Рауф Арашуков был задержан на заседании Совфеда 30 января / Фото: council.gov.ru
30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Разбираемся, что произошло, за что задержали и что ему грозит.
Сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо во время заседания в Совете Федерации. Неожиданно для всех собрание перевели в закрытый режим, а на входе в зал стояли сотрудники Федеральной службы охраны.
Сенатор пытался покинуть зал во время речи генерального прокурора России Юрия Чайки. Он выступал с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова. Однако Арашукова попросила остаться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Рауф Арашуков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Также следствие заявляет, что Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе.
30 января Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца.
Во время допроса Рауф Арашуков заявил, что не владеет русским языком и потребовал переводчика.
Члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
На заседании Совета Федерации 30 января сенаторы рассмотрели вопрос о лишении неприкосновенности Рауфа Арашукова, а также дали согласие на его задержание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу.
Неприкосновенностью был лишен только один сенатор — член Совфеда от Челябинской области Константин Цыбко. В 2014 году против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Цыбко был осужден на девят лет колонии. Также Следственный комитет России в 2013 году добивался лишения неприкосновенности сенатора от Новгородской области Александра Коровникова. Ему вменяли посредничество при передаче взятки, но Генпрокуратура отказалась вносить в Совфед представление.
Несмотря на всю тяжесть обвинений, Рауф Арашуков остается членом Совета Федерации. Он может лишиться полномочий лишь по решению суда или по собственному желанию.
Некоторые федеральные СМИ пишут, что Рауфу Арашукову грозит пожизненный срок.
Рауф Раулевич Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез в Карачаево-Черкесской Республике.
С 2002 по 2004 год Рауф Арашуков работал на разных должностях в ООО "Ставропольрегионгаз". В мае 2004 года в возрасте 17 лет пошел самовыдвиженцем на довыборах в Ставропольскую городскую думу четвертого созыва. На состоявшихся 4 июля выборах Рауф Арашуков получил 1885 голосов (62.96 %) и был избран депутатом. Он стал самым молодым депутатом за всю постсоветскую историю выборов на Ставрополье. На тот момент ему было 18 лет.
В 2008 году Рауф Арашуков назначен республиканским министром труда и социального развития. На тот момент ему был 21 год. В 2009 году был избран главой Хабезского муниципального района.
В 2011 году Арашуков назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года. Арашуков в 31 год стал самым молодым членом Совета Федерации.
Его отец Рауль Туркбиевич Арашуков — крупный предприниматель в газовой отрасли, прошедший трудовой путь от инженера районного звена до директора филиала ООО "Межрегионгаз" в Карачаево-Черкесии.
Комментарии
Дык, эта - а кто этого красавца сенатором НАЗНАЧИЛ?!
Причем назначили сенатором человека, не владеющего государственным языком. Ха-ха-ха!!!!!
Десять лет прошло после убийства! А он сидел у нас сенатором.Это что творится?Папаша там что то 30 миллиардов прибрал ...Для них уже миллиард как для нас 1000 !
Не важно,что отец его создал бандформирование и наворовал на сумму более 30-ти миллиардов рублей,не важно что сам участвует в преступном сообществе и убил двух человек,не важно что не знает русского языка.Главное,что сенатор хороший.Так ему и придётся тянуть эту государственную лямку,пока его на пожизненное не осудят.
С 15 лет работал ... Хаха! В школе не учился. Все куплено, незаконно получал зарплату. За деньги во власть и пришёл.
Строгость законов в России для "избранных" является пустышкой! Причина изначально в приоретете интересов "хозяев жизни" над государственными.
Есть Федеральный закон от 2013 (!!!!) г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ .....». Поправки касаются граждан России, кто, несмотря на пригодность к военной службе в армии (МЧС, МВД и пр.) неслужил - с 1 января 2014 года будет заказан вход на государственную и муниципальную службу.
И что!??? Через 5 лет 90% занимают соответствующие должности в нарушении закона.