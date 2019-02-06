Обязательная маркировка затронет 10 групп товаров / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
В 2019 году десять групп товаров будут подлежать обязательной маркировке. Перечень утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий документ размещен на сайте правительства России. Разбираемся, что такое обязательная маркировка товара и какие из них будут подлежать маркировке в 2019 году.
Маркировка товара предполагает присвоение уникального кода каждой единице товара, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация. Уникальный код позволит получить информацию о передвижении товара (от производства до расчета за него).
При генерации кода товара будет осуществляться единоразовое взимание платы.
В России создадут единый каталог товаров, маркированных средствами идентификации.
Обязательная маркировка вводится для того, чтобы рассчитывать точные суммы акцизов, а также бороться с контрафактной и фальсифицированной продукцией. Еще одна тенденция, наметившаяся на фармацевтическом рынке – это попытки перепродажи лекарств. Маркировка поможет предотвратить и это.
К слову, легальность продукции могут проверить и покупатели с помощью официальной программы "Проверка товаров" или через сканер QR-кодов.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2018 года, обязательной маркировке товара с 1 марта 2019 года подлежит табачная продукция. С 1 июля 2019 года обязательная маркировка вводится в отношении обуви. А с 1 декабря 2019 года на обязательную маркировку перейдут:
- духи и туалетная вода;
- шины и покрышки;
- предметы одежды (в том числе рабочей) из натуральной или композиционной кожи;
- трикотажные блузки и блузы машинного или ручного вязания;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, ветровки, штормовки мужские и женские;
- постельное, столовое, туалетное и кухонное белье;
- фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки.
Производители, поставщики и продавцы могут понести как уголовную, так и административную ответственность за несоблюдение требований по маркировке товара.
Согласно ст. 15.12 Кодекса об административных правонарушениях, ИП должен будет заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, юридическое лицо – от 50 до 100 тыс. рублей, если оно произвело немаркированную продукцию, подлежащую обязательной маркировке.
В случае продажи продукции без маркировки физическое лицо должно заплатить штраф от 2 до 4 тыс. рублей, ИП – штраф от 5 до 10 тысяч рублей, юрлицо – штраф от 50 до 300 тысяч рублей.
Производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров в крупном и особо крупном размере уголовно наказуемы по статье 171.1 УК РФ.
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