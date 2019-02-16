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80 сантиметров для женщин, 90 сантиметров для мужчин – такой талией должен обладать житель Японии, чтобы не нарушать новый закон, обязывающий граждан Страны восходящего солнца ежегодно проходить обмер талии. Россиянкам такие законы не нужны, но на носу весна, а значит, сейчас многие дамы начнут диетную подготовку к лету. О том, как выбрать диету, от чего нельзя отказываться и чем опасно голодание порталу Amic.ru рассказала врач-эндокринолог Диагностического центра Алтайского края Анастасия Артюшенко.
Лучше проконсультироваться с врачом о противопоказаниях к ограничению в питании. При некоторых заболеваниях, например, желудочно-кишечного тракта, нужно особое питание.
"Если вы не готовы к резкому изменению образа жизни, то от нездоровых продуктов можно отказываться постепенно. Например, начать с того, что выкинуть из холодильника и больше не покупать майонез и мясные полуфабрикаты. Нужно не только избавляться от вредных привычек, но и заводить полезные. Например, выходить на четыре остановки раньше или парковаться подальше от работы, ходить по лестнице, съедать не меньше пяти порций овощей в неделю", – рассказала врач.
Вредны те диеты, которые резко ограничивают какую-то группу продуктов, например безуглеводная или монодиеты, как гречневая. Они приводят к нарушению обмена веществ, дефициту микроэлементов или витаминов. К тому же, с таких диет часто срываются, набирая еще больший вес.
"Если вы хотите правильно уменьшить вес, питание должно быть со сниженной калорийностью, но при этом сбалансированным. Удобно использовать различные приложения, которые помогают подсчитывать калории и содержание в пище жиров, белков и углеводов. Правильное питание для лучшего эффекта желательно совмещать с физическими упражнениями", – уточнила собеседница.
Существует миф, что нужно полное ограничение углеводов для снижения веса. Без углеводов ваш организм не может нормально функционировать, не будет сил на физическую активность и умственную деятельность. Врач советует употреблять достаточное количество углеводов из цельнозерновых круп и хлеба.
Также часто ограничивают фрукты, потому что они содержат много сахара. Фрукты богаты клетчаткой и витаминами, которые необходимы организму. Не стоит исключать их полностью из рациона.
Не есть после шести вечера тоже распространенный миф. Ограничение потребления еды после определенного времени не повлияют на вес. Главное значение имеет общее поступление и расход энергии. Важнее то, сколько поступит калорий, чем то, когда они поступят.
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