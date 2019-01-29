Фото: уборка снега / мэрия Барнаула
Барнаульцы часто жалуются на некачественную уборку улиц и тротуаров от снега. Особенно эта проблема обостряется в период снегопадов. Нынешней зимой прокуратура Алтайского края уже выписала два предписания в адрес главы Барнаула Сергея Дугина из-за ненадлежащего состояния городских магистралей. Жалуются горожане и на травмы, которые получают на скользких тротуарах и переходах. А во всех этих бедах винят дорожников и администрацию города. Редакция ИА "Амител" рассказывает, кто на самом деле должен убирать снег в городе зимой, куда жаловаться, если это делают некачественно и как на самом деле убирают Барнаул.
Содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период занимается МБУ "Автодорстрой". Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает все центральные площади краевой столицы, а также парки и общественные пространства.
Ответственные службы обязаны не только очистить от снега дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, но и вывезти убранный снег. А также очистить эти дороги и тротуары от наледи, льда и посыпать песчано-соляной смесью.
Чтобы эффективнее справиться с таким объемом работы, в последние годы дорожная служба города прошла реорганизацию: была сформирована единая материальная база, обеспечена мобильность. Сейчас это позволяет оперативно перебрасывать технику на проблемные участки.
В Барнауле борьба со снегом и гололедом ведется в две смены. В праздники, выходные, а также в период действия штормовых предупреждений назначаются ответственные лица на дежурства. При необходимости городские власти привлекают дополнительную технику из сторонних организаций. Для этого проводят отдельные аукционы.
Поселковые территории города также следует держать в порядке. Для большей оперативности ведутся поиски подрядчиков на местах, непосредственно базирующихся в поселках.
Если на краевую столицу обрушится буран, то на улицы тут же выдвигается вся имеющаяся в распоряжении техника. Но прежде всего очищаются магистрали так называемой I категории. К ним относятся улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. Фактически это все главные транспортные и пешеходные артерии Барнаула. Снег здесь должен быть убран в течение трех часов.
Далее следуют второстепенные магистрали II категории. Это улицы со средней интенсивностью движения транспорта, а также площади перед вокзалами, магазинами, рынками.
К III категории относятся все остальные улицы города с незначительным движением транспорта. Как вы поняли, внимание этим улицам тоже будет уделено, но в последнюю очередь.
По закону, двор и территория вокруг многоквартирного дома являются общим имуществом проживающих в нем граждан. Поэтому уборку, озеленение и благоустройство, сбор и вывоз отходов должна производить управляющая организация, под контролем которой находится здание. Естественно, эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".
Правила благоустройства города Барнаула обязывают управляющие компании и товарищества собственников жилья производить расчистку снега во дворах до восьми утра следующего дня после снегопада.
По нормам вычищать дворовую территорию полагается до твердого покрытия, то есть практически до асфальта. Дворник с этим не справится, для этого привлекают тяжелую технику. Управляющие компании, которые не располагают своей техникой, заключают договор со специализированными организациями.
В первую очередь нехватка кадров и техники. Штат дворников в Барнауле укомплектован примерно на 75%. Это люди, которые убирают пешеходные переходы, площадки у остановочных павильонов, тротуары. Работа тяжелая, а зарплата не очень высокая, поэтому многие не готовы трудиться на этом поприще.
Не хватает и техники. На сегодняшний день в распоряжении дорожных служб в Барнауле 243 единицы снегоуборочной техники – это около 60-70% от нормы. Причем часть существующих машин уже морально и технически устарела.
Кстати, глава города Сергей Дугин уже дал поручение закупить в этом году дополнительно спецтехнику, в том числе для уборки снега, на сумму около 50 миллионов рублей.
Как и в прошлые годы, проезжая часть обрабатывается специальной песко-соляной смесью во время снегопада или сразу после с целью не допустить образования наката и наледи. Снежная масса под воздействием смеси остается рыхлой, ее достаточно легко смести с дороги специальными щетками.
Тротуары должны быть очищены от выпавшего снега и посыпаны песчаной смесью не позже, чем через три часа после прекращения осадков. Песок при обработке тротуаров используется для лучшего сцепления поверхности с обувью пешеходов, способствуя их большей устойчивости.
И да, альтернативы песко-соляной смеси в краевой столице не будет в ближайшие годы. Специальные реагенты, которые используют в странах Европы и крупных городах нашей страны, слишком дороги для бюджета города Барнаула. Но что немаловажно, применение указанных реагентов эффективно при температуре наружного воздуха не ниже 15 градусов. А в климатических условиях Сибири морозные дни в зимние месяцы случаются все же чаще, чем оттепель.
Жители Барнаула, которых не устраивает качество содержания дорог, могут обратиться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула по телефонам: 371-610, 371-611, 371-612.
По вопросам ненадлежащего качества или несвоевременной уборки придомовых территорий барнаульцы должны обращаться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города по телефону 37-05-01.
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