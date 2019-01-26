В 2019 году в "Киберпонедельнике" будут участвовать около 100 магазинов / Фото: fin-az.ru
"Киберпонедельник" в России – это одна из самых крупных распродаж товаров в интернет-магазинах. С каждым годом она становится все популярнее и в ней принимают участие не только онлайн-магазины, но и оффлайновые точки торговли. Скидку в дни распродажи можно получить практически на все: гаджеты, одежду, украшения, книги, товары для дома, технику.
Роскачество подготовило советы для покупателей, как лучше спланировать свои покупки и какие лайфхаки использовать для выгодного и успешного шопинга.
- Заранее составьте список необходимых продуктов. Во время онлайн-шопинга можно легко увлечься и "набрать" много ненужных вам товаров. Список поможет избежать ненужных покупок.
- Спланируйте бюджет. Выделите на покупки определенную сумму денег, это поможет не купить лишнего и ненужного.
- Актуализируйте информацию в течение всех дней распродаж. Начните мониторить цены раньше, за несколько дней до начала распродажи. Тогда вы сможете увидеть реальную скидку на нужную вам вещь.
- Сравните цены. Проверяйте стоимость нужных вам товаров в других интернет-магазинах и на онлайн-платформах, зачастую цены на одни и те же вещи могут разниться.
- Пользуйтесь соцсетями и приложениями. Это хороший способ узнать о предложениях и акциях.
- Заранее изучите политику обмена и возврата. Внимательно читайте гарантийные условия и условия возврата. В случае возникновения проблем вам придется отправить некачественный товар за свой счет.
- Будьте внимательны к дополнительным затратам. Проследите, кто несет ответственность за любые расходы по доставке, если вам нужно вернуть или обменять товар.
- Подписывайтесь на рассылки. Рассылки и оповещения от любимых брендов помогут оперативно внести в свой план выгодные покупки.
- Ознакомьтесь с отзывами. Внимательно изучите отзывы о тех вещах, которые хотите купить. Это даст вам полное понимание о товаре "без прикрас".
- Защищайте свои данные. Избегайте использования незащищенного общедоступного компьютера или публичных Wi-Fi сетей при совершении покупок, поскольку вы, вероятно, будете вводить данные банковской карты.
Комментарии