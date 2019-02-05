У многих мороз ассоциируется с простудными заболеваниями и обморожениями. Однако врачи утверждают, что низкие температуры положительно влияют на организм человека. Рассказываем, какое положительное воздействие может оказать мороз на человека.
Повышение иммунитета
При низких температурах вирусы замедляют свое распространение. Известно, что благоприятными условиями для размножения вирусов гриппа и острых респираторных заболеваний является влага, сырая погода. Также во время физической активности на морозе в организме людей активизируются защитные клетки, лейкоциты, борющиеся с инфекциями, которые нам угрожают. При этом повышается и выработка интерферона, способствующего росту иммунитета.
Также ученые утверждают, что с появлением мороза воздух даже становится лечебным, так как содержание кислорода в нем повышается.
Легкое похудение
В мороз тело тратит больше энергии, чтобы поддерживать тепло. Все это способствует более быстрому сжиганию калорий. Трехчасовое пребывание на морозе может сжечь до 250 ккал.
На морозе жирная кожа становится нормальной
Положительное влияние оказывает мороз на жирную кожу. При низких температурах жирная кожа становится нормальной. А вот обладатели сухой кожи в мороз чувствуют себя хуже – их кожа при минусовых температурах становится чувствительнее.
Мороз закаляет
Мороз – отличное время для закаливания, так как не обязательно закаливаться, обливаясь ледяной водой на улице или принимая контрастный душ. Можно просто гулять по городу, кататься на коньках или лыжах.
Мороз как обезболивающее
Мороз обеспечивает обезболивающий эффект. Благодаря низким температурам происходит сужение сосудов, снижение чувствительности и нервных окончаний. Бывает, что при сильных головных болях достаточно прогуляться по морозу и человек может чувствовать себя лучше.
Омоложение организма
Мороз положительно влияет на омоложение организма. Не зря в косметологии для омоложения активно используют криотерапию, что означает "лечение морозом". При низкой температуре улучшается кровообращение во внутренних органах, они насыщаются кислородом.
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