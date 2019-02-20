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Использование банковских карт уже давно стало неотъемлемой частью жизни современного человека. И расчеты по банковским картам все больше вымещают использование наличных средств. О том, какие существуют банковские карты, чем они отличаются и о том, почему банк может отказать в выдаче карты Amic.ru рассказали в Отделении Барнаул Сибирского ГУ Банка России.

1 Сколько дебетовых карт может иметь один клиент как в одном, так и в различных банках? Закон не предусматривает никаких ограничений по количеству открываемых карт, как в одном банке, так и в различных банках.

2 Вводят ли банки ограничение на выдачу дебетовых карт в одни руки? Таких ограничений нет. К одному банковскому счету вы можете привязать не одну, а несколько дополнительных карт одной платежной системы. Многое зависит от внутренней политики банка и предлагаемых им карточных продуктов для своих клиентов. Привязать к одному счету карты "Мир" и карты других международных платежных систем не получится, так как это запрещено законом.

3 В каких случаях банк может отказать клиенту в выдаче дебетовой карты? Отказ в выдаче дебетовой карты – это скорее исключение. Если вы соответствуете условиям, которые банк выдвигает к получателю карты, то вероятность отказа крайне низка. При этом информация, указанная в заявлении на выпуск карты, должна быть полной и достоверной. Карта выдается при наличии паспорта. Конечно, если у вас его нет, то банк откажется выдать карту. Иностранный гражданин также может получить дебетовую банковскую карту. Для этого необходимы определенные документы, как правило, это гражданский паспорт, миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право пребывать в России, патент или разрешение на работу. В некоторых случаях потребуется перевести документы на русский язык и заверить у нотариуса. Здесь у каждого банка могут быть свои требования, поэтому сначала лучше уточнить все детали. Затем уже с нужными документами прийти в офис банка для оформления карты.

4 Сколько кредитных карт может иметь клиент как в одном, так и в различных банках? Нормативных документов, устанавливающих количество кредитных карт на человека, не существует. Можно открыть несколько карт. Все зависит от условий конкретного банка, стоимости годового обслуживания, которое должно устраивать клиента и, конечно, платежеспособности человека.

5 На каком основании человеку могут отказать в выдаче кредитной карты? Кредитная карта – это, по сути, тот же кредит. Поэтому банк имеет право отказаться выдать такую карту без объяснения причин.

6 Каковы преимущества и недостатки владения множеством банковских карт? Сбербанк начал страховать банковские карты от кибератак Услуга на российском рынке предложена впервые 1336 8



Но если у человека много банковских карт, то главное неудобство – это комиссии. Ведь только одна карта (реже несколько) в пакете "зарплатный" выдается и обслуживается бесплатно. По другим картам обычно нужно платить комиссию за годовое обслуживание. Снятие наличных в устройствах сторонних банков, а не в том, который выпустил карту, также будет стоить денег. К тому же вам необходимо запомнить и тщательно хранить большое количество ПИН-кодов к картам. Это не всегда удобно, а одинаковый ПИН-код на все карты – небезопасно. Поэтому лучше оставить только те карты, которыми вы действительно регулярно пользуетесь. Каждый решает сам, сколько банковских карт ему нужно и для каких целей. Кому-то достаточно одной дебетовой карты, чтобы получать зарплату, снимать наличные и оплачивать покупки. Кто-то наряду с дебетовой хочет иметь у себя и кредитную карту – чтобы был запас средств на всякий случай. А кто-то заводит кобрендинговую карту с бонусными милями, скидками или кешбэком. Здесь все индивидуально.Но если у человека много банковских карт, то главное неудобство – это комиссии. Ведь только одна карта (реже несколько) в пакете "зарплатный" выдается и обслуживается бесплатно. По другим картам обычно нужно платить комиссию за годовое обслуживание. Снятие наличных в устройствах сторонних банков, а не в том, который выпустил карту, также будет стоить денег. К тому же вам необходимо запомнить и тщательно хранить большое количество ПИН-кодов к картам. Это не всегда удобно, а одинаковый ПИН-код на все карты – небезопасно. Поэтому лучше оставить только те карты, которыми вы действительно регулярно пользуетесь.

7 Какие виды банковских карт существуют? Систему оплаты проезда банковской картой официально ввели в Барнауле Пока оплачивать проезд можно только в трамваях и троллейбусах 2396 5 Официальной классификации банковских карт не существует, но условно можно разделить их на четыре группы: 1. По территории использования – международные или локальные карты. Международные карты принадлежат крупным платежным системам, и они действуют в разных странах. Локальные – карты, которые работают на ограниченной территории (например, в стране, где она оформлена). 2. По платежной системе – карты российских и иностранных платежных систем. 3. По типу операций, которые можно совершать: дебетовые карты. Дебетовая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. И расходовать вы можете только эти средства. Обычно дебетовыми являются зарплатные карты, куда работодатель перечисляет деньги своим сотрудникам.

дебетовые карты с овердрафтом. Карты с овердрафтом банки обычно предоставляют надежным клиентам. По своей сути овердрафт – кредит. Размер овердрафта для вас банк определяет сам. Таким образом вы можете тратить больше тех средств, что лежат у вас на счете, но перерасход необходимо будет вернуть. Проценты за использование овердрафта как правило выше, чем по обычному кредиту.

кредитные карты. Принцип работы кредитной карты – вы занимаете у банка деньги, а потом возвращаете их. Прежде чем оформить кредитную карту, изучите предложения разных банков. Узнайте, как начисляются проценты, нужно ли платить за годовое обслуживание, какой размер процента за снятие наличных, есть ли грейс-период (период, когда проценты не начисляются).

карты рассрочки для оплаты покупок в рассрочку появились на рынке не так давно. Такая карта схожа с обычной кредитной картой, но деньги с нее вы можете тратить только в магазинах-партнерах банка. Снять сумму с карты рассрочки нельзя, в отличие от обычной кредитной карты.

предоплаченные карты. Это по сути "электронный кошелек", в который можно положить определенную сумму. Основное отличие от дебетовых и кредитных карт – это то, что банк выдает предоплаченную карту клиенту, но банковский счет при этом не открывает. Клиент пополняет карту и может ей пользоваться. Все расчеты производятся от имени банка. Предоплаченная карта может быть именной или неименной. По неименным картам банками устанавливается лимит (не более 15 тыс. руб.). Такую карту вы можете кому-нибудь подарить. При этом предоплаченные карты выпускаются только банками – не стоит путать предоплаченные карты с подарочными или бонусными. С помощью подарочной карты можно совершить покупки в магазинах той компании, где она и была приобретена. А по предоплаченной карте рассчитываться можно в любом магазине. Получается, предоплаченная карта – презентабельная замена привычного конверта с деньгами. Но в ряде банков может быть предусмотрена комиссия или плата за активацию карты. 4. По времени оформления – экспресс-карты (моментальные) и классические. Классические кредитные и дебетовые карты оформляют в течение 2–5 рабочих дней. Если вам нужно получить карту срочно, имейте в виду, что у многих банков есть и такая опция, но услуга может быть платной.