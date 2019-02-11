Чему равняется федеральная социальная доплата к пенсии?

Напомним, что федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии положена всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

На 2019 год в Алтайском крае прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 8 669 рублей.

При определении суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное обеспечение и меры социальной поддержки, установленные на краевом уровне, в денежном выражении. Если материальное обеспечение пенсионера ниже прожиточного минимума, то ему назначается федеральная социальная доплата до 8 669 рублей.

К примеру, если неработающий пенсионер получал в 2018 году страховую пенсию 6 500 рублей, и больше никаких выплат и льгот не получал, ему выплачивалась доплата с таким расчетом, чтобы общая сумма материального обеспечения была 8 543 рубля – то есть не менее прожиточного минимума прошлого года в Алтайском крае. И он получал 2043 рубля федеральной социальной доплаты. После индексации в январе номинальная пенсия выросла на 7,05% – до 6 958 рублей. Но с учетом нового прожиточного минимума на 2019 год, установленного в сумме 8 669 рублей, размер итоговой выплаты увеличился всего на 126 рублей.