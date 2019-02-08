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Мастер-классы по хоккею и Владимир Пресняков: куда сходить в Барнауле на выходных

, ИА "Амител"
Рассказываем, как можно провести эти морозные выходные в Барнауле

В эти выходные Барнаул с гастролями посетит Владимир Пресняков / Фото: lookfun.ru

В эти выходные Барнаул с гастролями посетит Владимир Пресняков / Фото: lookfun.ru


Стремительно приближающиеся выходные в Барнауле будут по-настоящему морозными. Однако это не повод провести уик-энд сидя в четырех стенах. Рассказываем вам, куда сходить в эти выходные.

1
Куда сходить в Барнауле 9 февраля?


Фото: vk.com/parksporta

В театре драмы им. Шукшина покажут лирическую комедию "Квадратура круга" (16+). Начало в 17:30.

В Алтайском государственном музыкальном театре в субботу покажут спектакль "Амадей" (12+). Начало в 17:00.

В Молодежном театре Алтая состоится интенсив по поиску себя в этом мире "Карьера & Фортуна" (16+).

Маленькие театралы могут посетить театр кукол "Сказка", где покажут спектакль "Именины Мухи (2+), который начнется в 10:00 и в 11:30, "Бука" (3+), который начнется в 11:00.

В этот день в Барнаул с гастролями приезжает Владимир Пресняков. Концерт состоится в 19:00 в театре драмы. Известный певец выступит с юбилейной программой "50". Гости смогут вспомнить его знаменитые хиты "Ты скажи", "Зурбаган", "Маша", "Странник", "Недотрога" и другие.

В эти выходные любой желающий может посетить бесплатные мастер-классы "Стань хоккеистом за 10 дней". В программе мастер-классов будут обучать технике катания, владению клюшкой и различным хоккейным хитростям. Барнаульцев ждут в 16:00 в субботу и в воскресенье. Проводить бесплатные тренировки будет тренер КХ "Алтай" Вадим Осадчий.

В студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4 пройдет мастер-класс по изготовлению венка для влюбленных. Начало в 12:00. А в 16:00 барнаульцев научат делать брошь.

В ГМИЛИКА на Льва Толстого, 2 будет работать выставка фоторабот "Антропология. Вехи [photo] биографии Александра Волобуева". Антропология в данном случае для Александра Волобуева, как для фотографа, значит сосредоточение внимания на человеке, его личности.

А в художественной галерее "Universum" Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова, 66 откроется персональная выставка Антона Кондакова "Звучание моей Родины". Она проработает до 6 марта.

2
Куда сходить в Барнауле 10 февраля?


Фото: muzkom22.ru

Театр драмы им. Шукшина приглашает барнаульцев на спектакль "Время женщин" (16+). Начало в 17:30.

В музыкальном театре в этот день покажут два спектакля. В 11:00 здесь состоится музыкальная сказка "Спящая красавица" (0+). А в 17:00 начнется водевиль в двух действиях "Беда от нежного сердца" (12+).

В театре кукол "Сказка" в 10:00 и в 11:30 покажут спектакль "Снежная почта" (2+) и "Черная курица" (6+).

В студии "Розмарин" пройдет мастер-класс по изготовлению фонаря из картона (начало в 10:00), чехла для телефона (начало в 13:00) и мастер-класс по изготовлению стильной упаковки для подарка (начало в 16:00).

А в ТЦ "Проспект" научать делать розы из фоамирана. Начало мастер-класса в 11:30.

На этой неделе в кинотеатрах Барнаула состоялись премьера мультфильма "Лего Фильм-2" (6+), комедии "Как я стал русским" (16+), триллера "Клаустрофобы" (16+), экшна "Снегоуборщик" (18+), фантастического боевика "Алита: Боевой ангел" (16+), биографического фильма "Ван Гог. На пороге вечности" (16+), драмы "Вернуть Бена" (18+), криминального триллера "Завод" (16+).

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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