В первый класс в 2019 году пойдут 30 тысяч детей / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
1 февраля в Алтайском крае начнется прием заявок для зачисления в 1-й класс. Всего в новом учебном году в школу пойдут почти 30 тысяч детей. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко. Рассказываем вас, как подать заявление для зачисления ребенка в школу и что делать, если ребенку в школе не хватило мест.
С 1 февраля до 30 июня можно записать ребенка в школу по месту прописки. С 1 июня по 5 сентября прием заявлений в 1-й класс будет идти для детей, кто не проживает на территории, закрепленной за школой или тот, кто переехал из другого региона или населенного пункта или не успел попасть в первую волну.
Но, добавил министр образования, если вы по каким-то причинам не успели записать ребенка в школу до 5 сентября, то неучем ваш ребенок все равно не останется и школа примет его в 1-й класс при наличии в ней мест.
В школу нужно подать следующие документы:
- заявление о приеме в первый класс;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
Подать заявление на прием в первый класс родители могут лично и в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края или на портале вшколу.дети, имея подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.
На сайте есть подробная инструкция и информация об образовательных организациях и свободных местах в них по классам.
Если вы пришли в школу лично, то учитель или административно-управленческий персонал совершит ту же процедуру на том же сайте.
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