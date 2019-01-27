Жителям блокадного Ленинграда положены льготное пенсионное обеспечение и ежемесячные выплаты. Выплату можно заменить на набор соцуслуг:

Медицинская помощь

Для блокадников в сфере здравоохранения предусмотрены:

сохранение права на получение медицинской помощи в больницах и поликлиниках, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также прием у врача вне очереди;

ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях;

обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями.

Социальная помощь

Блокадники подлежат внеочередному приему в организациях социального обслуживания.

Льготы по ЖКУ

Блокадникам предоставляется компенсация 50% на оплату жилищных и коммунальных услуг, в том числе членам семей, совместно с ними проживающим.

Предоставление жилья

Блокадники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение жилья за счет средств федерального бюджета.

Другие льготы

В Алтайском крае блокадники дополнительно имеют право на приобретение проездного билета по льготной стоимости 300 рублей.