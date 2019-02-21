О внешней политике

"Выстраивать отношения с нами – значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми".

"Россия не намерена первой размещать подобные ракеты (средней и меньшей дальности – прим. ред.) в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены (Соединенными Штатами Америки) на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия".