На месте аварии работают коммунальщики и ДПС/ Фото: barnaul.org
Сегодня в Барнауле произошла коммунальная авария на улице Телефонная, 40.
В 7:30 повреждение было локализовано, выход воды прекращен. Сотрудники Водоканала приступили к земляным работам.
Дорожные службы очищают проезжую часть от наледи, на это время перекрыто движение автотранспорта.
Да, из-за коммунальной аварии перекрыты следующие участки дорог:
- ул. Юрина – от ул. Матросова до пр. Коммунаров;
- ул. Матросова – от ул. Г. Исакова до ул. Юрина;
- ул. Г. Исакова – от ул. Телефонной до ул. Матросова.
Автобус №53 следует по ул. Антона Петрова, пр. Коммунаров, ул. Меланжевая, ул. Матросова, далее – по маршруту.
На месте работает спецтехника и инспекторы ДПС. Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Госавтоинспекция просит водителей объезжать этот участок.
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Комментарии
почему до сих пор нет увольнений и посадок?
-35 Весело булькатся в воде.
почему до сих пор нет увольнений и посадок?
система должна научиться прощать (c)
И это не прорыв, а святой источник приветствует Томенко!