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Что покажут в театрах на 90-летие Василия Шукшина

, ИА "Амител"
В Алтайский край приедут театры с разных уголков страны

Спектакль 'Я пришел дать вам волю' по роману Василия Шукшина/ altdrama.ru

Спектакль "Я пришел дать вам волю" по роману Василия Шукшина/ altdrama.ru


В год празднования 90-летнего юбилея актера, писателя и режиссера Василия Шукшина в Алтайском крае пройдет театральный фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина. Со спектаклями в Барнаул приедут театры из других городов. Об этом на заседании оркомитета рассказала директор Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Любовь Березина.

Пройдет фестиваль с 18 по 26 сентября.

Как рассказала Любовь Березина, в юбилейный год театр выпустит премьерный спектакль по рассказу Василия Шукшина "Разыгрались в поле кони". Предполагается, это будет не только открытие сезона и премьера спектакля, но и открытие фестиваля "Здравствуйте, люди!".

Также в рамках фестиваля Тверской академический театр драмы приедет в краевую столицу со спектаклем "Энергичные люди".

Московский государственный театр "У Никитских ворот" под руководством Марка Розовского привезет спектакль или веселое представление с грехом пополам "... и ЦИРК!!!". Режиссер постановки — Марк Розовский.

Омский драматический театр "Галерка" покажет в Барнауле спектакль "Василий Шукшин" в шутейном и во всяком другом исполнении в двух действиях.

Еще один театр-гость Алтайского края — Московский драматический театр "Сфера" под руководством народного артиста Александра Коршунова. Он привезет выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности "Раскас".

Новокузнецкий театр драмы приедет на Алтай со спектаклем "Всякое бывает".

По словам Любви Березиной, закроется фестиваль спектаклем Государственного театра наций "Рассказы Шукшина" под руководством народного артиста Евгения Миронова.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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