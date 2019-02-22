Семена через интернет / Фото: Partnerusa.net
Через интернет сегодня можно купить практически все. Семена растений не стали исключением. Многие садоводы-огородники пользуются возможностью с помощью Сети заказать семена и саженцы, которых нет в продаже в родном регионе, либо сэкономить. Не секрет ведь, что в интернет-магазинах товар дешевле, в том числе и потому, что не надо тратить средства на аренду помещения и зарплату продавцам. Насколько это безопасно, на что обращать внимание при дистанционной покупке и как не нарваться на мошенников, рассказали в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Каждый решает сам. Но специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не советуют этого делать, утверждая, что слишком высоки риски: дистанционно качество семян не проверить даже на внешний вид. Также покупателю практически невозможно доказать ненадлежащее качество семян, поскольку оно определяется в лабораторных условиях. Усложняет историю и удаленность продавца и покупателя.
"Риски при покупке семян дистанционно определяются их свойством, в отличие от других видов товаров невозможно проверить их качество непосредственно после покупки и приобретения, так как для проверки качества требуется нарушить внешний вид и потребительские свойства (вскрыть пакетики, начать проращивание), а также удаленностью продавца и покупателя. Покупателю практически невозможно доказать ненадлежащее качество семян, поскольку оно определяется в лабораторных условиях", – сообщили в управлении.
По закону продавец обязан подтвердить сорта и соответствие качества семян стандарту до продажи. Поэтому перед оформлением заказа будет справедливо и законно, если вы попросите продавца сообщить вам:
– номер сорта данных семян в Государственном реестре;
– номер партии семян (указывается на пакетике и в свидетельстве);
– название организации-производителя семян (указывается в свидетельстве);
– дата окончания срока действия анализа всхожести семян (указывается в свидетельстве);
– всхожесть партии семян (указывается в свидетельстве на семена).
По крайней мере, получение ответа на эти вопросы снизит риск того, что вы общаетесь с мошенниками, которые просто собираются выманить у вас деньги.
На вопросы, возникающие при выборе и приобретении семян и посадочного материала, готовы дать пояснения в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Телефон: 8 (3852) 66-84-34.
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