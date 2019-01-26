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Инструкция: как записать ребенка в первый класс в 2019 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, когда, как и где можно подать заявление о приеме ребенка в первый класс

В первый класс в 2019 году пойдут 30 тысяч детей / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

В первый класс в 2019 году пойдут 30 тысяч детей / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru


1 февраля в Алтайском крае начнется прием заявок для зачисления в 1-й класс. Всего в новом учебном году в школу пойдут почти 30 тысяч детей. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко. Рассказываем вас, как подать заявление для зачисления ребенка в школу и что делать, если ребенку в школе не хватило мест.

1
С какого возраста ребенок может идти в первый класс?
В первый класс принимаются дети, которым уже исполнилось 6,5 лет и не старше 8 лет. Но если родители пожелают, чтобы их ребенок пошел в школу раньше или позже этого возраста, то это можно решить в индивидуальном порядке в комитете по образованию своего муниципалитета.
2
Когда нужно записать ребенка в 1 класс?

С 1 февраля до 30 июня можно записать ребенка в школу по месту прописки. С 1 июня по 5 сентября прием заявлений в 1-й класс будет идти для детей, кто не проживает на территории, закрепленной за школой или тот, кто переехал из другого региона или населенного пункта или не успел попасть в первую волну.

Но, добавил министр образования, если вы по каким-то причинам не успели записать ребенка в школу до 5 сентября, то неучем ваш ребенок все равно не останется и школа примет его в 1-й класс при наличии в ней мест.

3
Какие документы нужно предоставить в школу?

В школу нужно подать следующие документы:

  • заявление о приеме в первый класс;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
  • свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
  • документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
4
Как подать заявление о приеме ребенка в первый класс?

Подать заявление на прием в первый класс родители могут лично и в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края или на портале вшколу.дети, имея подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.

На сайте есть подробная инструкция и информация об образовательных организациях и свободных местах в них по классам.

Если вы пришли в школу лично, то учитель или административно-управленческий персонал совершит ту же процедуру на том же сайте.

5
Когда станет известно, зачислен ребенок в школу или нет?
После того, как заявление будет отправлено, школа рассматривает его, проводит идентификацию документов и верифицирует предоставленные сведения. Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение семи рабочих дней после приема заявления и документов. Родителей ребенка уведомят о зачислении по телефону или электронной почте.
6
Что делать, если в школе не хватило мест?
Если в школе не хватило мест, родители ребенка должны получить уведомление об отказе и с этим документом обратиться в комитет по образованию муниципалитета. По заявлению родителей ребенок зачисляется в ближайшее общеобразовательное учреждение.
7
Если у меня появились вопросы?
Если у вас возникли вопросы, то вы можете обратиться в министерство образования по телефону горячей линии: 20-64-44. Специалисты помогут решить проблему и подскажут как быть в той или иной ситуации.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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