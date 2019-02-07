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Как в Григорьев день предсказывали погоду на следующую зиму

, ИА "Амител"
Рассказываем о народном празднике Григорьев день

В Григорьев день предсказывали погоду на год вперед / Фото: pixabay.com

В Григорьев день предсказывали погоду на год вперед / Фото: pixabay.com


7 февраля – Григорьев день по народному календарю. Другие названия праздника: Григорий, Григорий Богослов, Григорий-весноуказатель, Зимоуказчик. Рассказываем вам о традициях и приметах в Григорьев день.

Кто такой Григорий?

С юных лет Григорий был отдан матерью на служение Богу. Богословом его прозвали за великолепные богословские труды, которые он оставил после себя. Также Григория называли вселенским учителем, потому что проникал мыслью в самые глубокие тайны веры и умел разъяснить их очень точно. Многие фразы из его проповедей взяты для праздничных песнопений. Григорий Богослов был близким другом и сподвижником святителя Василия Великого. В богословское и литературное наследие Григория входят 507 стихотворений, 245 писем (посланий) и 45 бесед (Слов), сообщает hollydays.ru.

Григорьев день: народные традиции 7 февраля

В этот день предсказывали погоду на следующую зиму. Погода до полудня говорила, какой будет первая половина следующей зимы. Соответственно, погода во вторую половину дня предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

Также в этот день вспоминали сделанные другими добрые дела и сами совершали добрые поступки. Но о своих делах говорить не следовало, так как творить добро нужно было от чистого сердца. Торговцы в этот день носили с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Считалось, что это сулит удачу в коммерции. 

В этот день нельзя ругаться, стричь ногти и волосы, это сулило неудачи. А тот, кто в этот день плюнет себе под ноги, у того не будет удачного пути. А вот нечаянно разлитое молоко в этот день сулит долгую радость. 

Народные приметы в Григорьев день

  • Если выпал снег, то следующая зима придет поздно.
  • Сильный снегопад в этот день означает, что осень будет ранней.
  • Синица поет – к скорым морозам.
  • Цветы, подаренные женщине в Григорьев день, приносят счастье.
  • Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
     
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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