Праздник Сретение Господне установлен в память о встрече в Иерусалимском Храме младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном Богоприимцем. Она произошла на 40 день после Рождества и на 32 день после обрезания.

На 40 день после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли младенца в храм и принесли в жертву двух голубей.

Симеон Богоприимец был толковником и занимался переводами Священного Писания с еврейского на греческий язык. По преданию, в одном из предсказаний говорилось, что что непорочная дева родит ребенка. Когда Симеон увидел это, он хотел исправить слово "дева" на слово "жена". Но ему явился ангел, который предрек, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Симеон долго ждал дня, когда он смог убедиться в исполнении пророчества – он прожил еще 300 лет. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял его на руки и произнес слова, которые впоследствии стали молитвой. По преданию, старик умер в тот же миг.