Как будут работать электронные посадочные талоны?

При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон. По нему можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Стерильной или чистой зоной аэропорта называется территория, которая начинается за первыми пунктами контроля и досмотра пассажиров и заканчивается у входа в самолет.

Электронный талон может использоваться только при наличии специальной информационной системы. Она должна включать в себя электронную базу данных досмотра и устройство, сканирующее штриховой код.

О возможности использования электронного талона пассажира должен уведомить перевозчик. Также информацию о возможности использования электронного посадочного должен публиковать аэропорт.

Итак, для того чтобы пройти в чистую зону аэропорта, необходимы специальные турникеты. Чтобы пройти через него, нужно поднести к сканеру электронный талон.

При прохождении досмотра в аэропорту пассажиру с бумажным посадочным талоном ставят штамп. А если у пассажира электронный посадочный талон, то отметку о прохождении досмотра поставит специалист по досмотру в информационной системе, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройство, сканирующее штриховой код, содержащийся в посадочном талоне.

Пассажиры по-прежнему смогут распечатать и получить бумажный посадочный талон.