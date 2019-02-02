Обморожение можно не заметить

ПРАВДА. К примеру, при сахарном диабете у людей нарушается трофика и иннервация сосудов и нервов нижних и верхних конечностей. Происходит нарушение снабжения органов нервами и поэтому чувствительность пропадает. Такое происходит у людей, которые перенесли инфаркты, инсульты, то же самое происходит из-за хронических заболеваний.

"Есть особенности организма, когда у человека понижена чувствительность. У детишек, к примеру, высокая чувствительность и быстрое промерзание. Но тем не менее порог чувствительности снижается в связи с тем, что у них тонкая кожа, покровы, ткани гораздо меньше, чем у взрослого человека. Поэтому отморожение происходит быстро, и они быстро перестают чувствовать щечки, носик, выступающие ушки", – говорит Виктор Сигитов.