую учебу 0
16:51
Стоп-кадр. Кусочек радуги над январским Барнаулом 0
16:47
Губернатор Томенко попил чаю с семьей, пожаловавшейся в его Instagram 1
16:40
Депутаты и главы поселений на Алтае выступили против соцнорм на электроэнергию 2
16:31
Иркутских школьников не пускали на уроки, пока не заплатят за вход 2
16:21
Следком: житель Алтая избил соседа до смерти из-за некачественного самогона 0
16:12
Серийного маньяка из МВД попросили посадить на 25 лет 0
16:06
РПЦ по-христиански дала мэрии и Барнаульскому планетарию два года на переезд 6
15:49
Кадыров назвал шоу ситуацию вокруг списания долгов за газ в Чечне 0
15:32
Россияне в декабре чаще покупали курятину, алкоголь, сигареты и мандарины 0
15:22
Бизнесмен оплатил угон грузовика у конкурента в Горном Алтае 0
15:11
Китайский язык и математика на выбор: что изменилось в ЕГЭ 2019 года 1
15:03
Глава ЧОПа в Барнауле получил миллионный штраф за попытку незаконно заработать 0
14:52
Есть ли жизнь на Марсе: на Алтае обсудили новые политические реалии 0
14:40
Три автомобиля столкнулись в Барнауле: пострадал мужчина 0
14:32
Обязательный переход на цифровое ТВ будет стоить россиянам до 7 тысяч рублей 13
14:23
СМИ: мэр Нефтеюганска задержан за махинации с землей 0
14:14
Следователи ищут девочку, упавшую в колодец в Барнауле 4
14:04
Три этапа: когда в Алтайском крае будут сдавать ЕГЭ в 2019 году 1
13:49
"Это просто сказка": рубцовская певица стала участницей "Поля чудес" 1
13:33
Родившую четверню жительницу Новосибирска обвинили в краже ребенка 11
13:21
Свиной и гонконгский грипп активно циркулируют в Алтайском крае 2
13:18
Юные лесоводы Алтая установили кормушки для птиц в ленточных борах 4
13:12
Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае 0
13:02
Киевляне из-за высоких тарифов начали греться кирпичами 9
12:51
Житель Горного Алтая хотел продать снегоход, а лишился 150 тысяч рублей 1
12:40
Новое бикини свело с ума соцсети 17
12:33
Порочащие власть сайты сможет по-быстрому прикрывать Роскомнадзор 4
12:23
Алтайские выпускники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку 1
12:15
Выплаты за третьего ребенка в январе превысили 149 млн рублей на Алтае 2
12:04
Объем нелегальных займов вырос в России 0
11:50
Пожилой кочегар убил жителя Новоалтайска и сжег тело в печи котельной 2
11:32
Власти не хотят продлевать заморозку цен на бензин 12
11:23
Автобусы маршрута №40 в Барнауле будут ходить по новому расписанию 3
11:15
Более 10 тыс. гостей: чем удивит участников строительная выставка в Новосибирске 0
11:14
Восемь способов нарисовать "икс" взбудоражили пользователей Сети 13
11:06
Автоледи, сбившую ребенка в центре Барнаула, лишили прав на год 5
10:48
Квартиру с музыкальной комнатой продают в Барнауле за 12,35 млн рублей 1
10:45
Отходы зерновых культур предложили использовать в качестве строительного сырья 5
10:40
Барнаульский "Оверлук": как выглядит гостиница "Алтай" после реконструкции 15
10:33
Рэпер Oxxxymiron дал двухсекундное матерное интервью Первому каналу 3
10:22
99% барнаульцев полностью оплатили счета за свет в 2018 году 2
10:13
Сведения о голодающих школьниках в Кузбассе проверил ОНФ 13
10:02
Трамваи столкнулись и выбили искры из проводов в Бийске 1
09:51
Бессменный глава Читы подал заявление об отставке 0
09:49
Школы и больницы Алтайского края получили почти 150 новых автомобилей 1
09:32
Ограничения по стоимости подарков для чиновников хотят отменить 2
09:21
Голуби в Барнауле соблюдают ПДД и переходят дорогу по "зебре" 2
09:15
Два алтайских предприятия претендуют на "Немалый бизнес" 1
09:02
Генпрокуратура начнет бороться с коррупцией за рубежом 6
08:53
Калининградский беспризорный кот обесточил целый поселок 1
08:42
Орешкин: правительство ведет переговоры по продаже госкомпаний иностранцам 13
08:21
Население России уменьшилось впервые за десять лет 15
08:06
Дом, самолет, лампу: что можно сделать из пивных банок 2
08:01
Тарифы, долги, ОДН и другое: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас
07:50
Красотка по имени Миша: лучшие фото голливудской актрисы Бартон 2
07:43
11 тысяч многодетных семей не могут получить земельные участки в Алтайском крае 8
07:34
Быть на коне: как быстро оформить справку на водительское удостоверение 17
07:22
Холодная сладость: фото прекрасных девушек с мороженым 5
07:15
Жители 19-ти районов Алтайского края получат "сниженные" субсидии за январь 2
07:03
Усадьбу с кедровой баней и фруктовым садом продают в Барнауле за 21 млн руб. 2
06:48
Что нужно делать на Федосеев день, чтобы не заболеть 0
06:32
Любимое лакомство: ностальгия по советскому мороженому 10
06:17
Снегом и порывистым ветром накроет Алтайский край 24 января 0
06:01
Мэрии Барнаула устроили "снежный" Форт Боярд по городу в поисках нечищеных улиц 14
05:04
Xiaomi презентовала первый гибкий смартфон 0
04:04
Netflix стал членом Американской ассоциации кинокомпаний 0
03:04
Москвичи увидели в небе над городом "три солнца" 3
02:03
Активистку "Открытой России" отправили под домашний арест 1
01:06
Власти объяснили "урок с криминальными авторитетами" в приморской школе 0
00:05
Росстат: цены на яйца и свинину снизились в РФ 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.