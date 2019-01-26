Когда нужно записать ребенка в 1 класс?

С 1 февраля до 30 июня можно записать ребенка в школу по месту прописки. С 1 июня по 5 сентября прием заявлений в 1-й класс будет идти для детей, кто не проживает на территории, закрепленной за школой или тот, кто переехал из другого региона или населенного пункта или не успел попасть в первую волну.

Но, добавил министр образования, если вы по каким-то причинам не успели записать ребенка в школу до 5 сентября, то неучем ваш ребенок все равно не останется и школа примет его в 1-й класс при наличии в ней мест.