И что, намного дешевле?

Это будет зависеть от тарифного плана, который вы выберете.

Всего в Барнауле действуют три тарифных плана для транспортной карты:

1. "Электронный кошелек", распространяется на автобусы, троллейбусы и трамваи; Если вы выбираете этот план, то стоимость проезда и провоза багажа на всех вышеуказанных видах транспорта составит 21 рубль. То есть экономия составит от 2-х рублей в черте города и до 7-х рублей (в пригороде) за одну поездку.

2. Проездной билет для граждан, действителен только в трамваях и троллейбусах. Его стоимость составляет с 1 января 2019 года — 1 100,00рублей. Он рассчитан на неограниченное количество поездок в течение календарного месяц. А за багаж придется платить наличными. Сумму за один проезд вы сможете рассчитать сами — в зависимости от того, как часто будете ездить.

3. "Единый проездной билет на 60 дней" (начал действовать с января 2019 года) с лимитом 20 или 42 поездки. Рассчитаться за поездку по этому тарифному плану вы можете в трамваях, троллейбусах и автобусах и только в черте города. Билет с лимитом 20 поездок будет стоить 400 рублей. Билет с лимитом 42 поездок будет стоить 840 рублей.