Волна сообщений о минировании всколыхнула Сибирь / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
28 января всю Сибирь охватили сообщения о "минировании" школ и больниц. Разбираемся, что известно о "минированиях" к этому часу.
В Барнауле получено 40 сообщений о минировании: 29 школ и 11 административных зданий.
В Республике Алтай, а точнее в ее столице – Горно-Алтайске – электронные письма о минировании получили 14 организаций.
В Красноярском крае на электронные адреса различных административных объектов поступило 45 сообщений о минировании. Из них 44 в Красноярске и 1 в Минусинске. Было эвакуировано 15 учреждений, включая краевое правительство и школы.
В Кемерове проверки проводились на 53 объектах, среди которых больницы и школы, хоспис, администрации районов города.
В Абакане сообщения поступили в 17 школ, детскую поликлинику, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минсоцзащиты, Минспорта, правительство Республики Хакасия и в три торговых центра. Около 15 тысяч человек было эвакуировано.
В Новосибирской области эвакуация прошла в 25 школах, нескольких больницах, банках и торговых центрах.
В Омске из-за поступивших сообщений эвакуированы более 40 социальных объектов, среди которых более 20 школ, около 10 учреждений здравоохранения, два департамента мэрии Омска, один из вузов и службы занятости во всех пяти округах города.
Не паникуйте. Практически все учреждения, в которые поступили сообщения о минировании, были проверены. На момент публикации ни из них не подтвердилось. Власти сибирских городов призвали жителей сохранять спокойствие в связи с массовыми сообщениями о минировании. В настоящее время проверки продолжаются.
"В Сибирском федеральном округе массовые анонимные сообщения о минировании объектов поступали в республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Правоохранительные органы совместно с региональными органами исполнительной власти отрабатывают все поступающие сообщения в соответствии со своими полномочиями и ведут поиски источников этих звонков", – сообщил РИА "Новости" полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
На прошлой неделе волна "минирования" затронула регионы Дальнего Востока и Сибири, в том числе Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край и Якутию.
Также похожая ситуация наблюдалась в сентябре 2017 года. Тогда сообщения о минировании поступили в 75 регионов. Всего по стране было срочно эвакуировано порядка 2 млн человек. Людей эвакуировали из школ, университетов, вокзалов, аэропортов и торговых центров. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.
Комментарии
как за собственные мысли высказанные в интернете, но не совпадающие с мыслями администрации - значит, в суд подтянуть и довести до расследования можно! а когда получили письмо по е-мэйлу что заминировано... подтяните кого?