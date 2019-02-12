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В Алтайском крае почти в два раза превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 28 января по 3 февраля в регионе зарегистрировали 32 306 случаев заболеваний ОРВИ. Из-за этого пришлось полностью приостановить учебный процесс в 33 школах и 64 дошкольных учреждениях. Заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова рассказала Amic.ru, как уберечься от гриппа, и что делать, если уже заболел.
По словам Ирины Переладовой, подтвердить заболевание гриппом может только врач после обследования пациента и вирусологического подтверждения. Тем не менее, грипп имеет следующие симптомы:
- обычно резкое начало болезни;
- высокая температура, которая может подскочить за несколько часов;
- резко нарастает озноб, появляется слабость, ломота в мышцах;
- недомогание;
- потливость;
- кашель с болью в груди.
Однако Ирина Переладова уточняет, что это лишь примерные характерные признаки болезни.
Обращаться к врачу нужно сразу, как только человек почувствовал недомогание.
"Самолечение недопустимо. Очень часто спрашивают, когда нужно начинать принимать препараты. Но чтобы принимать их, врач должен сориентироваться, что же происходит с заболевшим человеком: простудное это явление либо какое-то другое инфекционное заболевание", – отметила собеседница.
Грипп может дать осложнения на сердечно-сосудистую, на нервную систему. Также могут пострадать и дыхательные органы.
"Самое серьезное осложнение гриппа – это вирусная пневмония. Она может развиться достаточно быстро, а протекать очень тяжело", – рассказала Ирина Переладова.
Нет. В вакцине нет живых вирусов гриппа. А поствакцинальные осложнения могут быть только, если человека прививать живой вакциной.
"Вакцина от гриппа – неживая, она содержит частички вируса, который вырабатывает иммунитет, но там нет самого возбудителя. Поэтому такая вакцина не может в принципе вызвать возникновение заболевания", – пояснила эксперт.
Но если прививка от гриппа все-таки дала какую-то реакцию, значит, вакцина была некачественной.
"На самом деле на сегодняшний день вакцина проходит сертификацию, и у нас на нее никаких осложнений нет. Другое дело, что могут быть допустимые повышенные моменты, которые идут после постановки. Ведь это введение чужеродного тела. Даже если уколоть палец иголкой, то он будет болеть несколько дней. А здесь мы не только делаем с вами инъекцию, но и вводим чужеродное тело. Хотя в принципе вся вакцина переносится спокойно", – заверила Переладова.
Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае традиционно стартует с конца августа. Длится она до конца октября. В этот период обязательно поставить прививку от гриппа должны:
- дети от 6 месяцев до 18 лет
- учителя в школах и преподаватели в вузах;
- люди старше 50 лет;
- работники медицинской, образовательной, сельскохозяйственной, торговой, деревообрабатывающей, социальной, химической, металлургической сфер;
- люди с ослабленными иммунозащитными силами организма;
- больные, постоянно страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания (бронхит, воспаление легких);
- беременные женщины.
Люди, привитые от гриппа, в 99,9% случаев не заболевают.
Однако ни одна вакцина не дает 100% гарантии иммунитета, заметила собеседница. Это связано с тем, что иммунитет у людей вырабатывается по-разному. И если человек все-таки привился, но заболел гриппом, то перенесет он болезнь легко и без осложнений.
Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо соблюдать следующие профилактические меры:
- сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
- пользоваться маской в местах скопления людей;
- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;
- регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
- промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
- регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;
- есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюкву, бруснику, лимон и др.);
- в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе необходимо начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом, с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ирина Переладова добавляет, что если вы носите маску, то ее нужно менять раз в три часа.
"Если мы ребенка отправляем в школу на шесть уроков и два дополнительных занятия, мы должны дать ему три маски на один день. И ходить в маске и в школе, и дома, и на улице – неправильно. При неправильном использовании маска может стать источником инфекции.
Да. Если вы привиты. Но если вы живете с болеющим гриппом в одной квартире и вы не привиты, то вероятность заразиться очень высока.
В случае если заболел член семьи, необходимо соблюдать те же профилактические меры: проветривать помещение, обрабатывать посуду, мыть руки, правильно носить медицинские маски, и если позволяет помещение, выделить отдельную комнату для заболевшего.
Комментарии
Принципиально не вакцинируюсь и минимально в самых крайних случаях жру таблетки, даже когда голова болит. За последние лет 5 (минимум) болел только один раз, и то - в течение дней четырех (то есть, я понял, что начинаю заболевать, но эту фазу организм растянул и самостоятельно переборол, хотя обычно эта фаза длится один день, а потом уже понимаешь, что понеслось нафиг).
А вот коллеги на работе, которые вакцинируются, даже летом умудряются болеть. Половины нет - на больничном или в больнице. Одна женщина до вакцинации практически не болела, а вот после - с осени - уже третий раз слегла (ее уговорили пойти). Злая, готова всех убить. У знакомой есть подруга-студентка (вроде из меда), которую фактически принудительно заставили, так с пневмнонией сейчас валяется.
Есть статистика, сколько в больницах в процентах тех, кто вакцинировался? Процентов 70-80%?)))
Фиг кто меня заставит. Мне здоровье важнее)))
А я вот ставлю прививку уже пять лет. В сезон ОРВИ максимум на пару дней может появится недомогание. А те кто не ставит прививки болеют по нескольку раз, некоторые даже с пневмонией.
И фиг меня кто заставит не делать прививку. Мне здоровье важнее)))
20 лет не делал прививки и 20 лет не болел гриппом.
Зав. отделением в поликлинике каждый год делала прививки и каждый год болела гриппом, меня жестко через глав врача заставляла сделать прививку. Писал отказ и не делал.