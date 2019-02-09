Дома с подсветкой / Фото: Barnaul.22
"У многих домов есть подсветка-иллюминация. Из каких средств и за чей счет оплачиваются затраты на ее работу?", – поинтересовался читатель ИА "Амител" Денис во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
– Добрый день, Денис! Чаще всего наружное освещение дома относится к содержанию общего имущества и оплачивается за счет ОДН (КР на СОИ). Как правило, в таких многоквартирниках затраты на ОДН существенно превышают нормативы. По этой причине жильцы, желающие иметь у себя в доме подобные блага, соглашаются оплачивать ОДН свыше норматива, принимая соответствующее решение на общем собрании.
Отметим, онлайн-конференции со специалистами БГЭС проходят на портале Amic.ru два раза в месяц. Следующая онлайн-конференция состоится 21 февраля. Посмотреть вопросы барнаульцев и ответы специалистов можно в рубрике "онлайн-конференции".
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