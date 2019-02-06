Три коммунальные аварии произошли в Барнауле за сутки / Фото: vk.com/incident22
Сегодня в Барнауле произошли три коммунальные аварии, которые оставили без воды и отопления часть горожан. Рассказываем, что известно об авариях к этому часу и когда их обещают устранить.
Во вторник вечером, 5 февраля, около 20:30 на улице Димитрова, 66 произошло повреждение на водопроводе Д-400.
Утром, 6 февраля, в 4:18 произошло повреждение на водопроводе Д-225 мм на ул. 1-я Западная, 12.
Третья за сутки коммунальная авария в Барнауле случилась на улице Горно-Алтайской, 51. Там произошло повреждение на бесхозных сетях, а точнее на трубе диаметром 219 миллиметров.
Водоснабжение во всех домах, попавших под ограничение по ул. 1-я Западная, восстановлено благодаря переподключению. Из-за повреждения на водопроводе на ул. Димитрова, 66 воду в домах не отключали.
Из-за аварии на теплотрассе на Горно-Алтайской без отопления остались около 40 частных домов.
Специалисты барнаульского Водоканала ведут ремонтно-восстановительные работы на водопроводах на улицах 1-я Западная, 12 и на пересечении улицы Димитрова и проспекта Ленина.
На улице Димитрова повреждение было локализовано 5 февраля в 22:00, выход воды также был прекращен. Дорожники очищают проезжую часть от наледи.
На улице 1-я Западная повреждение было локализовано около 07:30 утра, выход воды также прекращен.
Работы по устранению повреждений водопроводов на улицах 1-я Западная и Димитрова будут завершены в течение дня.
Точные сроки по устранению аварии на теплотрассе на ул. Горно-Алтайская теплосетевики пока не называют.
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