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День святого Валентина или День всех влюбленных ежегодно празднуется в России и многих странах мира 14 февраля. Дата празднования неизменна из года в год.
В 2019 году День всех влюбленных выпадает на четверг. И это будет обычным рабочим днем. Выходным днем в России этот праздник никогда не был. Но не стоит расстраиваться, если вы настоящий поклонник этого праздника, то ничто не мешает вам создать романтическое настроение для своей второй половинки и в будний день.Читайте также в сюжете: День святого Валентина-2019
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