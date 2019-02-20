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20 февраля отмечается народный праздник День Луки. Другие названия праздника: Лука, Могущница, Луковник, Феня – спасовы коренья. Рассказываем о народном празднике День Луки.

Кто такой Лука?

Преподобный Лука родился в Кастории (Эрмиони). Он отказался от земных благ и проявлял благожелательность по отношению ко всем окружающим. Был известным духовным наставником, хотя духовного сына и духовного сана у него не было. В конце жизни он поселился на склоне горы Геликон, вокруг него образовалась община, с которой он и построил монастырь. При жизни Лука исцелял больных от душевных и телесных мук.

День Луки: народные традиции 20 февраля

В этот день принято печь пироги с луком. Но семья не съедала все сама, а часть раздавала нищим – на счастье. Считается, что все отданное вернется в руки подавшему.

В День Луки также принято почитать умерших родственников, посещать их могилы, ходить в церковь и молиться за них.

В этот день нежелательно отмечать праздники, играть свадьбы и даже делать покупки – они не принесут пользу. Нежелательно надевать одежду зеленого цвета.

Народные целители в этот день лечили сердечные болезни и припадки. Для лечения больного сердца нужно было в полнолуние нарвать зрелых камышей (исключительно тех, что еще не распушились), отломить и выбросить стебли, а бархатистые, коричневые плоды принести домой и тут же заварить их крутым кипятком так, как заваривается чай. Пить нужно было глоточками, понемногу, в течение всего дня, так, чтобы за весь день выпить три стакана настоя. Через месяц, от силы через два месяца боли в сердце проходили совсем.

Народные приметы на День Луки