12 февраля в Казахстане скончался ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке Борис Керимбаев. Он известен как Кара майор или Черный майор. Рассказываем, чем он запомнился и от чего умер.
Биография
Борис Керимбаев родился 12 января 1948 года в селе Прудки Алма-Атинской области. После окончания школы он поступил в Ташкентское высшее командное училище имени Ленина. В 1970 году по окончанию училища начал офицерскую службу командиром мотострелкового взвода в Группе советских войск в Германии. Через несколько лет его перевели командовать разведывательной ротой в Среднеазиатский военный округ.
Служба в Афганистане
Борис Керимбаев во время войны в Афганистане возглавил второй "мусульманский" батальон (формировался преимущественно из служащих азиатской национальности). В конце 1982 года его 177-й отряд занял Панджшерское ущелье, перекрыв почти на год любое движение сил группировке Ахмада Шаха Масуда.
После этого Масуд пообещал за голову Керимбаева миллион долларов, но в итоге был вынужден пойти на временное перемирие. Оно обернулось прекращением боевых действий группировки Ахмада Шаха Масуда против советских войск. В 1992 году Керимбаев по состоянию здоровья ушел в отставку в звании полковник.
Почему он получил прозвище Черный майор?
Личный состав 177-го отряда дал прозвище своему командиру Борису Керимбаеву Кара майор (Черный майор) за смуглое лицо. Кара – на тюркских языках означает "черный" (большинство бойцов отряда были выходцами из Средней Азии и Казахстана). А воинское звание Керимбаева на тот момент было майор.
От чего скончался Борис Керимбаев?
Черный майор умер в военно-клиническом госпитале после продолжительной болезни. Ему был 71 год.
Когда и где состоятся похороны Черного майора?
О дате и месте похорон Бориса Керимбаева пока не сообщается.
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