Среда, 30 Январь, 16:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,34
€ 75,88
228933
Обь
-4см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформаВолна сообщений о минировании в Барнауле
Вопрос дня



Крупные коммунальные аварии в Барнауле: что известно к этому часу

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
Рассказываем, что известно о двух крупных коммунальных авариях в Барнауле

Коммунальная авария на улице Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Коммунальная авария на улице Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru


Рано утром 30 января в Барнауле произошли две крупные коммунальные аварии, которые оставили без воды значительную часть города. А часть домов в поселке Южный к тому же были лишены тепла. Рассказываем, из-за чего произошли аварии и что известно об их устранении к этому часу.

1
Что произошло?

Авария на Лесном тракте, 75 в поселке Южном была обнаружена в 3 часа утра. Там произошел порыв теплосети.

Вторая коммунальная авария на улице Малахова также произошла утром 30 января. Там случилось повреждение водопровода. Вода затопила улицу Малахова в районе пересечения с Павловским трактом под мостом.

2
Какие районы попали под отключение?

В поселке Южный под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий.

Точное число попавших под отключение воды в районе аварии на улице Малахова пока неизвестно. Утром без воды оказался район, ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

Позднее коммунальщики вынуждены были отключить воду в жилых домах и административных зданиях в границах улиц Малахова – Заринская – Бабуркина – Павловский тракт, а также в микрорайоне Дружный. Также полностью будет ограничено водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах. Дополнительное отключение потребовалось для проведения ремонтных работ.

3
Что делают коммунальщики?

Работники МУП "Энергетик" приступили к земляным работам 4:50, участие в ликвидации принимают 18 человек и 8 единиц техники, развернута оперативная группа УГОЧС города Барнаула. На месте аварии побывал глава города Сергей Дугин.

Работники Барнаульского Водоканала ведут ремонтные работы на месте повреждения на улице Малахова. Оказалось, что подобраться к месту порыва очень сложно. Однако им удалось остановить выход воды на поверхность.

В настоящее время проведены работы по отключению дополнительной скважины на водозаборе №6 в поселке Новосиликатный, что позволило начать восстанавливать водоснабжение жителей поселка. Сегодня утром водоснабжение этой части города было организовано через артезианский водозабор, а не централизованную систему водоснабжения в связи с повреждением водовода на улице Малахова.

4
Когда ликвидируют аварии?

Коммунальная авария в поселке Южный уже устранена. В обед коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на теплосети в поселке Южный. Система отопления поставлена на циркуляцию, тепло и горячая вода начали поступать в дома. Также запуск тепла контролируется во всех социальных и культурных объектах поселка Южный.

Аварию на улице Малахова планируют устранить до конца дня. Информация будет обновляться.

5
Как проехать по улице Малахова, которую затопило из-за коммунальной аварии?

Из-за коммунальной аварии на ул. Малахова – Павловский тракт движение транспорта на этом участке перекрыто. Не ходят здесь автобусы, трамваи и троллейбусы. В течение дня они будут ездить по следующим маршрутам:

  • трамвай №3 следует по маршруту: Пивзавод – ул. Попова – ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, далее – по маршруту;
  • трамвай №10 следует по маршруту: Депо №3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Малахова, далее – по маршруту;
  • Схема движения троллейбусного маршрута №7 сокращена до остановочного пункта "Барнаульский зоопарк";
  • автобусы №18, 59 объезжают места аварии через съезды и заезды с Павловского тракта на ул. Малахова.

После выполнения ремонтных работ движение маршрутов по ул. Малахова будет восстановлено.

6
Как будут убирать лед с улицы Малахова после аварии?
На самом деле, рабочие делают все возможное, чтобы вода не превратилась в лед. По участку постоянно двигается техника и грейдеры, не позволяя воде "схватиться" в ледяную корку. В то же время рабочие полностью открыли все ливневки на данном участке, чтобы вода уходила. Так же откачивают воду и сотрудники Водоканала. Как только аварию ликвидируют, с помощью грейдеров и другой техники проезжая часть будет очищена от остатков льда и воды и станет безопасной для движения.
Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коммунальные аварии в Барнауле
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:50
"День каннибала": в Химках физрук разрешила школьникам избить одноклассника 0
15:40
Крупные коммунальные аварии в Барнауле: что известно к этому часу 0
15:38
Самолет Москва – Барнаул экстренно вернулся в аэропорт из-за разгерметизации 0
15:22
Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone 1
15:17
Коммунальная авария в поселке Южный устранена 1
15:14
Чиновников научат правильно реагировать на негатив в соцсетях 4
15:07
Правильное питание: зачем в России хотят пересмотреть потребительскую корзину 1
15:00
Как доехать: из-за аварии на Малахова изменили маршруты общественного транспорта 0
14:52
Россия заняла 108-е место в рейтинге безопасных стран мира 1
14:41
Американцы рассказали про тайное ядерное предложение России к КНДР 0
14:32
В Екатеринбурге закрыли все школы и детсады из-за ОРВИ и гриппа 1
14:24
Детские сады и школы закрывают на карантин в Бийске 0
14:11
Похолодает до -44 градусов: МЧС призывает жителей Алтайского края к осторожности 1
14:06
Стал известен окончательный дизайн следующего iPhone 0
14:02
Стоп-кадр. Коммунальная авария на Малахова 1
13:50
Справедливые тарифы, льготы и рост ОДН: о чем спрашивают директора БГЭС 1
13:40
Алтайская "Единая Россия" перейдет на новый порядок управления 8
13:33
Переход на цифровое ТВ и рост пособий: что еще изменится в России с 1 февраля 0
13:26
Тепло в пострадавшем от аварии поселке Южном вернут в ближайшие часы 0
13:25
Коммунальные аварии в Барнауле в сильный мороз: что происходит
Таймлайн происшествий за 30 января 2019 года
13:11
Барнаульская учительница после комы вернется из Лондона с долгами 3
13:04
Проект реновации барнаульской "Спички" затянулся на неопределенное время 2
12:50
Житель Барнаула ободрал зеркала заднего вида 19 элитных иномарок 1
12:47
Большая авария: Водоканал вводит дополнительные отключения воды в Барнауле 14
12:43
Истории пионеров-героев предложили изучать в российских школах 2
12:32
МЧС приостановило работу 315 ТРЦ в России после проверок пожарной безопасности 3
12:27
"Ленту" могут наказать за недостоверные сведения о скидках в Алтайском крае 8
12:14
Врио ректора АлтГУ отчитался за 2018 год и призвал выходить из зоны комфорта 5
12:07
СГК объяснили, почему в Рубцовске выпал "черный снег и опасно ли это для горожан 3
12:03
Страшно и восхитительно: как в Барнауле в мороз ликвидируют потоп 22
11:51
Участников банды, 20 лет похищавшей бизнесменов, поймали в Тюмени 5
11:42
Барнаульская Гора начала получать тепло от ТЭЦ 3
11:34
СМИ: на Гоа введут штраф за распитие алкоголя на пляжах 7
11:21
Массовые угрозы о взрывах в барнаульских школах: возбуждено уголовное дело 0
11:15
АлтГТУ улучшил позиции в международном веб-рейтинге 0
11:14
Фальшивки "гуляют" по Барнаулу: в городе опять сбыли поддельные 5000 рублей 1
11:03
Власти РФ обязали магазины не ставить вместе натуральное молоко и заменители 6
10:52
Диверсанта Панова, готовившего теракты в Крыму, "сослали" в Сибирь 1
10:41
Все под контролем: две крупные коммунальные аварии устраняют в Барнауле 13
10:31
Две федеральные трассы на Алтае в 2018 году унесли жизни 46 человек 0
10:24
В России стартовали тесты автоматического паспортного контроля 0
10:05
СМИ: мошенники начали звонить клиентам с "номеров Сбербанка" 13
09:49
Пенсионер до смерти забил возлюбленную соседку в Алтайском крае 0
09:32
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий после дисквалификации бой осенью 1
09:23
Светофоры на четырех перекрестках отключают в Барнауле 4
09:14
В России весной появится новый телеканал "Победа" 15
09:01
Трактор под водой на полколеса: улицу Малахова спасают от потопа в Барнауле 38
08:48
Барнаул "сковали" восьмибалльные пробки утром 30 января 0
08:33
Король комедии: 5 малоизвестных фильмов режиссера Леонида Гайдая 0
08:22
Проказа: интересные факты о тяжелом, но излечимом заболевании 9
08:17
Улицу Малахова в Барнауле залило из-за порыва сети, десятки домов без воды 35
08:16
Барнаульский поселок Южный остался без воды и тепла из-за коммунальной аварии 13
08:06
Дачный вопрос: как подготовить к посеву семена, чтобы растения не болели 1
07:50
Поставили на "паузу": рост цен на бензин остановился в Алтайском крае 7
07:34
Ночной пожар в доме едва не унес жизни матери-одиночки и двух малышей 13
07:19
Более 400 тысяч жителей Алтайского края получат компенсацию за оплату вывоза ТКО 5
07:03
Громадную квартиру с видом на парк "Изумрудный" продают в Барнауле за 20 млн 11
06:48
Конец света 1 февраля 2019 года: угрожает ли Земле огромный астероид 2
06:32
Морозная погода в Алтайском крае усугубится сильным ветром 0
06:17
Активисты создали альтернативное голосование за благоустройство в Барнауле 9
06:01
Новая волна 40-градусного мороза надвигается на Алтайский край 0
05:01
Аукцион по продаже квартала 2037 состоялся в Барнауле 4
04:43
Минюст назвал случаи "вынужденной коррупции", за которые можно и простить 8
03:11
Изнасилованная дознавательница потребовала 100 млн рублей компенсации 15
02:36
Подправленные Росстатом данные по строительству объяснили уточнением 0
01:31
"Либо Порошенко, либо Путин": Захарова высмеяла плакат на форуме в Киеве 3
00:27
Ученые обвинили российские вулканы в ухудшении климата Земли 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.