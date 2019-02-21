Послание президента Федеральному собранию / Фото: kremlin.ru
Вчера, 20 февраля, президент России Владимир Путин обратился с 15-м посланием Федеральному собранию. Продлилось выступление главы государства полтора часа. Amic.ru сделал подборку ключевых цитат Путина.
"Выстраивать отношения с нами – значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми".
"Россия не намерена первой размещать подобные ракеты (средней и меньшей дальности – прим. ред.) в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены (Соединенными Штатами Америки) на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия".
"Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что "там нельзя", "здесь слишком сложно", "там слишком высокая планка", "не получится". С такими настроениями лучше к снаряду не подходить".
"Все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная работа, мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день с утра до вечера – это сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда".
"У нас уже действуют выплаты на первого и второго ребенка. В среднем по стране – 11 тыс. руб. на ребенка в месяц. Их получают семьи, у которых доход составляет полтора прожиточных минимума на члена семьи. С 1 января 2020-го предлагаю поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить количество семей, которые могут рассчитывать на помощь от государства".
"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного, и тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в заботе".
"Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип очень простой: больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми".
"До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной для всех граждан, где бы они ни жили. За два года должны быть построены еще 1,5 тыс. мобильных амбулаторных пунктов".
"Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей".
"В послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80 процентов детей, при некоторых формах рака – более 90 процентов излечиваются. Еще сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима, спасти удавалось не более 10-20 процентов заболевших детей".
"Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи в целом. Посмотрим, как он действует на практике, и оперативно внесем коррективы. Обязательно учтем мнение волонтеров, социальных работников, врачей, религиозных организаций, благотворителей".
"Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации".
"В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 проблемных свалок в черте городов, а за последующие шесть лет и все остальные".
"Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после распада СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. Конечно, нет".
"Порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Все слова о справедливости, равных возможностях просто раздражают".
"К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в Сеть, а высокоскоростной интернет".
"Предлагаю с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату размером 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают в села и малые города".
Комментарии
Вот трепло! Я уже неоднократно это говорил, говорю и буду говорить и вы это прекрасно знаете. Запасов времени на дальнейшую раскачку, на утряску и увязки просто нет.
Послание пути мы слушаем не в первый раз, и это мягко говоря. Это правит страной уже двадцать лет – двадцать!!!!!!!!!!!!!!!! Это пять сроков американского президента. И после 20 лет правления Путин сообщает, что «времени на раскачку нет». Именно эти слова президент сказал еще в Послании 2007 года – 12 лет назад! За эти годы мальчик 2000 года рождения успел пойти в школу, закончить ее и сейчас демобилизоваться из армии, а у нас всё на раскачку времени нет.
В какой еще нормальной стране президент может годами не пойми кого призывать перестать раскачиваться? А также сетовать с трибуны, что бедных было 15 миллионов, а стало 19 миллионов – и как это плохо? «Немножко подросло», говорит. 4 миллиона нищих – это немножко? Это он кому говорит? Это он нам что ли вопрос задает, откуда бедность? Это мы ее, что ли должны ликвидировать? Писец какой то!!!
За свои почти 20 лет правления он породил 19 млн. нищих, медицину разрушил - а теперича за 3 года собирается ВСЁ возродить?! Глумится над нами, издевается?!