Блокада Ленинграда длилась 900 дней/ Фото: eventsinrussia.com
В воскресенье, 27 января, в России празднуется 75-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как рассказали Amic.ru в министерстве социальной защиты Алтайского края, в настоящее время в регионе проживают 220 граждан, имеющих знак "Жителю блокадного Ленинграда".
Проживание в Ленинграде в период военной блокады не означает, что этот человек награжден знаком "Житель блокадного Ленинграда". Он вручается гражданам, проживавшим не менее чем в течение 4 месяцев на территории города Ленинграда в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Знак вручался следующим лицам:
- детям до 7 лет включительно;
- учащимся общеобразовательных школ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО), а также ремесленных училищ;
- студентам техникумов и вузов;
- другим гражданам, проживавшим в городе во время блокады, при условии, что они не были награждены медалью "За оборону Ленинграда" (для них установлены особые меры соцподдержки).
Какие льготы предназначены жителям блокадного Ленинграда?
Жителям блокадного Ленинграда положены льготное пенсионное обеспечение и ежемесячные выплаты. Выплату можно заменить на набор соцуслуг:
Медицинская помощь
Для блокадников в сфере здравоохранения предусмотрены:
- сохранение права на получение медицинской помощи в больницах и поликлиниках, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также прием у врача вне очереди;
- ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях;
- обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями.
Социальная помощь
Блокадники подлежат внеочередному приему в организациях социального обслуживания.
Льготы по ЖКУ
Блокадникам предоставляется компенсация 50% на оплату жилищных и коммунальных услуг, в том числе членам семей, совместно с ними проживающим.
Предоставление жилья
Блокадники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение жилья за счет средств федерального бюджета.
Другие льготы
В Алтайском крае блокадники дополнительно имеют право на приобретение проездного билета по льготной стоимости 300 рублей.
Какие выплаты получат блокадники в 75-ю годовщину?
Блокадники получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей. Выплата будет производиться за счет средств бюджета города Санкт-Петербурга в течение всего 2019 года на банковские счета граждан.
Для получения выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить паспорт с пропиской на территории региона и подтверждение того, что вы имеете знак "Житель блокадного Ленинграда".
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