Как правильно подготовиться к диете?

Лучше проконсультироваться с врачом о противопоказаниях к ограничению в питании. При некоторых заболеваниях, например, желудочно-кишечного тракта, нужно особое питание.

"Если вы не готовы к резкому изменению образа жизни, то от нездоровых продуктов можно отказываться постепенно. Например, начать с того, что выкинуть из холодильника и больше не покупать майонез и мясные полуфабрикаты. Нужно не только избавляться от вредных привычек, но и заводить полезные. Например, выходить на четыре остановки раньше или парковаться подальше от работы, ходить по лестнице, съедать не меньше пяти порций овощей в неделю", – рассказала врач.