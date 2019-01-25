В Барнауле в эти выходные пройдет много мероприятий / Фото: rk.karelia.ru
В эти выходные барнаульцев ожидает насыщенная культурная программа: в эти дни в краевой столице пройдут мероприятия, посвященные 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, а также вечер памяти Владимира Высоцкого. Рассказываем, куда можно сходить в Барнауле в выходные 26 и 27 января.
В Алтайском музыкальном театре 26 января покажут спектакль "Скрипач на крыше" (12+). Начало в 17:00.
В театре драмы им. Шукшина на экспериментальной сцене покажут постановку "Пленные духи" (16+). Начало в 17:30.
Также в этот же день в театре драмы состоится гастрольный спектакль "Авантюристы поневоле" по пьесе Александра Коровкина "Тетки". Главную роль сыграет актер Павел Прилучный. Изюминку постановке добавляет тот факт, что Прилучный в нем играет симпатичную блондинку. Также в спектакле играет советская и российская актриса Раиса Рязанова, которая снималась в знаменитом фильме "Москва слезам не верит". Начало в 19:00.
В Молодежном театре Алтая им. Золотухина покажут спектакль "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00 и в 14:00. Зрители постарше могут посетить сказ по роману Татьяны Толстой "Кысь" (16+).
Маленькие зрители могут посетить театр кукол "Сказка". Там можно будет посмотреть "Невероятные лунные приключения" (2+), начало в 10:00 и в 11:30 , "Лягушка-путешественница" (6+), начало в 11:00.
В музее "Город" на Льва Толстого, 24 января до 16 февраля будет работать выставка "Маски". На ней вы сможете увидеть около двухсот изображений известных людей, которые изготовил барнаульский мастер Сергей Ершов.
А в 17:00 в выставочном зале музея "Город" состоится вечер памяти Владимира Высоцкого. Его произведения будут исполнять барнаульские музыканты.
В студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4 в этот день пройдут мастер-классы по созданию войлочной броши в виде коалы (начало в 10:00), изготовлению кулона из шерсти и полимерной глины (начало в 13:00), росписи спила (начало в 16:30).
На парковке ТРЦ "Пионер" состоится акция по раздельному сбору вторсырья. Она продлится с 13:00 до 16:00. Подробнее об акции вы можете узнать здесь.
В этот день в Барнауле пройдут мероприятия, посвященные 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. В 11:00 состоится торжественное возложение цветов на Мемориал Славы.
В 11:00 в музыкальном театре начнется новогодний спектакль-сказка "Двенадцать месяцев" (0+), а в 17:00 здесь покажут комедию "Тетка Чарлея" (16+).
В театре драме поставят сатирическую комедию в двух действиях "Зойкина квартира" (18+). Начало в 17:30.
В театре кукол "Сказка" покажут спектакль "Колобок" (2+), начало в 10:00 и в 11:30. А в 11:00 – "Денискины рассказы" (6+).
Желающие порукодельничать могут посетить мастер-класс в студии "Розмарин". Здесь в 10:00 будут делать короб из вина. А на третьем этаже ТЦ "Проспект" пройдет мастер-класс по изготовлению розы из фоамирана (начало в 11:30) и мастер-класс по изготовлению мыла (начало в 13:00).
Если вы не хотите идти ни на одно из перечисленных мероприятий, то вы можете пойти в кино. На этой неделе в кинотеатрах Барнаула начали показывать мультфильм "Волки и Овцы: Ход свиньёй" (6+), комедию "Бабушка легкого поведения" (16+), триллер "Море соблазна" (18+), комедию Холмс & Ватсон (16+) и комедию "Зеленая книга" (16+).
Комментарии