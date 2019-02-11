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В январе 2019 года алтайские пенсионеры получили прибавку к пенсии. Страховые выплаты для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, что в два раза выше прогнозного уровня инфляции по итогам прошлого года. Тем не менее не все пожилые люди получили заметную прибавку. В отделении ПФР России по Алтайском краю рассказали, от чего зависит прибавка к пенсии.
По словам начальника управления организации назначения и выплаты пенсий краевого отделения ПФР Ирины Неверовой, прибавка к пенсии зависит от стажа, заработка, страховых взносов, количества пенсионных коэффициентов.
"Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации", – отмечает Ирина Неверова.
А у неработающих пенсионеров, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии, пенсионные выплаты в январе увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не повысились.
"Но это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована. Скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволила им увидеть повышение", – подчеркивает специалист Пенсионного фонда.
Напомним, что федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии положена всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.
На 2019 год в Алтайском крае прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 8 669 рублей.
При определении суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное обеспечение и меры социальной поддержки, установленные на краевом уровне, в денежном выражении. Если материальное обеспечение пенсионера ниже прожиточного минимума, то ему назначается федеральная социальная доплата до 8 669 рублей.
К примеру, если неработающий пенсионер получал в 2018 году страховую пенсию 6 500 рублей, и больше никаких выплат и льгот не получал, ему выплачивалась доплата с таким расчетом, чтобы общая сумма материального обеспечения была 8 543 рубля – то есть не менее прожиточного минимума прошлого года в Алтайском крае. И он получал 2043 рубля федеральной социальной доплаты. После индексации в январе номинальная пенсия выросла на 7,05% – до 6 958 рублей. Но с учетом нового прожиточного минимума на 2019 год, установленного в сумме 8 669 рублей, размер итоговой выплаты увеличился всего на 126 рублей.
Комментарии
скажите почему работающим не повышают они ведь платят ндфл гос-ву
Вот и повысили на 1 тыс. руб!