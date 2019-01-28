Сколько учреждений было "заминировано"?

В Барнауле получено 40 сообщений о минировании: 29 школ и 11 административных зданий.

В Республике Алтай, а точнее в ее столице – Горно-Алтайске – электронные письма о минировании получили 14 организаций.

В Красноярском крае на электронные адреса различных административных объектов поступило 45 сообщений о минировании. Из них 44 в Красноярске и 1 в Минусинске. Было эвакуировано 15 учреждений, включая краевое правительство и школы.

В Кемерове проверки проводились на 53 объектах, среди которых больницы и школы, хоспис, администрации районов города.

В Абакане сообщения поступили в 17 школ, детскую поликлинику, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минсоцзащиты, Минспорта, правительство Республики Хакасия и в три торговых центра. Около 15 тысяч человек было эвакуировано.

В Новосибирской области эвакуация прошла в 25 школах, нескольких больницах, банках и торговых центрах.

В Омске из-за поступивших сообщений эвакуированы более 40 социальных объектов, среди которых более 20 школ, около 10 учреждений здравоохранения, два департамента мэрии Омска, один из вузов и службы занятости во всех пяти округах города.