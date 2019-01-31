А как же неприкосновенность сенатора?

Члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

На заседании Совета Федерации 30 января сенаторы рассмотрели вопрос о лишении неприкосновенности Рауфа Арашукова, а также дали согласие на его задержание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Неприкосновенностью был лишен только один сенатор — член Совфеда от Челябинской области Константин Цыбко. В 2014 году против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Цыбко был осужден на девят лет колонии. Также Следственный комитет России в 2013 году добивался лишения неприкосновенности сенатора от Новгородской области Александра Коровникова. Ему вменяли посредничество при передаче взятки, но Генпрокуратура отказалась вносить в Совфед представление.