Как должны убирать снег на дорогах Барнаула и кто этим занимается?

Содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период занимается МБУ "Автодорстрой". Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает все центральные площади краевой столицы, а также парки и общественные пространства.

Ответственные службы обязаны не только очистить от снега дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, но и вывезти убранный снег. А также очистить эти дороги и тротуары от наледи, льда и посыпать песчано-соляной смесью.

Чтобы эффективнее справиться с таким объемом работы, в последние годы дорожная служба города прошла реорганизацию: была сформирована единая материальная база, обеспечена мобильность. Сейчас это позволяет оперативно перебрасывать технику на проблемные участки.

В Барнауле борьба со снегом и гололедом ведется в две смены. В праздники, выходные, а также в период действия штормовых предупреждений назначаются ответственные лица на дежурства. При необходимости городские власти привлекают дополнительную технику из сторонних организаций. Для этого проводят отдельные аукционы.

Поселковые территории города также следует держать в порядке. Для большей оперативности ведутся поиски подрядчиков на местах, непосредственно базирующихся в поселках.