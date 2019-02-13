Фото: blog.latchedmama.com
Звезды для влюбленных
Фото: goodfon.ru
В этот день в Барнаульском планетарии покажут программу "Звезды для влюбленных". Посетителям планетария расскажут мифы и легенды о любви, записанные на небе рисунками созвездий. Мерцание звезд, изменчивый лик Луны, всплески Полярного сияния, полеты космических кораблей, звездные дожди и метеоры, золотые стрелы Эрота и парад планет под чарующие звуки мелодий.
Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38.
Цена: бесплатно.
Возрастное ограничение: 16+.
Романтическая вселенная
Посетители увидят красоты космоса в картинах художников и на фотографиях крупнейших телескопов мира. В планетарии обещают, что зрители станут свидетелями свиданий галактик, рождения и вспышек звезд, а также узнают о звездных парах и созвездиях, которые запечатлели в небе романтические истории.
Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38.
Цена: детский билет – 80 рублей, взрослый билет – 100 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Спектакль "Алые паруса"
Фото: muzkom22.ru
Всем известную историю о любви "Алые паруса" покажут в Алтайском государственном музыкальном театре. Этот спектакль о мечте и любви, притча о счастье, прекрасном, как море. Увидит ли Ассоль в туманном рассвете алые паруса на белом корабле Грэя?
Где: Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский пр-кт, 108.
Цена: 250-600 рублей.
Когда: 18:30.
Возрастное ограничение: 12+.
Спектакль "Бальзаминов ЖенитьБЫ"
Спектакль объединяет трилогию Александра Островского "Праздничный сон до обеда", "Свои собаки грызутся, чужая не приставай!", "За чем пойдешь, то и найдешь" с общим подзаголовком "Картины из московской жизни". Герой пьес Мишенька Бальзаминов добр и мечтателен, по-детски наивен, простодушен. Ему как-то надо выживать в том простом мещанском быте, в котором он существует. Самый реальный способ устроиться – это жениться на богатой невесте.
Где: Молодежный театр Алтая, пр-кт Калинина, 2.
Цена: 100-350 рублей.
Когда: 18:30.
Возрастное ограничение: 12+.
Спектакль "С кем поведешься..."
В театре драмы в этот день покажут спектакль "С кем поведешься...". В нем сыграют такие звезды как Владимир Фекленко, Елена Захарова, Мария, Аронова, Алексей Маклаков, Олег Комаров и Владислав Гандрабура.
Где: Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15.
Цена: 1500-2800 рублей.
Когда: 19:00.
Возрастное ограничение: 6+.
Выставка "Линия любви. Эротизм"
Фото: rest22.ru
Тема любви, духовной и телесной, по-прежнему актуальна и в безудержном, безумном XX веке. На выставке ее раскрывают создатели самых откровенных полотен прошлого века – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Пауль Вундерлих, Луи Бертом Сен-Андре,Франсис де Лассю Сен-Жени, Корнейль (Гильом Корнелис ван Беверлоо).
Где: Музей "Город", ул. Льва Толстого, 24.
Цена: взрослый билет – 250 рублей, для студентов и пенсионеров – 150 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
Романтический каток
Парк "Солнечный ветер" предлагает влюбленным 14 февраля покататься на коньках. А приятная музыка и красивая иллюминация создадут для вас романтическое настроение.
Где: парк "Солнечный ветер", пр-кт Ленина, 152Д.
Цена: прокат коньков – 120 рублей в час, со своими коньками – 70 рублей на весь день.
Совместный поход в кино
В кинотеатрах стартует показ комедии "Громкая связь" (16+), комедии "Семь ужинов" (12+), триллера "Отрыв" (16+), романтическая комедия "Честный человек" (18+),Читайте также в сюжете: День святого Валентина-2019
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