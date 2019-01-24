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Огромные пряничные зачетки и скидки для студентов: куда сходить в Татьянин день в Барнауле

, ИА "Амител"
В этот день в Барнауле пройдет немало мероприятий, студентам будет из чего выбрать

Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org


По традиции, 25 января будет праздноваться не только Татьянин день, но и День студента, так как святая Татиана является покровительницей всех грызущих гранит науки. 25 января всех студентов, Татьян и других жителей Барнаула ждет много интересных мероприятий. Рассказываем вам о них.

Крестный ход и кулинарный конкурс


Фото из архива Amic.ru
В 8:30 в Никольской церкви на проспекте Ленина, 36 состоится Божественная литургия. В 10:30 начнется крестный ход до часовни Святой Татианы АлтГТУ, а в 10:45 в часовне пройдет молебен.

Также с 10:00 до 12:00 студенческую молодежь приглашают принять участие в народных забавах и конкурсах, которые состоятся в манеже АлтГТУ (пр-кт Комсомольский, 69а).

В 12:00 в манеже АлтГТУ пройдет межвузовский конкурс "Угощение от Татьяны. Участвовать смогут только Татьяны, которые должны принести свои заранее приготовленные блюда. Конкурсантки приготовят торты, блинчики с разной начинкой, профитроли, рулеты, печенье. В конкурсе примут участие и преподаватели. Всех пришедших угостят сбитнем "Ползуновский".

Бесплатный прокат для Татьян и акция "Халява"


Фото: новые-печатники.рф
25 января в парке "Центральный" все Татьяны смогут бесплатно покататься на коньках. Посетительницам с таким именем будут бесплатно выдаваться коньки на один час посещения паркового катка. Акция действует на протяжении всего дня (с 10:00 до 19:00) при предъявлении паспорта.

В этот же день для студентов в парке проведут акцию "Халява": ребятам предложат обменять шпаргалки на горячий чай. Также студенты смогут сделать селфи с зачетной книжкой и принять участие в конкурсе "Селфи в парке". Конкурс будет организован в группе парка "Центральный" в социальной сети "ВКонтакте". Победитель получит приз.

А в 15:00 в парке начнется поздравительная программа.

Счастливая пряничная зачетка

25 января в АлтГТУ праздник начнется в 13:00 со встречи императрицы Елизаветы Петровны, которая прибудет в классический вуз в карете. Ее встретят бойцы стройотрядов вуза перед входом в галерею Universum (ул. Димитрова, 66).

Также гостей праздника угостят блинами, горячим сбитнем и полутораметровой пряничной "счастливой зачеткой". Это медовый пряник из восьми коржей, с одной из самых любимых у большинства с детства начинкой – вареной сгущенкой. В этом году зачетка будет открытой, и в ней свою особую "кремовую подпись" на дальнейшие хорошие оценки поставит руководитель вуза.

В 16:00 в концертном зале вуза состоится "Вечер Святой Татианы" с участием хора духовной семинарии.

Студенческий переполох и флешмоб


Фото из архива Amic.ru

В Алтайском государственном педуниверситете 25 января на большой перемене (с 11:10 до 11:30) всех студентов педагогического университета объединит флешмоб – исполнение гимна АлтГПУ.

После пар в сквере АлтГПУ (ул. Молодежная, 55) с 13:30 всех ждет "Студенческий переполох" – гулянья, шуточные эстафеты студенческой Универсиады, веселая фотозона, горячий чай и угощения.

Соревнования по скиппингу и мини-футбол

В АГМУ праздничные мероприятия начнутся в 15:00 на площадке около главного корпуса вуза (пр-кт Ленина, 40). Творческие коллективы выступят с зажигательным танцем и исполнят гимн АГМУ. После этого все участники отведают праздничный каравай и отпустят в небо яркие воздушные шары.

Празднование продолжится спортивными соревнованиями. В спортзалах общежитий №2 и №3 пройдут состязания по скиппингу (прыжкам через скакалку), жиму штанги лежа и настольному теннису. Сборные команды факультета иностранных студентов и общежитий вуза №2 и №3 проведут серию матчей по мини-футболу. В общежитиях вуза пройдет акция "Здоровый Татьянин день", в рамках которой студенты получат полезные для здоровья подарки (апельсины и лимоны).

Студенческий переполох в парке

Фото из архива Amic.ru

В парке "Барнаульская крепость" на площади Сахарова состоится вечеринка "Студенческий переполох". С 18:00 до 20:00 там пройдет квест, а в 20:15 все желающие смогут поучаствовать в танцевальном флешмобе "Студенческая зарядка".

На празднике разыграют билеты в кино за селфи на колесе обозрения, шпаргалки обменяют на бесплатный чай, а императрица Елизавета Петровна зарядит зачетки студентов на успешную сессию.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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