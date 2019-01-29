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Кто должен убирать в Барнауле снег и куда жаловаться, если это делают плохо

, ИА "Амител"
Краткое объяснение всех вопросов по самой наболевшей теме этой зимы


Фото: уборка снега / мэрия Барнаула

Барнаульцы часто жалуются на некачественную уборку улиц и тротуаров от снега. Особенно эта проблема обостряется в период снегопадов. Нынешней зимой прокуратура Алтайского края уже выписала два предписания в адрес главы Барнаула Сергея Дугина из-за ненадлежащего состояния городских магистралей. Жалуются горожане и на травмы, которые получают на скользких тротуарах и переходах. А во всех этих бедах винят дорожников и администрацию города. Редакция ИА "Амител" рассказывает, кто на самом деле должен убирать снег в городе зимой, куда жаловаться, если это делают некачественно и как на самом деле убирают Барнаул.

1
Как должны убирать снег на дорогах Барнаула и кто этим занимается?

Содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период занимается МБУ "Автодорстрой". Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает все центральные площади краевой столицы, а также парки и общественные пространства.

Ответственные службы обязаны не только очистить от снега дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, но и вывезти убранный снег. А также очистить эти дороги и тротуары от наледи, льда и посыпать песчано-соляной смесью.

Чтобы эффективнее справиться с таким объемом работы, в последние годы дорожная служба города прошла реорганизацию: была сформирована единая материальная база, обеспечена мобильность. Сейчас это позволяет оперативно перебрасывать технику на проблемные участки.

В Барнауле борьба со снегом и гололедом ведется в две смены. В праздники, выходные, а также в период действия штормовых предупреждений назначаются ответственные лица на дежурства. При необходимости городские власти привлекают дополнительную технику из сторонних организаций. Для этого проводят отдельные аукционы.

Поселковые территории города также следует держать в порядке. Для большей оперативности ведутся поиски подрядчиков на местах, непосредственно базирующихся в поселках.

2
Какие улицы в первую очередь дорожники должны очистить от снега?

Если на краевую столицу обрушится буран, то на улицы тут же выдвигается вся имеющаяся в распоряжении техника. Но прежде всего очищаются магистрали так называемой I категории. К ним относятся улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. Фактически это все главные транспортные и пешеходные артерии Барнаула. Снег здесь должен быть убран в течение трех часов.

Далее следуют второстепенные магистрали II категории. Это улицы со средней интенсивностью движения транспорта, а также площади перед вокзалами, магазинами, рынками.

К III категории относятся все остальные улицы города с незначительным движением транспорта. Как вы поняли, внимание этим улицам тоже будет уделено, но в последнюю очередь.

3
А кто должен убирать дворы?

По закону, двор и территория вокруг многоквартирного дома являются общим имуществом проживающих в нем граждан. Поэтому уборку, озеленение и благоустройство, сбор и вывоз отходов должна производить управляющая организация, под контролем которой находится здание. Естественно, эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".

Правила благоустройства города Барнаула обязывают управляющие компании и товарищества собственников жилья производить расчистку снега во дворах до восьми утра следующего дня после снегопада.

По нормам вычищать дворовую территорию полагается до твердого покрытия, то есть практически до асфальта. Дворник с этим не справится, для этого привлекают тяжелую технику. Управляющие компании, которые не располагают своей техникой, заключают договор со специализированными организациями.

4
Тогда что мешает качественной уборке?

В первую очередь нехватка кадров и техники. Штат дворников в Барнауле укомплектован примерно на 75%. Это люди, которые убирают пешеходные переходы, площадки у остановочных павильонов, тротуары. Работа тяжелая, а зарплата не очень высокая, поэтому многие не готовы трудиться на этом поприще.

Не хватает и техники. На сегодняшний день в распоряжении дорожных служб в Барнауле 243 единицы снегоуборочной техники – это около 60-70% от нормы. Причем часть существующих машин уже морально и технически устарела.

Кстати, глава города Сергей Дугин уже дал поручение закупить в этом году дополнительно спецтехнику, в том числе для уборки снега, на сумму около 50 миллионов рублей.

5
Чем обрабатывают дороги и тротуары?

Как и в прошлые годы, проезжая часть обрабатывается специальной песко-соляной смесью во время снегопада или сразу после с целью не допустить образования наката и наледи. Снежная масса под воздействием смеси остается рыхлой, ее достаточно легко смести с дороги специальными щетками.

Тротуары должны быть очищены от выпавшего снега и посыпаны песчаной смесью не позже, чем через три часа после прекращения осадков. Песок при обработке тротуаров используется для лучшего сцепления поверхности с обувью пешеходов, способствуя их большей устойчивости.

И да, альтернативы песко-соляной смеси в краевой столице не будет в ближайшие годы. Специальные реагенты, которые используют в странах Европы и крупных городах нашей страны, слишком дороги для бюджета города Барнаула. Но что немаловажно, применение указанных реагентов эффективно при температуре наружного воздуха не ниже 15 градусов. А в климатических условиях Сибири морозные дни в зимние месяцы случаются все же чаще, чем оттепель.

6
Кстати, а куда вывозят снег из Барнаула?
Снег с улиц краевой столицы "хранится" на специальных площадках – снегоотвалах. Их месторасположение согласовано с природоохранными ведомствами, Роспотребнадзором по Алтайскому краю, прокуратурой города Барнаула, комитетами по земельным ресурсам и землеустройству, по строительству, архитектуре и развитию города.
7
Если меня не устраивает, как убирают снег, куда я могу пожаловаться?

Жители Барнаула, которых не устраивает качество содержания дорог, могут обратиться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула по телефонам: 371-610, 371-611, 371-612.

По вопросам ненадлежащего качества или несвоевременной уборки придомовых территорий барнаульцы должны обращаться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города по телефону 37-05-01.

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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