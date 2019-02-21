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Министерство транспорта РФ разрешило пассажирам использовать электронный билет при регистрации на авиарейс, просто предъявив его на смартфоне или планшете. О том, как пользоваться электронным посадочным, говорится в приказе ведомства от 14.01.2019 №7 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации по вопросу использования посадочного талона, оформленного в электронном виде". Рассказываем, что такое посадочный талон, как будут работать электронные посадочные талоны, и отразится ли это на стоимости билетов.
Посадочный талон – это документ, подтверждающий право пассажира на посадку в самолет. Выдается он после регистрации пассажира на рейс. На посадочном талоне указываются фамилия пассажира, название перевозчика, номер рейса с двузначным кодом авиакомпании, дата, маршрут, номер места на борту, номер выхода на посадку, время вылета по расписанию, время окончания посадки.
Справа у посадочного талона имеется отрывной корешок, который дублирует информацию с посадочного талона. Левую часть посадочного талона отрывают сотрудники аэропорта, правая остается у пассажира. На регистрации к корешку клеится багажная бирка для получения в аэропорту прибытия багажа.
При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон. По нему можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Стерильной или чистой зоной аэропорта называется территория, которая начинается за первыми пунктами контроля и досмотра пассажиров и заканчивается у входа в самолет.
Электронный талон может использоваться только при наличии специальной информационной системы. Она должна включать в себя электронную базу данных досмотра и устройство, сканирующее штриховой код.
О возможности использования электронного талона пассажира должен уведомить перевозчик. Также информацию о возможности использования электронного посадочного должен публиковать аэропорт.
Итак, для того чтобы пройти в чистую зону аэропорта, необходимы специальные турникеты. Чтобы пройти через него, нужно поднести к сканеру электронный талон.
При прохождении досмотра в аэропорту пассажиру с бумажным посадочным талоном ставят штамп. А если у пассажира электронный посадочный талон, то отметку о прохождении досмотра поставит специалист по досмотру в информационной системе, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройство, сканирующее штриховой код, содержащийся в посадочном талоне.
Пассажиры по-прежнему смогут распечатать и получить бумажный посадочный талон.
В Минтрансе подчеркивают, что нет.
"Задачи о снижение стоимости билетов даже не стояло. Люди получили возможность использовать электронные посадочные, и теперь не надо задумываться, где его распечатать. Плюс время экономится", – цитирует РБК представителя Минтранса.
О том, что нововведение не скажется на стоимости авиабилетов, заявили в авиакомпаниях Utair и "Аэрофлот".
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