На месте аварии работают коммунальщики и ДПС/ Фото: barnaul.org

Сегодня в Барнауле произошла коммунальная авария на улице Телефонная, 40.

1 Что произошло? Звонок о выходе воды поступил 1 февраля в 06:15 утра. На улице Телефонной, 40 произошло повреждение систем водоснабжения Д-500.

2 Кто попал под отключение? На время ремонтных работ подача холодной воды ограничена в одном многоквартирном доме по ул. Телефонная, 34а.

3 Что делают коммунальщики? В 7:30 повреждение было локализовано, выход воды прекращен. Сотрудники Водоканала приступили к земляным работам. Дорожные службы очищают проезжую часть от наледи, на это время перекрыто движение автотранспорта.

4 Когда устранят аварию? Работы планируется завершить до конца дня 1 февраля. Более конкретной информации о времени устранения аварии нет.