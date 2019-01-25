Какие мероприятия пройдут в рамках празднования юбилея Шукшина?

Всего в регионе запланировано проведение 50 мероприятий.

7 февраля пройдет заседание оргкомитета под руководством губернатора Виктора Томенко. Вечером в концертном зале "Сибирь" Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая представит хореографический спектакль "Жил человек" по произведениям Василия Шукшина.

Планируется, что в рамках праздничного мероприятия пройдут Всероссийский театральный фестиваль спектаклей по произведениям Василия Шукшина, марафон чтения рассказов "Нам бы про душу не забыть…", IV краевой фестиваль народного творчества "Калина красная" и молодежный фотоконкурс.

Традиционно главным событием празднования станет фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В его рамках пройдет кинофестиваль, состоятся встречи с писателями и кинематографистами, а также показ спектакля "Калина красная" Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня".

В школах и университетах края пройдут уроки знаний, посвященных 90-летию со дня рождения писателя.

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете откроют тематическую аудиторию имени Василия Шукшина, проведут открытый онлайн-конкурс научно-исследовательских работ преподавателей вузов, научных работников, учителей, журналистов и писателей "Традиции творчества Василия Шукшина в современной культуре".

Алтайский государственный университет организует Х международную научную конференцию, конкурс переводчиков "Восточный взгляд на Шукшина".

Отдельный раздел плана посвящен издательским проектам. В 2019 году в крае планируют издать книгу-альбом рассказов Василия Шукшина с аудиоверсией, а также фотоальбом "Шукшин. 1974. Из музейной коллекции Анатолия Ковтуна".