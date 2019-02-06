В Аксиньин день не шили и гадали на стоимость хлеба / Фото: pixabay.com
6 февраля – Аксиньин день по народному календарю. В православном календаре это день почтения памяти блаженной Ксении Петербургской. Другие названия праздника: День Ксении, Аксинья, Аксинья Весноуказательница, Аксинья Полузимница, Аксинья Полухлебница. Рассказываем вам о традициях и приметах этого праздника.
Кто такая Ксения?
Ксения решила стать юродивой после внезапной кончины мужа. Она пожертвовала дом мужа одной из своих знакомых, облачилась в его одежды, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла. Ксения вымаливала у Бога прощения за своего скоропостижно скончавшегося мужа. В юродстве Ксения провела 45 лет. Со временем Господь даровал ей умение исцелять, предрекать и направлять. К лику святых Ксению Петербургскую причислили в 1988 году.
Аксиньин день: народные традиции 6 февраля
В Аксиньин день судили, когда наступит весна. Если в этот день на улице хорошая погода, то и весна будет красная. Еще в этот день проверяли, хватит ли зерна до нового урожая.
Также для этого дня существовали "экономические" приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевело – значит, ожидался хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.
На стоимость хлеба гадали с помощью каравая: его взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес уменьшался, то и цена на хлеб понизится. Есть и другой способ погадать на цену хлеба: взять ржаной хлеб и посмотреть на утро, уменьшился ли он в размерах.
В этот день старики советовали не шить, не прясть, не вязать, не перестилать кровать, не стричь волосы и ногти. В этот день нельзя было: ставить брагу и квас, иначе осенью постигнет неурожай; завязывать какие бы то ни было узлы, чтобы не накликать похорон; перестилать постель, чтобы не заболеть; стричь ногти на ногах, иначе не избежать судорог; рассказывать кому-либо свой сон.
Народные приметы в Аксиньин день
- Какая погода стоит днем, такой она и весной будет.
- Если светит солнце, то весной будет тепло.
- Если облака плывут высоко в воздухе – скоро будет теплая погода.
- Метель в этот день предвещает позднюю весну.
Если 6 февраля вам приснились:
- камни – то это к тяжести в животе;
- волны – к пересудам и сплетням;
- церковь – к скорой утрате;
- тереть глаза – к разоблачению чьих-то дурных дел;
- носить на руках дитя – к мыслям о родителях;
- ужасаться – к спокойной, ровной жизни;
- делить что-либо – к бедственному положению;
- лягушку увидеть – к перемене погоды.
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