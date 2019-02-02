Католики отмечают Сретение Гоподне 2 февраля/ Фото: mitropolia-lip.ru
Сретение Господне у восточных христиан 2019: традиции, приметы
Сегодня, 2 февраля, западные христиане празднуют Сретение Господне. Это очень важный религиозный праздник, который чтут христиане. В Русской Православной Церки этот праздник отмечается немного позже. Рассказываем вам, что это за праздник и что можно и нельзя делать в этот день.
Сретение Господне: история праздника
Праздник Сретение Господне установлен в память о встрече в Иерусалимском Храме младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном Богоприимцем. Она произошла на 40 день после Рождества и на 32 день после обрезания.
На 40 день после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли младенца в храм и принесли в жертву двух голубей.
Симеон Богоприимец был толковником и занимался переводами Священного Писания с еврейского на греческий язык. По преданию, в одном из предсказаний говорилось, что что непорочная дева родит ребенка. Когда Симеон увидел это, он хотел исправить слово "дева" на слово "жена". Но ему явился ангел, который предрек, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Симеон долго ждал дня, когда он смог убедиться в исполнении пророчества – он прожил еще 300 лет. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял его на руки и произнес слова, которые впоследствии стали молитвой. По преданию, старик умер в тот же миг.
Традиции на Сретение Господне
В Римско-католический церкви праздник по-другому называется "Очищение Марии" и "день свечей", так как в этот день освящают свечи. Также в этот день освящают воду.
Обряд благословения свечей и процессия со свечами происходит перед мессой в день Сретения. Освященные свечи зажигали дома перед иконой на Сретение Господне. Верующие бережно хранят сретенские свечи на протяжении всего года и зажигают их, когда обращаются с молитвой ко Христу в тяжелые для себя минуты: во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.
В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать. Нельзя уезжать далеко из дома, потому что возвращение может быть проблематичным. Также нельзя сквернословить, скандалить и ругаться. Также запрещается гадат
Приметы на СретениеГосподне
- Если на Сретенье Господне воробей из лужи напился – весна приближается
- Солнце проглядывает сквозь тучи – весна силу набирает
- Если на Сретение Господне тепло – к ранней весне.
- Выпал снег на Сретенье – весна будет поздней и дождливой.
- Звездное небо на Сретенье обещает позднюю весну.
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