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8 февраля – Златоустьев огонь по народному календарю. Другие названия праздника: Иван Златоуст, Иван Златоустый, День Ивана Златоуста. Рассказываем вам о традициях и приметах в Златоустьев огонь.
Кто такой Златоуст?
Иоанн Златоуст почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей – вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн был блестящим проповедником. За свой ораторский дар получил прозвище Златоуст. В ряде христианских церквей почитается как святой. С 398 года Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольской церкви. После себя он оставил огромное богословское наследие. Произведения Иоанна Златоуста признаются исследователями как важнейшие источники по истории Антиохии IV века.
Златоустьев огонь: народные традиции 9 февраля
Иоанну Златоусту в народе было принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Еще в этот день произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".
В этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу, отсюда и пошло название праздника. 9 февраля было принято чтить печной огонь, который выступал как заместитель живительного солнечного света в зимнее время. Люди призывали в свой дом здоровье и достаток, а на поля – плодородие. Для этого печь затапливали так, чтобы разом занялись все поленья, чтобы устье печи стало золотым. А для этого заранее сушили дрова да щипали лучину.
В этот день нужно было избегать порезов, ожогов и травм. 9 февраля не советовали также делать покупки, дарить подарки и мыть голову.
Народные приметы в Златоустьев огонь
- Стекла потеют – к теплу.
- Облака идут против ветра – к снегу.
- Если после метелей у снежных сугробов гребни закруглены, то это предвещает добрый урожай.
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