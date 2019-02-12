Может ли вакцинация стать причиной заболевания гриппом?

Нет. В вакцине нет живых вирусов гриппа. А поствакцинальные осложнения могут быть только, если человека прививать живой вакциной.

"Вакцина от гриппа – неживая, она содержит частички вируса, который вырабатывает иммунитет, но там нет самого возбудителя. Поэтому такая вакцина не может в принципе вызвать возникновение заболевания", – пояснила эксперт.

Но если прививка от гриппа все-таки дала какую-то реакцию, значит, вакцина была некачественной.

"На самом деле на сегодняшний день вакцина проходит сертификацию, и у нас на нее никаких осложнений нет. Другое дело, что могут быть допустимые повышенные моменты, которые идут после постановки. Ведь это введение чужеродного тела. Даже если уколоть палец иголкой, то он будет болеть несколько дней. А здесь мы не только делаем с вами инъекцию, но и вводим чужеродное тело. Хотя в принципе вся вакцина переносится спокойно", – заверила Переладова.