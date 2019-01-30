Коммунальная авария на улице Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Рано утром 30 января в Барнауле произошли две крупные коммунальные аварии, которые оставили без воды значительную часть города. А часть домов в поселке Южный к тому же были лишены тепла. Рассказываем, из-за чего произошли аварии и что известно об их устранении к этому часу.
Авария на Лесном тракте, 75 в поселке Южном была обнаружена в 3 часа утра. Там произошел порыв теплосети.
Вторая коммунальная авария на улице Малахова также произошла утром 30 января. Там случилось повреждение водопровода. Вода затопила улицу Малахова в районе пересечения с Павловским трактом под мостом.
В поселке Южный под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий.
Точное число попавших под отключение воды в районе аварии на улице Малахова пока неизвестно. Утром без воды оказался район, ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.
Позднее коммунальщики вынуждены были отключить воду в жилых домах и административных зданиях в границах улиц Малахова – Заринская – Бабуркина – Павловский тракт, а также в микрорайоне Дружный. Также полностью будет ограничено водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах. Дополнительное отключение потребовалось для проведения ремонтных работ.
Работники МУП "Энергетик" приступили к земляным работам 4:50, участие в ликвидации принимают 18 человек и 8 единиц техники, развернута оперативная группа УГОЧС города Барнаула. На месте аварии побывал глава города Сергей Дугин.
Работники Барнаульского Водоканала ведут ремонтные работы на месте повреждения на улице Малахова. Оказалось, что подобраться к месту порыва очень сложно. Однако им удалось остановить выход воды на поверхность.
В настоящее время проведены работы по отключению дополнительной скважины на водозаборе №6 в поселке Новосиликатный, что позволило начать восстанавливать водоснабжение жителей поселка. Сегодня утром водоснабжение этой части города было организовано через артезианский водозабор, а не централизованную систему водоснабжения в связи с повреждением водовода на улице Малахова.
Коммунальная авария в поселке Южный уже устранена. В обед коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на теплосети в поселке Южный. Система отопления поставлена на циркуляцию, тепло и горячая вода начали поступать в дома. Также запуск тепла контролируется во всех социальных и культурных объектах поселка Южный.
Аварию на улице Малахова планируют устранить до конца дня. Информация будет обновляться.
Из-за коммунальной аварии на ул. Малахова – Павловский тракт движение транспорта на этом участке перекрыто. Не ходят здесь автобусы, трамваи и троллейбусы. В течение дня они будут ездить по следующим маршрутам:
- трамвай №3 следует по маршруту: Пивзавод – ул. Попова – ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, далее – по маршруту;
- трамвай №10 следует по маршруту: Депо №3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Малахова, далее – по маршруту;
- Схема движения троллейбусного маршрута №7 сокращена до остановочного пункта "Барнаульский зоопарк";
- автобусы №18, 59 объезжают места аварии через съезды и заезды с Павловского тракта на ул. Малахова.
После выполнения ремонтных работ движение маршрутов по ул. Малахова будет восстановлено.
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