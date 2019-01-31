Четверг, 31 Январь, 15:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,1
€ 75,57
230253
Обь
-6см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформаВолна сообщений о минировании в Барнауле
Вопрос дня



Чем известен сенатор Рауф Арашуков, в чем он обвиняется и какое наказание ему грозит

, ИА "Амител"
Рассказываем, что это за человек и за что он был задержан

Рауф Арашуков был задержан на заседании Совфеда 30 января / Фото: council.gov.ru

Рауф Арашуков был задержан на заседании Совфеда 30 января / Фото: council.gov.ru


30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Разбираемся, что произошло, за что задержали и что ему грозит.

1
Что произошло?

Сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо во время заседания в Совете Федерации. Неожиданно для всех собрание перевели в закрытый режим, а на входе в зал стояли сотрудники Федеральной службы охраны.

Сенатор пытался покинуть зал во время речи генерального прокурора России Юрия Чайки. Он выступал с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова. Однако Арашукова попросила остаться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

2
В чем обвиняется Рауф Арашуков?

Рауф Арашуков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Также следствие заявляет, что Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе.

30 января Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца.

Во время допроса Рауф Арашуков заявил, что не владеет русским языком и потребовал переводчика.

3
В чем обвиняется отец Рауфа Арашукова?
Отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие полагает, что он на протяжении нескольких лет причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.
4
А как же неприкосновенность сенатора?

Члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

На заседании Совета Федерации 30 января сенаторы рассмотрели вопрос о лишении неприкосновенности Рауфа Арашукова, а также дали согласие на его задержание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Неприкосновенностью был лишен только один сенатор — член Совфеда от Челябинской области Константин Цыбко. В 2014 году против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Цыбко был осужден на девят лет колонии. Также Следственный комитет России в 2013 году добивался лишения неприкосновенности сенатора от Новгородской области Александра Коровникова. Ему вменяли посредничество при передаче взятки, но Генпрокуратура отказалась вносить в Совфед представление.

5
Что грозит Рауфу Арашукову?

Несмотря на всю тяжесть обвинений, Рауф Арашуков остается членом Совета Федерации. Он может лишиться полномочий лишь по решению суда или по собственному желанию.

Некоторые федеральные СМИ пишут, что Рауфу Арашукову грозит пожизненный срок.

6
Что известно о Рауфе Арашукове?

Рауф Раулевич Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез в Карачаево-Черкесской Республике.

С 2002 по 2004 год Рауф Арашуков работал на разных должностях в ООО "Ставропольрегионгаз". В мае 2004 года в возрасте 17 лет пошел самовыдвиженцем на довыборах в Ставропольскую городскую думу четвертого созыва. На состоявшихся 4 июля выборах Рауф Арашуков получил 1885 голосов (62.96 %) и был избран депутатом. Он стал самым молодым депутатом за всю постсоветскую историю выборов на Ставрополье. На тот момент ему было 18 лет.

В 2008 году Рауф Арашуков назначен республиканским министром труда и социального развития. На тот момент ему был 21 год. В 2009 году был избран главой Хабезского муниципального района.

В 2011 году Арашуков назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года. Арашуков в 31 год стал самым молодым членом Совета Федерации.

Его отец Рауль Туркбиевич Арашуков — крупный предприниматель в газовой отрасли, прошедший трудовой путь от инженера районного звена до директора филиала ООО "Межрегионгаз" в Карачаево-Черкесии.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.01.2019 14:27
- гость -

Дык, эта - а кто этого красавца сенатором НАЗНАЧИЛ?!

0  0
31.01.2019 14:31
Злая гостья

Причем назначили сенатором человека, не владеющего государственным языком. Ха-ха-ха!!!!!

0  0
31.01.2019 14:42
гость

Десять лет прошло после убийства! А он сидел у нас сенатором.Это что творится?Папаша там что то 30 миллиардов прибрал ...Для них уже миллиард как для нас 1000 !

0  0
31.01.2019 14:49
- гость -

Не важно,что отец его создал бандформирование и наворовал на сумму более 30-ти миллиардов рублей,не важно что сам участвует в преступном сообществе и убил двух человек,не важно что не знает русского языка.Главное,что сенатор хороший.Так ему и придётся тянуть эту государственную лямку,пока его на пожизненное не осудят.

0  0
31.01.2019 14:54
- гость -

С 15 лет работал ... Хаха! В школе не учился. Все куплено, незаконно получал зарплату. За деньги во власть и пришёл.

0  0
31.01.2019 14:54
- гость -

Строгость законов в России для "избранных" является пустышкой! Причина изначально в приоретете интересов "хозяев жизни" над государственными.
Есть Федеральный закон от 2013 (!!!!) г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ .....». Поправки касаются граждан России, кто, несмотря на пригодность к военной службе в армии (МЧС, МВД и пр.) неслужил - с 1 января 2014 года будет заказан вход на государственную и муниципальную службу.
И что!??? Через 5 лет 90% занимают соответствующие должности в нарушении закона.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:02
Перезагрузились: алтайская "Единая Россия" об итогах работы и амбициозных планах 1
14:49
Составлен рейтинг самых опасных для вождения стран 0
14:32
Что заработаем, на что потратим: бюджет Барнаула на 2019 год в инфографике 0
14:22
Вторая волна "минирований": школы и детсады эвакуируют в Красноярске 0
14:19
Чем известен сенатор Рауф Арашуков, в чем он обвиняется и какое наказание ему грозит 6
14:13
Населению Горного Алтая хотят разрешить собирать валежник 1
14:04
Россияне начнут платить за газ по счетчикам 2
13:49
Кубок губернатора по художественной гимнастике стартует 1 февраля в Барнауле 0
13:32
Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг 4
13:24
СМИ: бизнес предупредил о перебоях с поставками продуктов в столице РФ 1
13:11
Грузовик насмерть задавил пешехода под Барнаулом 0
13:02
Две мощные волны холода: как долго в Алтайском крае продержится лютый мороз 3
12:50
Чем застроят участок за "старой" "Лентой", проданный на аукционе за 150 млн 1
12:41
Тонкая работа: Зурабу Церетели понравился орден от предпринимателя из Барнаула 7
12:32
Суд арестовал на два месяца задержанного сенатора Арашукова 3
12:23
Бывшему следователю в Барнауле дали 10 лет за взятку и подделку подписи 6
12:21
Массовая волна "минирования" докатилась до алтайского Бийска 0
12:15
"Жилищная инициатива" построит высотку на Потоке в Барнауле рядом с ТЦ "Алтай" 1
12:05
Галкин отреагировал на критику Ахеджаковой 15
11:52
Ревнивец в Алтайском крае до смерти забил женщину за СМС-сообщение 1
11:51
Долой ГОСТ: по настоянию прокуратуры на Алтае смягчили требования к псевдобарам 3
11:40
Топ самых дорогих украшений в мире 1
11:33
Бригада на черном Land Cruiser расстреляла и порезала инвалида и собак в Самаре 25
11:21
Полуголый мужчина на Алтае влез в чужой дом и пытался выгнать хозяйку иконой 2
11:13
Четыре человека погибли в страшном ДТП с автобусом на иркутской трассе 3
11:02
Украинский министр на день рождения съел торт в виде развалин Кремля 5
10:51
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитается об итогах года в апреле 0
10:33
Жительница Барнаула оскорбила полицейского в Instagram и пошла под суд 4
10:30
Чтобы не рос "сосиской": 5 причин научить ребенка подтягиваться 0
10:24
Обряд венчания по всем законам церкви провели в колонии Алтайского края 8
10:19
В Барнауле осудили мошенницу, создававшую фейковые интернет-магазины 0
10:06
Барнаулец хотел купить саксофон, а стал жертвой мошенников и лишился денег 0
09:50
97-летний пенсионер женился на "молодой" супруге в Омской области 3
09:34
Инструкция: как записать ребенка в первый класс в 2019 году 3
09:21
Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали за нарушение прав инвалида 0
09:14
Молодой мужчина зарезал знакомого рядом с магазином в Алтайском крае 0
09:01
Ради безопасности: как весело и продуктивно изучить ПДД всей семьей 0
08:47
Светофоры отключат на трех перекрестках в Барнауле 0
08:23
Горячая линия по вывозу мусора появилась в России 3
08:15
Как водка влияет на организм человека: инфографика 48
08:03
Что делать, если плата за свет слишком высока: директор БГЭС отвечает на вопросы
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью
08:02
История с продолжением: старт продаж во второй очереди "Димитровских горок" 0
08:01
Доктор рассказала, почему пальмовое масло не вредно 30
08:00
Когда зима в удовольствие: что отличает Фольксваген Тигуан Офроад от других авто 3
07:50
Алтайский край вошел в число 10 самых веселых и находчивых регионов России 2
07:19
Элитную квартиру с четырьмя балконами продают в центре Бийска за 13 млн руб. 8
07:03
"Все еще трудно": изменилась ли работа транспорта в Барнауле при новом тарифе 23
06:32
Наглядные доказательства, почему стоит читать описание товара перед покупкой 2
06:17
Смог в Рубцовске: СГК приглашает горожан вместе контролировать проверки воздуха 0
06:01
Сильный ветер и резкое похолодание обрушится на Алтайский край 31 января 0
05:04
Мария Шарапова снялась с турнира в Петербурге из-за травмы 0
04:07
Найден способ восстановить удаленные сообщения в WhatsApp 2
03:20
СМИ: двух астраханских чиновников задержали по подозрению во взятке 2
02:04
Всего 400 "Яндекс.Телефонов" было продано в декабре 0
01:03
Участница Pussy Riot призналась в краже картины из Третьяковской галереи 3
00:12
Топилин призвал чиновников думать прежде, чем говорить 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.