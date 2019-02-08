В этот день покойники могут покинуть загробный мир/ Фото: waterfordlismore.ie

8 февраля – народный праздник Федор-поминальник. Другие названия праздника: Федор, Федоров день, Федор Студит, Заметуха. Рассказываем вам о традициях и приметах этого праздника.

Кто такой Федор?

Феодор Студит – это византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель. Он был сослан в заточение за ревностное хранение церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного. Позднее, во время царствования императрицы Ирины Феодор был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший Студийский монастырь, в котором и сейчас покоятся его мощи. Он написал много душеполезных книг.

Федор-поминальник: народные традиции 8 февраля

Этот день считается одним из самых загадочных и мистических в году. Считается, что в этот день покойники, которые очень скучают по своим родным, близким и по самой земле, могут покинуть загробный мир и навестить живых родственников. Особенно это касается тех, кто забыл о них, давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за покой умерших. Чтобы мертвый родственник не навестил вас, можно положить под порог топор или начертить на окнах и дверях кресты или пустить на ночлег чужого человека. Тогда гость из загробного мира смутится присутствию чужого.

Если усопший не хочет оставлять живых в покое, нужно кинуть в него уздечкой. Его также может отпугнуть ветка рябины или пучок крапивы, развешенные на окнах и дверях. Также нужно насыпать на могилу золы и сказать: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование". Не следует забывать и о церковных обрядах. В этот день стоит заказать молебен, окропить дом и двор святой водой.

В этот день по гороху предсказывали погоду. Если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.

Также в этот день святому Феодору молились об избавлении от болей в груди и желудке.

Народные приметы на Федор-поминальник

Ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.

Если синица с утра поет, то зима еще придет.

Если рассыпанный на блюдце горох звонко катится – это к морозам, а если глухо или вообще тихо, значит, будет снегопад.