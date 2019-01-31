Четверг, 31 Январь, 08:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,1
€ 75,57
230114
Обь
-4см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформаВолна сообщений о минировании в Барнауле
Вопрос дня



Доктор рассказала, почему пальмовое масло не вредно

, ИА "Амител"
Российский врач-диетолог рассказала о составе пальмового масла

Пальмовое масло запрещено в Евросоюзе и США / Фото: olivamaslina.com

Пальмовое масло запрещено в Евросоюзе и США / Фото: olivamaslina.com


Врач-диетолог высшей категории Елена Чигия рассказала в эфире радио Sputnik о том, преувеличена ли вредность пальмового масла.

По данным Росстата, в 2018 году Россия увеличила импорт этого продукта. В страну было завезено почти миллион тонн пальмового масла, это на 24,1% больше, чем в 2017 году.

Однако, по мнению Елены Чигии, слухи о вредности пальмового масла преувеличены. В этом продукте также содержатся кислоты, которые крайне полезны для детей.

"То, что пальмовое масло вредно, слухи. Пальмовому маслу 4000 лет. И тут проскакивает, что пальмовое масло нельзя детям. Это неправильно, там содержится пальмитиновая кислота, которая крайне необходима в детском возрасте, она входит в состав многих детских смесей", – рассказала эксперт.

Также там содержатся жиры, полезные для людей с высоким холестерином.

"Пальмовое масло – это растительный жир, там почти нет холестерина, но содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Это полезно для людей с высоким холестерином или тем, кому надо его нужно ограничить, например, в пожилом возрасте. В сливочном масле довольно много холестерина, это животный жир, пальмовое масло может его заменить", – считает она.

Отметим, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают пальмовое масло опасным для здоровья. Этот продукт запрещен как пищевой ингредиент в Евросоюзе, США и ряде других стран мира.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.01.2019 08:13
- гость -

готовятся к "как в Венесуэле"

0  0
31.01.2019 08:20
фома

да заплатили ей, она еще и не такое наговорит, сволочь продажная

0  0
31.01.2019 08:32
- гость -

То, что маргарин вреден, я читал еще 1978 году. Пальма тот же маргарин. Кому нравится маргарин и пальма, пускай едят.

0  0
31.01.2019 08:40
месный

Эта доктор сама со своими детьми ест это масло? - вот и всё ясно сразу!

Вчера тока читал новость на одном из сайтов про то что оно вредное.

0  0
31.01.2019 08:43
- гость -

Цитата:

Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе.

Таковы основные выводы доклада, подготовленного экспертами Всемирной организации здравоохранения, который должен быть опубликован в ближайшее время.

Индустрию по производству и продаже пальмового масла авторы документа напрямую сравнивают с табачной и алкогольной промышленностью - как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламщиков и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью.

0  0
31.01.2019 08:45
- гость -

Мне в детстве родители часто финиками угощали.Так что:пальма вредное дерево как сообщают некоторые "полезные" сайты?)

0  0
31.01.2019 08:46
- гость -

В 2015 году в США было запрещено использование в продуктах питания опасных для здоровья трансжиров, а в 2018 году ВОЗ выступила с аналогичной рекомендацией для всего мира.

0  0
31.01.2019 08:47
- гость -

31.01.2019 08:45
- гость -

судя по всему, у вас проблемы не от фиников.

с 1990 по 2015 год в Индонезии было уничтожено около 24 млн га тропических лесов

0  0
31.01.2019 08:50
- гость -

Всемирное неподкупное агентство вада признала мельдониий вредным нехорошим веществом для спортсменов.Хотя мельдоний десятилетиями принимается и продаётся в любой аптеке.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:23
Горячая линия по вывозу мусора появилась в России 1
08:15
Как водка влияет на организм человека: инфографика 38
08:03
Что делать, если плата за свет слишком высока: директор БГЭС отвечает на вопросы
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью
08:02
История с продолжением: старт продаж во второй очереди "Димитровских горок" 0
08:01
Доктор рассказала, почему пальмовое масло не вредно 9
08:00
Когда зима в удовольствие: что отличает Фольксваген Тигуан Офроад от других авто 0
07:50
Алтайский край вошел в число 10 самых веселых и находчивых регионов России 0
07:19
Элитную квартиру с четырьмя балконами продают в центре Бийска за 13 млн руб. 4
07:03
"Все еще трудно": изменилась ли работа транспорта в Барнауле при новом тарифе 5
06:32
Наглядные доказательства, почему стоит читать описание товара перед покупкой 1
06:17
Смог в Рубцовске: СГК приглашает горожан вместе контролировать проверки воздуха 0
06:01
Сильный ветер и резкое похолодание обрушится на Алтайский край 31 января 0
05:04
Мария Шарапова снялась с турнира в Петербурге из-за травмы 0
04:07
Найден способ восстановить удаленные сообщения в WhatsApp 1
03:20
СМИ: двух астраханских чиновников задержали по подозрению во взятке 1
02:04
Всего 400 "Яндекс.Телефонов" было продано в декабре 0
01:03
Участница Pussy Riot призналась в краже картины из Третьяковской галереи 2
00:12
Топилин призвал чиновников думать прежде, чем говорить 0
23:51
В СК рассказали, как Арашуковы воровали газ 0
23:38
Патриарх Кирилл высказался за льготы по выходу на пенсию для многодетных матерей 1
23:21
Пенсионер в США потребовал от Гвинет Пэлтроу $3 млн за столкновение на лыжах 0
22:57
Путин в шутку назвал главу Минэкономразвития туристом 0
22:39
Пираты освободили российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе 0
22:21
Путин рассказал, что нужно делать россиянам для профилактики заболеваний 7
21:53
Матвиенко прокомментировала задержание сенатора Арашукова в Совфеде 2
21:39
На компанию Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime 0
21:23
Собянин поделился планами развития "Союзмультфильма" 0
20:49
Ученые выявили неожиданную опасность домашних кошек 4
20:31
Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком 9
20:06
В Барнауле восстановили движение по улице Малахова после "потопа" 2
19:47
АвтоВАЗ впервые поднял цены на легковушки Lada выше 1 млн рублей 3
19:18
Губернатор Томенко вошел в главный руководящий орган "Единой России" на Алтае 1
19:08
Коротко о главном: коммунальные аварии, топливо и морозы под -40 градусов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 января
18:49
Александр Романенко сохранил пост главы алтайской "Единой России" 0
18:40
СМИ: у рижского мэра Нила Ушакова проходят обыски 7
18:21
Взрыв прогремел в частном доме в Рубцовске 0
17:50
Названы самые шумные города России 0
17:32
В Ленобласти школьники подожгли шапку на голове девочки и избили ее друга 4
17:23
Врио мэра Белгорода извинился за "непростительную ошибку" 1
17:15
Натуральную молочную продукцию изолируют от заменителей 0
17:04
Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Москве 0
16:55
Трамваям открыли движение по улице Малахова, где была авария на водоводе 0
16:49
В России стартовала продажа "единых" билетов в Крым на 2019 год 0
16:35
Сбербанк прокомментировал сообщения о звонках мошенников 2
16:27
Автомобили выстроились в пробки с обеих сторон старого моста в Барнауле 2
16:15
Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в Совфеде 1
16:09
Коммунальная авария на ул. Малахова в Барнауле ликвидирована 8
15:50
"День каннибала": в Химках физрук разрешила школьникам избить одноклассника 1
15:40
Крупные коммунальные аварии в Барнауле: что известно к этому часу 0
15:38
Самолет Москва – Барнаул экстренно вернулся в аэропорт из-за разгерметизации 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.