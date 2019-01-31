Пальмовое масло запрещено в Евросоюзе и США / Фото: olivamaslina.com
Врач-диетолог высшей категории Елена Чигия рассказала в эфире радио Sputnik о том, преувеличена ли вредность пальмового масла.
По данным Росстата, в 2018 году Россия увеличила импорт этого продукта. В страну было завезено почти миллион тонн пальмового масла, это на 24,1% больше, чем в 2017 году.
Однако, по мнению Елены Чигии, слухи о вредности пальмового масла преувеличены. В этом продукте также содержатся кислоты, которые крайне полезны для детей.
"То, что пальмовое масло вредно, слухи. Пальмовому маслу 4000 лет. И тут проскакивает, что пальмовое масло нельзя детям. Это неправильно, там содержится пальмитиновая кислота, которая крайне необходима в детском возрасте, она входит в состав многих детских смесей", – рассказала эксперт.
Также там содержатся жиры, полезные для людей с высоким холестерином.
"Пальмовое масло – это растительный жир, там почти нет холестерина, но содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Это полезно для людей с высоким холестерином или тем, кому надо его нужно ограничить, например, в пожилом возрасте. В сливочном масле довольно много холестерина, это животный жир, пальмовое масло может его заменить", – считает она.
Отметим, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают пальмовое масло опасным для здоровья. Этот продукт запрещен как пищевой ингредиент в Евросоюзе, США и ряде других стран мира.
Комментарии
готовятся к "как в Венесуэле"
да заплатили ей, она еще и не такое наговорит, сволочь продажная
То, что маргарин вреден, я читал еще 1978 году. Пальма тот же маргарин. Кому нравится маргарин и пальма, пускай едят.
Эта доктор сама со своими детьми ест это масло? - вот и всё ясно сразу!
Вчера тока читал новость на одном из сайтов про то что оно вредное.
Цитата:
Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе.
Таковы основные выводы доклада, подготовленного экспертами Всемирной организации здравоохранения, который должен быть опубликован в ближайшее время.
Индустрию по производству и продаже пальмового масла авторы документа напрямую сравнивают с табачной и алкогольной промышленностью - как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламщиков и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью.
Мне в детстве родители часто финиками угощали.Так что:пальма вредное дерево как сообщают некоторые "полезные" сайты?)
В 2015 году в США было запрещено использование в продуктах питания опасных для здоровья трансжиров, а в 2018 году ВОЗ выступила с аналогичной рекомендацией для всего мира.
31.01.2019 08:45
- гость -
судя по всему, у вас проблемы не от фиников.
с 1990 по 2015 год в Индонезии было уничтожено около 24 млн га тропических лесов
Всемирное неподкупное агентство вада признала мельдониий вредным нехорошим веществом для спортсменов.Хотя мельдоний десятилетиями принимается и продаётся в любой аптеке.