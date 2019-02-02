В Барнаул пришли лютые морозы / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Самый распространенный "совет" при обморожении – интенсивно растирать пораженный участок. Однако врачи утверждают, что этого делать категорически нельзя. Amic.ru вместе с заведующим ожоговым отделением КГБУЗ "Городская больница № 3" Виктором Сигитовым выяснили, какие еще мифы об обморожении существуют.
МИФ. Обморожения бывают и при плюсовых температурах.
По словам Виктора Сигитова, существует понятие "иммерсионное обморожение", которое может возникнуть при 0 градусов.
"К примеру, когда люди попадают в воду, у них происходит переохлаждение организма. Это ведет к спазму сосудов, конечностей, организм делает это для того, чтобы спасти главный орган – голову и сердце. А к конечностям крови идет меньше и они отмерзают. Есть понятие "траншейная стопа" – когда влажность и нулевая температура вызывает гангрену стопы с последующим обморожением. На обморожение при плюсовой температуре влияет много факторов: тесная обувь или сахарный диабет, из-за которого можно потерять конечность при температуре 0 градусов.
ПРАВДА. К примеру, при сахарном диабете у людей нарушается трофика и иннервация сосудов и нервов нижних и верхних конечностей. Происходит нарушение снабжения органов нервами и поэтому чувствительность пропадает. Такое происходит у людей, которые перенесли инфаркты, инсульты, то же самое происходит из-за хронических заболеваний.
"Есть особенности организма, когда у человека понижена чувствительность. У детишек, к примеру, высокая чувствительность и быстрое промерзание. Но тем не менее порог чувствительности снижается в связи с тем, что у них тонкая кожа, покровы, ткани гораздо меньше, чем у взрослого человека. Поэтому отморожение происходит быстро, и они быстро перестают чувствовать щечки, носик, выступающие ушки", – говорит Виктор Сигитов.
МИФ. Этого делать на морозе категорически нельзя.
Барнаульский врач заметил, что в снегу находится много бактерий, которые при попадании в травмированное место могут привести к инфекции.
"Также кристаллы льда наносят травму, и помимо того, что у человека уже поражена кожа, снег наносит дополнительную механическую травму. А варежкой вы можете сместить промерзшие сосуды, от этого возможны ссадины и многое другое. Да и варежки не совсем стерильны. Лучше зайти в теплое помещение и согреться", – констатирует собеседник.
МИФ. Ни в коем случае этого делать нельзя. После обморожения конечность утрачивает чувствительность, и если опустить ее в горячую воду или положить на батарею, можно получить ожог. Также резкий перепад температур может привести к еще большему поражению кожи и сосудов.
Лучше обеспечить обмороженный участок сухим теплом: нагреть полотенце на батарее и завернуть в него обмороженный участок. А если на месте обморожения появились пузыри, то желательно наложить повязку, вызвать скорую помощь или самим ехать в травмпункт.
МИФ. Делать это также ни в коем случае нельзя. Алкоголем нельзя ни растирать обмороженный участок, ни принимать его "для сугреву" внутрь. По словам Виктора Сигитова, при растирании пораженный участок подвергается механическим повреждениям. А подвыпившие люди теряют чувствительность к холоду.
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