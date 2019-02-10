Фото: пособие на ребенка / источник фото: Komiinform.ru
"Здравствуйте. У нас льгота 50% на свет (семья с ребенком-инвалидом), но почему-то компенсация приходит меньше 50% от уплаченной суммы. Есть какие-то ограничения?" – поинтересовалась читательница ИА "Амител" Юлия во время онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Здравствуйте, Юлия! Действительно, в начислении льгот для семей с ребенком-инвалидом имеются ограничения. Независимо от показания прибора учета сумма компенсации расходов не может превышать 50% от норматива для каждого члена семьи, проживающего в вашей квартире.
Расчет производится из следующих критериев: показания прибора учета, если таковой установлен, количество членов семьи, на которых распространяется льгота и количество комнат в квартире (для расчета норматива). Согласно статьи 31 Жилищного кодекса к членам одной семьи относятся супруги, их дети и родители. Однако количество льготников в любом случае назначают местные органы соцзащиты.
В вашей ситуации, вероятнее всего, потребление электроэнергии по прибору учета выше норматива. Стоит учесть, что для получения льготы необходимо оплачивать всю сумму в квитанции.
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