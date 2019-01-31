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Как сэкономить на поездках в общественном транспорте Барнаула?

, ИА "Амител"
Рассказываем о самых выгодных тарифах на общественном транспорте


Уже месяц (с 1 января 2019 года) в Барнауле действуют новые тарифы на проезд в общественном транспорте. С Нового года стоимость проезда за наличный расчет на трамваях, троллейбусах и автобусах составляет 23 рубля, на маршрутных такси — 25 рублей.

Впрочем, есть способ значительно сэкономить. Жители Барнаула успели оценить удобство транспортных карт и в январе 2019 года количество пользователей выросло в три раза по сравнению с январем 2018 года. Самым популярным среди горожан на сегодня является тариф "электронный кошелек". Однако есть тарифы, которые еще выгоднее. Какие — читайте в нашем материале.

1
Как можно сэкономить в Барнауле при проезде в общественном транспорте?

Очень просто — нужно приобрести транспортную карту и выбрать нужный тариф.

И запомните: у транспортной карты есть большое преимущество: какой бы тариф вы ни выбрали, проезд в транспорте будет дешевле, чем при оплате за наличные суммы.

2
И что, намного дешевле?

Это будет зависеть от тарифного плана, который вы выберете.

Всего в Барнауле действуют три тарифных плана для транспортной карты:

1. "Электронный кошелек", распространяется на автобусы, троллейбусы и трамваи; Если вы выбираете этот план, то стоимость проезда и провоза багажа на всех вышеуказанных видах транспорта составит 21 рубль. То есть экономия составит от 2-х рублей в черте города и до 7-х рублей (в пригороде) за одну поездку.

2. Проездной билет для граждан, действителен только в трамваях и троллейбусах. Его стоимость составляет с 1 января 2019 года — 1 100,00рублей. Он рассчитан на неограниченное количество поездок в течение календарного месяц. А за багаж придется платить наличными. Сумму за один проезд вы сможете рассчитать сами — в зависимости от того, как часто будете ездить.

3. "Единый проездной билет на 60 дней" (начал действовать с января 2019 года) с лимитом 20 или 42 поездки. Рассчитаться за поездку по этому тарифному плану вы можете в трамваях, троллейбусах и автобусах и только в черте города. Билет с лимитом 20 поездок будет стоить 400 рублей. Билет с лимитом 42 поездок будет стоить 840 рублей.

4
Не хочу сам считать. Скажите: какой тариф самый выгодный?

По нашим расчетам, наиболее выгодный тарифный план это "Единый проездной билет на 60 дней". Давайте посчитаем вместе. Если вы пополняете транспортную карту на 400 рублей, то каждая из 20-ти поездок в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) вам обойдется в 20 рублей. Абсолютно тот же результат, если вы пополните карту на 840 рублей: каждая поездка, а в этом случае у вас лимит на 40 поездок, вам обойдется также в 20 рублей.

То есть экономия составит 3 рубля.

5
А как быть, если я заплатил за 20 поездок, но мне их не хватило? Мне теперь ждать следующего месяца, чтобы пополнить карту?

Нет, следующего месяца вам ждать не нужно. Вы можете повторно пополнить карту. В этом случае поездки суммируются, а срок действия карты продляется до 60 дней с момента последнего пополнения. Максимально возможный баланс карты — 40 поездок.

При пополнении карты более чем на 40 поездок излишек поездок аннулируется.

Также можно пополнить карту с лимитом на 42 поездки. В этом случае поездки суммируются, а срок действия карты продляется до 60 дней с момента пополнения.

Максимально возможный баланс данной карты — 84 поездки.

6
Хорошо. А я могу изменить тариф на транспортной карте или придется покупать новую?

Нет никакой необходимости покупать новую транспортную карту, если вы решили перейти на другой тариф. Для этого вам просто нужно обратиться в пункты, где продают транспортные карты и перед пополнением своей карты, сообщить продавцу о своем желании сменить тариф. Главное — укажите, на какой хотите перейти.

Помните, что при смене тарифного плана предыдущий прекращает действовать. И если вдруг у вас на карте оставались деньги, то они "сгорят". Поэтому отслеживайте баланс и переходите на новый тарифный план, когда у вас карта "пустая".

 

7
Где можно купить транспортную карту и как ею пользоваться?

Транспортная карта — бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта, которая позволяет оплатить проезд на общественном транспорте города Барнаула. После приобретения транспортную карту нужно пополнять раз в месяц на необходимую сумму в зависимости от выбранного вами тарифа. Чтобы оплатить проезд картой, необходимо просто приложить ее к считывающему устройству кондуктора или водителя.

Приобрести транспортные карты можно в газетных киосках в районах города. На сайте МУП "Центртранс" размещена карта точек продажи таких карт, которая составляет 23 пункта.

8
А когда можно будет в Барнауле рассчитаться за проезд банковской картой?

С понедельника, 4 февраля 2019 года в Барнауле в тестовом режиме заработает система оплаты проезда в общественном транспорте.

Правда, пока такой услугой смогут воспользоваться только пассажиры троллейбусов и трамваев. Ожидается, что к концу месяца данная услуга будет доступна и для пассажиров, которые ездят на автобусах.

Важный момент: чтобы пользоваться услугой, пассажиру необходимо иметь банковские карты нового образца, которые поддерживают услугу NFC (оплата через касания картой платежного терминала). При этом неважно, клиентом какой кредитной организации является пассажир. Тариф будет соответствовать плате за наличный расчет.

9
Как можно пополнить транспортную карту?

Пополнить транспортную карту можно через платежные сервисы "Сбербанк Онлайн", сайт "Центртранса" или через платежные терминалы "Сбербанка". Здесь же можно проверить текущий баланс карты. Однако после пополнения полная о балансе появится в течение 24 часов.

Кроме того, баланс транспортной карты и вся информация о выбранном тарифе отражается в билете, полученном при оплате проезда.


 

Читайте также в сюжете: Новые тарифы в автобусах Барнаула
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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