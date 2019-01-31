Пальмовое масло запрещено в Евросоюзе и США / Фото: olivamaslina.com

Врач-диетолог высшей категории Елена Чигия рассказала в эфире радио Sputnik о том, преувеличена ли вредность пальмового масла.

По данным Росстата, в 2018 году Россия увеличила импорт этого продукта. В страну было завезено почти миллион тонн пальмового масла, это на 24,1% больше, чем в 2017 году.

Однако, по мнению Елены Чигии, слухи о вредности пальмового масла преувеличены. В этом продукте также содержатся кислоты, которые крайне полезны для детей.

"То, что пальмовое масло вредно, слухи. Пальмовому маслу 4000 лет. И тут проскакивает, что пальмовое масло нельзя детям. Это неправильно, там содержится пальмитиновая кислота, которая крайне необходима в детском возрасте, она входит в состав многих детских смесей", – рассказала эксперт.

Также там содержатся жиры, полезные для людей с высоким холестерином.

"Пальмовое масло – это растительный жир, там почти нет холестерина, но содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Это полезно для людей с высоким холестерином или тем, кому надо его нужно ограничить, например, в пожилом возрасте. В сливочном масле довольно много холестерина, это животный жир, пальмовое масло может его заменить", – считает она.

Отметим, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают пальмовое масло опасным для здоровья. Этот продукт запрещен как пищевой ингредиент в Евросоюзе, США и ряде других стран мира.