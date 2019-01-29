Середина недели – это не повод сидеть дома / Фото: muzkom22.ru

Среда – это маленькая пятница. Неделя плавно перемещается в сторону выходных, и кажется, что до пятницы рукой подать. Ну а чтобы скрасить рабочие будни и чтобы неделя принесла побольше приятных впечатлений, предлагаем вам посетить интересные мастер-классы и спектакли. Рассказываем, куда можно сходить в среду, 30 января, чтобы середина недели прошла как можно приятнее.

1 Сходить в театр В 18:30 в Театре музыкальной комедии пройдет спектакль ”Ползунов” (12+). Постановка перенесет зрителя в XVIII век. В основе сюжета мюзикла лежит история жизни великого русского изобретателя Ивана Ивановича Ползунова. В 18:30 в Молодежном театре Алтая покажут драму ”Преступление и наказание” (12+). Бесконечная череда человеческих несчастий, безумств и страстей ведет нас по фантасмагорическому сюжету самого пронзительного романа XIX века.

2 Посетить концерт В концертом зале ”Сибирь” в 18:30 гостей ждет концерт победителя Всероссийских и международных конкурсов, образцового коллектива духового оркестра ”Ритм Бэнд” с программой ”Время загадывать желания”. В программе примут участие ведущие солисты и творческие коллективы Барнаула.

3 Смастерить что-нибудь своими руками Если ваши руки так и требуют смастерить что-нибудь необычное, то вы можете посетить мастер-класс. В среду, 30 января в студии ”Розмарин” на Молодежной, 4 вы можете изготовить декоративное панно ”Балерина” (начало в 10:00), магнит-топиарий (начало в 14:00) или венок для влюбленных (начало в 16:30). Необходима предварительная запись.