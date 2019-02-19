Где и во сколько смотреть трансляцию?

Оглашение послания начнется в 12 часов по московскому времени (в 16 часов по барнаульскому времени) в среду, 20 февраля.

Прямую трансляцию послания можно будет увидеть на Первом канале, телеканалах "Россия" и "Россия 24", на Пятом телеканале. Трансляцию проведут сайт "Вести.Ru", радиостанции "Вести FM" и "Радио России".