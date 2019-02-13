Служба в Афганистане

Борис Керимбаев во время войны в Афганистане возглавил второй "мусульманский" батальон (формировался преимущественно из служащих азиатской национальности). В конце 1982 года его 177-й отряд занял Панджшерское ущелье, перекрыв почти на год любое движение сил группировке Ахмада Шаха Масуда.

После этого Масуд пообещал за голову Керимбаева миллион долларов, но в итоге был вынужден пойти на временное перемирие. Оно обернулось прекращением боевых действий группировки Ахмада Шаха Масуда против советских войск. В 1992 году Керимбаев по состоянию здоровья ушел в отставку в звании полковник.