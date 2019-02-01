Пятница, 1 Февраль, 12:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,36
€ 75,2
226500
Обь
-6см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Вопрос дня



Коммунальная авария в Барнауле: что о ней известно и когда ее устранят

, ИА "Амител"
На улице Телефонной произошло повреждение водопровода

На месте аварии работают коммунальщики и ДПС/ Фото: barnaul.org

На месте аварии работают коммунальщики и ДПС/ Фото: barnaul.org


Сегодня в Барнауле произошла коммунальная авария на улице Телефонная, 40.

1
Что произошло?
Звонок о выходе воды поступил 1 февраля в 06:15 утра. На улице Телефонной, 40 произошло повреждение систем водоснабжения Д-500.
2
Кто попал под отключение?
На время ремонтных работ подача холодной воды ограничена в одном многоквартирном доме по ул. Телефонная, 34а.
3
Что делают коммунальщики?

В 7:30 повреждение было локализовано, выход воды прекращен. Сотрудники Водоканала приступили к земляным работам.

Дорожные службы очищают проезжую часть от наледи, на это время перекрыто движение автотранспорта.

4
Когда устранят аварию?
Работы планируется завершить до конца дня 1 февраля. Более конкретной информации о времени устранения аварии нет.
5
Перекрыто ли движение автомобилей на затопленной улице?

Да, из-за коммунальной аварии перекрыты следующие участки дорог:

  • ул. Юрина – от ул. Матросова до пр. Коммунаров;
  • ул. Матросова – от ул. Г. Исакова до ул. Юрина;
  • ул. Г. Исакова – от ул. Телефонной до ул. Матросова.

Автобус №53 следует по ул. Антона Петрова, пр. Коммунаров, ул. Меланжевая, ул. Матросова, далее – по маршруту.

На месте работает спецтехника и инспекторы ДПС. Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Госавтоинспекция просит водителей объезжать этот участок.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коммунальные аварии в Барнауле
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.02.2019 11:28
- гость -

почему до сих пор нет увольнений и посадок?

0  0
1.02.2019 11:29
- гость -

-35 Весело булькатся в воде.

0  0
1.02.2019 11:43
- гость -

почему до сих пор нет увольнений и посадок?

система должна научиться прощать (c)

0  0
1.02.2019 12:17
- гость -

И это не прорыв, а святой источник приветствует Томенко!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
12:31
Заехал "под сервис": автомобиль снес рекламный щит на аллее в центре Барнаула 0
12:23
Более 90% жителей Курил против передачи островов Японии 1
12:12
Тайник под балкой: неизвестные снимки императорской семьи Николая II 0
12:01
Лютые морозы захватили Алтай: водителей просят не покидать города и села 0
11:51
Вывоз мусора предложили сделать бесплатным для россиян 8
11:45
Сбор валежника или незаконные рубки: что ждет леса с принятием нового закона 12
11:42
Мужчина на Алтае забил до смерти соседа из-за продуктов в общем холодильнике 2
11:34
Ущерб от действий Арашуковых в 31 млрд рублей назвали невосполнимым 12
11:22
Коммунальная авария в Барнауле: что о ней известно и когда ее устранят 4
11:11
Что известно о новом главном спасателе Алтайского края Александре Макарове 12
11:05
Барнаульский автовокзал отменил сразу 30 рейсов из-за аномальных морозов 0
10:52
Алтайкрайстат: цены на продукты продолжают расти 11
10:40
Пятеро барнаульцев стали победителями матча звезд Студенческой хоккейной лиги 0
10:31
Главный спасатель Алтайского края официально переехал работать в Красноярск 1
10:22
Путин поручил Медведеву разработать подходы к развитию искусственного интеллекта 9
10:13
Путин назвал церковную ситуацию на Украине насквозь фальшивым проектом 14
10:02
Минстрой: треть теплосетей в России нужно менять, чтобы предотвратить аварии 9
09:48
Стоп-кадр. Огромное и холодное барнаульское солнце 3
09:34
Глава Карачаево-Черкесии намерен засудить депутата за критику на Первом канале 6
09:23
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 19
09:12
Схему движения автобусов №53 изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии 1
09:01
Похититель картины Куинджи хотел рассказать Путину, как улучшить жизнь в России 13
08:52
Коммунальная авария в Барнауле: перекрыто движение по трем улицам 7
08:44
"Царь-квартиру" за миллиард рублей нашли у главы "Газпрома" 32
08:34
Как в Макарьев день заговаривали зубную боль и предсказывали погоду на весну 0
08:21
Суд оштрафовал недовольного низкой зарплатой уральского рабочего 13
08:16
Улицы залило водой в Барнауле из-за коммунальной аварии 24
08:06
Лучшие мемы и шутки к 65-летию музыканта Юрия Лозы 6
07:50
Хиджаб – это очень красиво: как исламская культура становится трендом 37
07:34
Расширяя границы добра: второй магазин Charity Market появится в Барнауле 0
07:22
Рецепты от Софи: грузинский салат, который может заменить полноценный обед 3
07:11
Первый президент России и Алтай: каким барнаульцы запомнили Ельцина 21
07:03
Оплата проезда картой банка в Барнауле станет доступна с 4 февраля, но не везде 8
06:48
Квартиру с огромной круглой гостиной продают в центре Барнаула за 12,9 млн руб. 10
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:17
Алтайский депутат призвала помочь субсидиями перевозчикам в селах 0
06:01
Февраль в Алтайском крае стартовал с жуткого 40-градусного холода 1
05:10
В США умерла актриса из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 0
04:03
Обнаружен способ взломать iPhone с помощью номера телефона 0
03:09
Режиссер "Властелина колец" снимет новый фильм о The Beatles 0
02:04
В Ессентуках найден тайник охранника Николая II 0
01:06
"Аэрофлот" вернет алкоголь пассажирам экономклассов 4
00:08
Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине 1
23:46
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за депортацию грузин 1
23:28
В Петербурге эвакуировали сотрудников из головного офиса "ВКонтакте" 0
23:12
Названы самые необычные имена для новорожденных москвичей в 2018 году 6
22:48
Набиуллина опровергла слухи о золотом запасе Венесуэлы в ЦБ РФ 0
22:31
Путин призвал главу Минпросвещения следить за зарплатами учителей 7
22:09
Губернатор Самарской области купил самую дорогую машину линейки Lada Vesta 0
21:48
Сразу два грузовика застряли под "мостом глупости" в Петербурге 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.