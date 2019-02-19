Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию 20 февраля / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин уже в 15-й раз выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию. Рассказываем, где его можно посмотреть.
Оглашение послания начнется в 12 часов по московскому времени (в 16 часов по барнаульскому времени) в среду, 20 февраля.
Прямую трансляцию послания можно будет увидеть на Первом канале, телеканалах "Россия" и "Россия 24", на Пятом телеканале. Трансляцию проведут сайт "Вести.Ru", радиостанции "Вести FM" и "Радио России".
Президент традиционно расскажет о результатах социальной и экономической политики государства, а также о планах в этом направлении. Главный упор, как ожидается, будет сделан на национальные проекты.
Хотя глава государства может сделать и совсем другие акценты. В прошлом году все ожидали, что президент будет говорить о народе, о людях. Но большая часть его выступления была посланием всему миру. Владимир Путин очень много говорил о стратегических разработках российских военных и даже подкрепил свои слова интерактивным показом техники на экранах.
Комментарии
зеро-дырка от булика-ноль ....
Вова расчехлит очередную ракету, мультик покажет