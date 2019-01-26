В 2019 году в "Киберпонедельнике" будут участвовать около 100 магазинов / Фото: fin-az.ru

"Киберпонедельник" в России – это одна из самых крупных распродаж товаров в интернет-магазинах. С каждым годом она становится все популярнее и в ней принимают участие не только онлайн-магазины, но и оффлайновые точки торговли. Скидку в дни распродажи можно получить практически на все: гаджеты, одежду, украшения, книги, товары для дома, технику.

1 Откуда взялся "Киберпонедельник"? "Киберпонедельник" родом из США. Первая массовая распродажа в интернет-магазинах была проведена в 2004 году, а сам термин Cyber Monday год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников, которые после распродаж в магазинах в "Черную пятницу" возвращаются в понедельник в свои офисы и продолжают делать покупки со своих рабочих компьютеров. И да, в США "Киберпонедельник" проходит после "Черной пятницы", а в России – в январе.

2 Когда "Киберпонедельник" в 2019 году? "Киберпонедельник" в России проходит в последний понедельник января. В 2019 году распродажа начнется в 00:00 28 января. Продлится акция 3 дня.

3 Какие магазины участвуют в "Киберпонедельнике"? cybermonday-russia.ru. В распродаже участвует подавляющее большинство онлайн-магазинов. В 2019 году их будет более ста. Существует несколько сайтов-агрегаторов, на которых указаны магазины, устраивающие распродажи в этот день. К их числу относятся: kiberponedelnik.com