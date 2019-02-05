Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после удачного эксперимента, прошедшего в пяти регионах. Поддержала предложение ГИБДД, сообщают "Известия". Разбираемся, зачем это нужно и как это будет реализовываться.
Каким размером будут знаки?
Действующий стандарт предусматривает размер знака 60х60 см. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40х40 см, а в отдельных случаях и до 35х35 см. К примеру, уменьшиться до формата 35х35 см может дорожный знак "Парковка". Для круглых дорожных знаков, таких как "Остановка запрещена", предусмотрен диаметр 50 см. Также изменения предполагают совмещенные знаки. К примеру, знак "Парковка" объединят с табличкой "Платные услуги" и "Инвалиды".
Зачем нужны уменьшенные дорожные знаки?
Авторы инициативы отмечают, что уменьшенные дорожные знаки не загораживают обзор пешеходам, удачнее вписываются в окружающую среду. Если на дороге нет места, то уменьшенные дорожные знаки можно вешать даже на дома. По стоимости маленькие дорожные знаки дешевле нынешних.
Как проявили себя уменьшенные дорожные знаки во время эксперимента?
Уменьшенные знаки уже показали себя в действии в ходе эксперимента, который сначала проводился в Москве, а позже распространился на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. В столице за два года эксперимента уменьшенные знаки были установлены более чем на 140 улицах, а в 2019 году они появятся еще на 37 улицах. К слову, эксперимент не вызвал негодования московских водителей, многие даже не заметили перемен. Практически не повлияли новые знаки и на процент водительских ошибок.
Принесут ли эти изменения вред?
Эта инициатива вреда не причинит, рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Знаки, уменьшенные в размерах, устанавливаются только в городах и только на тех улицах, где уменьшенная скорость движения, а знаков много. Соответственно их можно повесить чуть повыше, чтобы люди головой не бились. И поскольку скорость невелика, водитель в любом случае успевает этот знак глазами считать. Ничего плохого тут нет, есть некая экономия материалов, небольшая экономия денег и удобство для размещения. Опыт показал, что это все хорошо работает. Естественно, на трассах, где скорость высока, знаки будут по-прежнему большие", – отметил автоэксперт.
Комментарии
Как зачем? -чтобы их было хуже видно, и больше бились в ДТП и погибали на дорогах! у нас никогда ничего не делается во благо.
Очевидно, что главное в этой ситуации получить заказ на установку новых знаков и демонтаж старых, а также контракт на изготовление знаков. Очевидно, что население заплатит за это десятки если не сотни миллиардов....