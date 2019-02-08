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Какие звезды приедут в Алтайский край на 90-летний юбилей Василия Шукшина

, ИА "Амител"
Рассказываем о почетных гостях "Шукшинских дней на Алтае"

Гора Пикет в Сростках / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru.

Гора Пикет в Сростках / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru.


В текущем году в Алтайском крае будет праздноваться 90-летний юбилей Василия Шукшина. Гостей праздника ждет насыщенная программа мероприятий. Ожидается приезд и почетных гостей. Рассказываем вам о них.

В этом году в рамках празднований в регион со спектаклем "Калина красная" приедет Московский театр фольклора "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной. В спектакле задействованы Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Елена Сафонова и другие известные российские артисты.

На Всероссийском Шукшинском кинофестивале будут присутствовать Виктор Мережко, Мария Шукшина и ожидается приезд Лидии Федосеевой-Шукшиной. В самом фестивале будут задействованы уже упомянутые Сергей Никоненко и Андрей Мерзликин.

"Они уже бывали гостями "Шукшинских дней на Алтае". Помимо участия в спектаклях они проведут встречи с любителями творчества Шукшина и своими поклонниками", – рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Киновед Валерий Фомин продолжит работу на кинофестивале в качестве руководителя и председателя жюри.

Активное участие в работе кинофестиваля примут продюсер Дмитрий Якунин и московский фотограф Анатолий Ковтун.

В состав писательской делегации войдут Игорь Волгин, Сергей Шаргунов (он также войдет в состав экспертного совета Шукшинской литературной премии) и Валентин Курбатов.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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