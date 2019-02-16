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Хочу талию в 80 см: врач о том, как правильно худеть и чем опасны диеты

, ИА "Амител"
Эндокринолог рассказал, чем может повредить отказ от еды

Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: avatars.mds.yandex.net


80 сантиметров для женщин, 90 сантиметров для мужчин – такой талией должен обладать житель Японии, чтобы не нарушать новый закон, обязывающий граждан Страны восходящего солнца ежегодно проходить обмер талии. Россиянкам такие законы не нужны, но на носу весна, а значит, сейчас многие дамы начнут диетную подготовку к лету. О том, как выбрать диету, от чего нельзя отказываться и чем опасно голодание порталу Amic.ru рассказала врач-эндокринолог Диагностического центра Алтайского края Анастасия Артюшенко.

1
Как правильно подготовиться к диете?

Лучше проконсультироваться с врачом о противопоказаниях к ограничению в питании. При некоторых заболеваниях, например, желудочно-кишечного тракта, нужно особое питание.

"Если вы не готовы к резкому изменению образа жизни, то от нездоровых продуктов можно отказываться постепенно. Например, начать с того, что выкинуть из холодильника и больше не покупать майонез и мясные полуфабрикаты. Нужно не только избавляться от вредных привычек, но и заводить полезные. Например, выходить на четыре остановки раньше или парковаться подальше от работы, ходить по лестнице, съедать не меньше пяти порций овощей в неделю", – рассказала врач.

2
Как выбрать диету?
Само понятие "диета" не совсем верное и чаще всего употребляется о краткосрочном, но серьезном ограничении в еде. Такая диета может помочь вам похудеть, но как только человек начинает питаться как обычно, вес возвращается. Необходимо придерживаться правильного питания, чтобы долго удерживать результат и быть здоровым, отметила Анастасия Артюшенко.
3
Чем вредна диета? Какие диеты не рекомендовали бы?

Вредны те диеты, которые резко ограничивают какую-то группу продуктов, например безуглеводная или монодиеты, как гречневая. Они приводят к нарушению обмена веществ, дефициту микроэлементов или витаминов. К тому же, с таких диет часто срываются, набирая еще больший вес.

"Если вы хотите правильно уменьшить вес, питание должно быть со сниженной калорийностью, но при этом сбалансированным. Удобно использовать различные приложения, которые помогают подсчитывать калории и содержание в пище жиров, белков и углеводов. Правильное питание для лучшего эффекта желательно совмещать с физическими упражнениями", – уточнила собеседница.

4
Какие продукты ошибочно исключают из рациона?

Существует миф, что нужно полное ограничение углеводов для снижения веса. Без углеводов ваш организм не может нормально функционировать, не будет сил на физическую активность и умственную деятельность. Врач советует употреблять  достаточное количество углеводов из цельнозерновых круп и хлеба.

Также часто ограничивают фрукты, потому что они содержат много сахара. Фрукты богаты клетчаткой и витаминами, которые необходимы организму. Не стоит исключать их полностью из рациона.

Не есть после шести вечера тоже распространенный миф. Ограничение потребления еды после определенного времени не повлияют на вес. Главное значение имеет общее поступление и расход энергии. Важнее то, сколько поступит калорий, чем то, когда они поступят.

5
Какие заболевания может вызывать неправильное питание?
Большая калорийность пищи, несбалансированное питание приводит к ожирению. У людей с ожирением часто повышается холестерин, они чаще страдают артериальной гипертензией, сахарным диабетом. Но даже если у вас нет ожирения, жирная и острая еда, фастфуд, алкоголь могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта.
6
Что такое правильное питание?
Правильное питание снабжает организм всеми необходимыми веществами – жиры, белки, витамины, углеводы, витамины и микроэлементы. При этом важно учитывать калорийность пищи, которая рассчитывается индивидуально в зависимости от веса, пола и физической активности.
7
Как вы относитесь к разгрузочному голоданию на один-полтора дня?
"Если нет медицинских противопоказаний, то разгрузочные дни возможны и не повредят организму. Не стоит увлекаться и устраивать разгрузочные дни чаще раза-двух в месяц. Если вы делаете это раз в неделю, то полное голодание лучше заменить ограничением потребления пищи до 600-800 ккал. В такие дни можно употреблять крупы, зеленые овощи, нежирные молочные продукты, птицу и рыбу. Не забывайте пить больше воды",  – ответила Анастасия Артюшенко.
8
Как много людей, которые обращаются к вам, как к врачу, из-за диет?
"Часто на прием приходят люди, которые только хотят похудеть и решили проверить свое здоровье, найти правильный подход к снижению веса. Периодически обращаются пациенты, которые сидели на диетах, плохо себя чувствовали после этого, у которых были проблемы с желудочно-кишечным трактом, а вес возвращался", – рассказала доктор.
9
Как часто вам встречаются люди, которые правильно питаются?
"Я знаю достаточное количество людей, которые придерживается правильного питания, в том числе мои коллеги. Многие пациенты придерживаются правильного питания несколько месяцев, иногда лет, но, к сожалению, со временем у большинства приверженность уменьшается", – добавила Анастасия Артюшенко.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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