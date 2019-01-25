В Алтайском музыкальном театре 26 января покажут спектакль "Скрипач на крыше" (12+). Начало в 17:00.

В театре драмы им. Шукшина на экспериментальной сцене покажут постановку "Пленные духи" (16+). Начало в 17:30.

Также в этот же день в театре драмы состоится гастрольный спектакль "Авантюристы поневоле" по пьесе Александра Коровкина "Тетки". Главную роль сыграет актер Павел Прилучный. Изюминку постановке добавляет тот факт, что Прилучный в нем играет симпатичную блондинку. Также в спектакле играет советская и российская актриса Раиса Рязанова, которая снималась в знаменитом фильме "Москва слезам не верит". Начало в 19:00.

В Молодежном театре Алтая им. Золотухина покажут спектакль "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00 и в 14:00. Зрители постарше могут посетить сказ по роману Татьяны Толстой "Кысь" (16+).

Маленькие зрители могут посетить театр кукол "Сказка". Там можно будет посмотреть "Невероятные лунные приключения" (2+), начало в 10:00 и в 11:30 , "Лягушка-путешественница" (6+), начало в 11:00.

В музее "Город" на Льва Толстого, 24 января до 16 февраля будет работать выставка "Маски". На ней вы сможете увидеть около двухсот изображений известных людей, которые изготовил барнаульский мастер Сергей Ершов.

А в 17:00 в выставочном зале музея "Город" состоится вечер памяти Владимира Высоцкого. Его произведения будут исполнять барнаульские музыканты.

В студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4 в этот день пройдут мастер-классы по созданию войлочной броши в виде коалы (начало в 10:00), изготовлению кулона из шерсти и полимерной глины (начало в 13:00), росписи спила (начало в 16:30).

На парковке ТРЦ "Пионер" состоится акция по раздельному сбору вторсырья. Она продлится с 13:00 до 16:00. Подробнее об акции вы можете узнать здесь.