Фото: magic-flora.com.ua

14 февраля наступит День святого Валентина. Многие влюбленные задаются вопросом, как же порадовать свою вторую половинку чем-нибудь небанальным. В большинстве случаев поиски подарка откладываются до 13 февраля. Редакция Amic.ru делает подборку "небанальных" подарков для своих любимых, которые можно купить в последний момент.

1. Коробка с любимыми вкусностями (сладкий букет)

Возьмите картонную коробку и заполните ее вкусными конфетками, шоколадками, мармеладными мишками, чупа-чупсами и другими вкусностями, которые обожает ваша вторая половина. Можно подарить сладкий подарок в оригинальном исполнении – а именно в виде букета из киндер-сюрпризов или конфет Raffaello.

2. Фруктовая корзина

А если ваша половина предпочитает питаться правильно, то можно купить корзину и положить в нее фрукты: разных и побольше, а если хорошо поискать, то можно найти в магазинах экзотические фрукты.

3. Совместная фотосессия

Подарите своей половинке совместную фотосессию. Для многих девушек большим подарком станет одно согласие ее молодого человека поучаствовать в этой фотосессии. А совместная съемка подарит вам не только положительные эмоции, но и красивые снимки на память.

4. Билеты в кино

Еще одним приятным совместным времяпровождением для вашей пары станет поход в кино. Тем более, если вы давно туда собирались, но никак не могли выкроить для этого время.

5. Романтический ужин

Вы можете пригласить свою любовь в ресторан или кафе. А можете приготовить сюрприз, который ваша вторая половинка точно оценит по достоинству. Главное – создать правильную, романтическую атмосферу. Ну а если готовить вы не любите или у вас на это нет времени – вас всегда может выручить доставка на дом.

6. Корзина с кофе

Кофеманы будут в восторге от корзины или коробки с различными сортами кофе. В подарке могут быть и несколько видов чая, а также вкусняшки, с которыми она или он будет пить это напиток. Такой набор можно с легкостью собрать самостоятельно, просто зайдя в любой магазин.

7. Коробка с цветами

Банальный букет цветов можно заменить на небанальную коробку с цветами. Сейчас цветочные магазины предлагают широкий выбор приятных презентов, в которых сочетаются цветы и макаронсы, игрушки или еще что-нибудь милое.

8. Билет на концерт

Хорошим подарком может стать билет на концерт любимого исполнителя или группы. Совместный поход на концерт запомнится вам надолго, а также зарядит вас положительными эмоциями и энергией.

9. Романтическая поездка

Что может быть лучше романтической поездки за город наедине со своим любимым человеком?

10. Поход в СПА

Можно организовать совместный поход в СПА. Здесь можно подобрать процедуры как для мужчин, так и для женщин. А после СПА ваша пара почувствует себя более расслабленной и отдохнувшей.

11. Аквапарк

Если поход в СПА – не для вас и вам бы хотелось провести свое время поактивнее, вы можете сходить в аквапарк. Там вы получите свою порцию адреналина. К слову, аквапарк есть и в Барнауле.

12. Поход в картинг-клуб

Если вы думаете, что это подарок исключительно для мужчин, то вы глубоко ошибаетесь. Картинг придется по душе и представительницам слабого пола. И для этого совсем необязательно иметь водительские права: карт очень прост в управлении и освоить его – дело одной минуты.