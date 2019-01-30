Какие районы попали под отключение?

В поселке Южный под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий.

Точное число попавших под отключение воды в районе аварии на улице Малахова пока неизвестно. Утром без воды оказался район, ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

Позднее коммунальщики вынуждены были отключить воду в жилых домах и административных зданиях в границах улиц Малахова – Заринская – Бабуркина – Павловский тракт, а также в микрорайоне Дружный. Также полностью будет ограничено водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах. Дополнительное отключение потребовалось для проведения ремонтных работ.