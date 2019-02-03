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Избавьтесь от елки и пофехтуйте сосулькой: что нужно успеть сделать в последний месяц зимы

, ИА "Амител"
Чтобы последний месяц зимы не казался бесконечно длинным, займите его нескучными делами

В последний месяц зимы нужно успеть сделать все, что вы не успели/ Фото: pixabay.com

В последний месяц зимы нужно успеть сделать все, что вы не успели/ Фото: pixabay.com


Наступил февраль и многие жители холодных регионов России затаились в ожидании весны. Но это не повод сидеть сложа руки, а самое время наверстать упущенное и сделать то, чего вы не успели этой зимой. Публикуем список дел, которые нужно успеть сделать до начала весны.

1. Если вы не успели выкинуть елку, то самое время это сделать, а также спрятать до следующей зимы новогодний декор и елочные игрушки.

2. Пока не начал таять снег, нужно вылепить снеговика. Или семью снеговиков. Или устроить соревнования по лепке снеговиков.

3. Если вы еще не были на горнолыжном курорте, то сделайте это, пока не растаял снег и горы не начали покрываться зеленью.

4. Встаньте на лыжи, коньки, прокатитесь на санках или на плюшке.

5. Встретьте Новый год по китайскому календарю. Наденьте красный наряд, соберитесь семьей или близкими, запустите в небо китайский фонарик. Кстати, в 2019 году китайский Новый год выпадает на 5 февраля.

6. Сварите глинтвейн и устройте вечеринку на улице, с мясом и овощами на гриле.

7. Найдите самую большую сосульку и пофехтуйте ей.

8. Пройдитесь по снегу в мороз. Насладитесь хрустом снега.

9. Ешьте как можно больше витаминов, чтобы весной не страдать от авитаминоза.

10. Переберите свой гардероб. Выбросьте залежавшиеся вещи и порадуйте себя новыми весенне-летними нарядами.

11. Прочтите много интересных книг. Летом читать книги времени совсем нет, а вот залезть под плед с теплым чаем и книгой – одно удовольствие.

12. Начните ходить в тренажерный зал. Чем раньше вы начнете избавляться от последствий новогодних застолий, тем лучшего результата достигните к лету.

13. Наслаждайтесь каждым зимним днем.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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