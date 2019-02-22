Безопасно ли закупать семена растений через интернет?

Каждый решает сам. Но специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не советуют этого делать, утверждая, что слишком высоки риски: дистанционно качество семян не проверить даже на внешний вид. Также покупателю практически невозможно доказать ненадлежащее качество семян, поскольку оно определяется в лабораторных условиях. Усложняет историю и удаленность продавца и покупателя.

"Риски при покупке семян дистанционно определяются их свойством, в отличие от других видов товаров невозможно проверить их качество непосредственно после покупки и приобретения, так как для проверки качества требуется нарушить внешний вид и потребительские свойства (вскрыть пакетики, начать проращивание), а также удаленностью продавца и покупателя. Покупателю практически невозможно доказать ненадлежащее качество семян, поскольку оно определяется в лабораторных условиях", – сообщили в управлении.