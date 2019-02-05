Рассада на подоконнике / Фото: Otvet.mail.ru
При выращивании рассады необходимо выдерживать нужную температуру, чтобы не перегреть растения и не переохладить. В небольших квартирах, где ящики с рассадой обычно стоят на узких подоконниках, сделать это достаточно сложно. О том, что делать, чтобы поддерживать нужную температуру, рассказала старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции Надежда Андреева.
– Для прорастания семян необходимо, чтобы температура воздуха была в районе 20-24 градуса. Для роста рассады – 18-20 градусов. Учитывая, что в современных городских квартирах обычно гораздо теплее, у овощеводов возникают трудности по поддержанию необходимой температуры.
Тут можно посоветовать следующее: если у вас установлены деревянные окна, то можно использовать пространство между оконными рамами. Для этого нужно установить между рамами переносные этажерки с 3-4 полочками. Расстояние в высоту между полочками должно быть не менее 25 см. Между рамами установите термометр. Это позволит следить и создавать нужную для растений температуру. Если нужно ее понизить – приоткройте наружную форточку, а если повысить – то внутреннюю. При очень низкой температуре на улице рассаду временно переставляют в комнату.
Такой прием обеспечивает необходимый тепловой и световой режим для растений.
Если у вас пластиковые окна, то тут немного сложнее. Но, во-первых, проветривайте чаще. Можно закрыть чем-нибудь батареи или, есть возможность, отключить их под теми окнами, где стоит рассада. Если все рекомендации соблюдать, рассада получается закаленной, крепкой, приземистой. В конце апреля – в начале мая такую рассаду можно вывезти на садовый участок, где продолжать ее закалять – днем ящики с рассадой держать открытыми и лишь на ночь при угрозе заморозка переносить в неотапливаемое помещение. В начале июня рассаду уже можно смело высаживать в грунт.
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